Hana Hou a Hoʻomaikaʻi ʻia: Nā kūlanakauhale: Skylines II Expansion Roadmap Hoʻopaneʻe ʻia no nā hoʻonui

Nā kūlanakauhale: Skylines II, ka pāʻani simulation kūkulu kūlanakauhale aloha i hoʻomohala ʻia e Colossal Order, ua hoʻolaha i kahi lohi o kāna palapala alanui hoʻonui. I ka pane ʻana i nā manaʻo mai nā mea pāʻani e pili ana i nā pilikia hana ma ka PC PC a me ka hoʻoholo e hoʻopanee i ka hoʻokuʻu ʻana i ka console a hiki i 2024, ua hoʻoholo ka hui hoʻomohala e hana mua i ka hana nui a me ka hoʻoponopono bug ma mua o ka ʻōwili ʻana i nā ʻike hou. Ua hōʻike ʻo CEO Mariina Hallikainen i kāna kala ʻana no ka lohi ʻana i kahi pou blog hou, e hoʻoikaika ana i ka mea nui o ka hōʻoia ʻana i kahi kumu paʻa ma mua o ka hoʻohui ʻana i nā hiʻohiʻona hou.

ʻO ka maʻiʻo pass expansion no Cities: Skylines II ua hoʻihoʻi ʻia e ka hapaha. ʻO ka pūʻulu waiwai o Beach Properties, i hoʻonohonoho mua ʻia no ka hoʻokuʻu ʻana ma Q4 2023, e hōʻea i kēia manawa i ka Q1 2024. Eia kekahi, ʻo ka Modern Architecture and Urban Promenades pack creator, i hoʻolālā mua ʻia no Q1 2024, ua hoʻonohonoho hou ʻia no Q2 2024. ʻO ka Deluxe Relax and Soft E ʻike pū nā lekiō pōhaku i nā lohi, me nā lā hoʻokuʻu Q1 a me Q2 2024, kēlā me kēia. Eia nō naʻe, ke hoʻomau nei ka hoʻonui ʻana o Bridges & Ports ma ke ala no kahi hoʻokuʻu Q2 2024.

ʻO ka nānā ʻana i ka hana a me ka hoʻoponopono ʻana i nā bug e loaʻa mai i kahi kūpaʻa e hoʻoponopono i nā hopohopo i hāpai ʻia e ke kaiāulu mea pāʻani. Ua wehewehe ʻo CEO Hallikainen e hoʻolaʻa ana ka hui hoʻomohala i ka manawa e hoʻoponopono i nā pilikia paʻakikī ma hope o ka hoʻoponopono ʻana i nā hoʻoponopono wikiwiki. Ke hana nei ka hui i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka hana GPU ma o ka hoʻoponopono kikoʻī kikoʻī a ma hope e neʻe aku i ka CPU optimizations no ka hoʻoponopono stutter. Ke nānā ikaika nei lākou i nā hōʻike bug mai nā mea pāʻani, me 100 mau pilikia reproducible i ʻike mua ʻia a me nā hōʻike 100 ʻē aʻe e noiʻi hou ana.

Ke alakaʻi nei i ka hoʻomaka ʻana o ka pāʻani, Colossal Order a me ka mea hoʻopuka ʻo Paradox Interactive i hoʻokiʻekiʻe i nā kikoʻī liʻiliʻi a ʻōlelo ʻia, me ka hoʻomaopopo ʻana ʻaʻole lākou i hoʻokō i kā lākou mau pae i makemake ʻia. ʻOiai naʻe, ua hoʻoholo lākou e hoʻomau i ka hoʻokuʻu ʻana e like me ka mea i hoʻolālā ʻia. Eia nō naʻe, ma ka hoʻokuʻu ʻana, ua hōʻike ka poʻe i ka hōʻeha ʻana i ka hana, me ka haʻi ʻana i nā pōpoki a me ka nele o ka optimization, ʻoiai ma nā hāmeʻa kiʻekiʻe.

ʻOiai ka hoʻihoʻi mua, ua kūpaʻa ʻo Colossal Order i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka paʻa o ka pāʻani. I ka manawa a lākou i kamaʻilio ai i nā hopohopo hana ma ka PC version, e hoʻololi lākou i kā lākou manaʻo i ka hoʻokuʻu console a me ka ʻike DLC. Ua maopopo ka manaʻo o ka hui hoʻomohala e hāʻawi i nā mea pāʻani i kahi ʻike i hoʻonui ʻia a leʻaleʻa i ko lākou hoʻomau ʻana i ka hana ikaika i nā kūlanakauhale: Skylines II.

FAQs

Nīnau: No ke aha e lohi ʻia ai ka palapala alanui no nā kūlanakauhale: Skylines II?

A: Ua hoʻoholo ka hui hoʻomohala e hana mua i ka hana a me ka hoʻoponopono bug e pili ana i ka manaʻo o ka mea pāʻani e pili ana i ka hana o ka PC a me ka hoʻopanee ʻana o ka hoʻokuʻu ʻana.

Nīnau: He aha nā mea i loko o ka pā hoʻonui i hoʻopilikia ʻia e ka lohi?

A: ʻO ka pūʻolo waiwai o Beach Properties, Modern Architecture a me Urban Promenades pack creator, a me nā lekiō Deluxe Relax a me Soft Rock e ʻike i nā lohi i ko lākou mau lā hoʻokuʻu.

Nīnau: He aha nā pilikia e nānā nei ka hui hoʻomohala i kēia lohi?

A: Ke hoʻomau nei ka hui i ka hoʻoponopono ʻana i nā pōpoki paʻakikī a me ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka hana, e hoʻomaka ana me nā hoʻoponopono kiʻi no ka hana GPU a me ka hoʻomau ʻana me nā loiloi CPU no ka hoʻoponopono ʻana.

Nīnau: E pili ana ka lohi i ka hoʻokuʻu ʻana o Bridges & Ports?

A: ʻAʻole, hoʻomau ka hoʻonui ʻia ʻana o Bridges & Ports ma ka papa manawa no ka hoʻokuʻu ʻana o Q2 2024.

Nīnau: He aha ka hoʻolālā o ka hui ma hope o ka hoʻoponopono ʻana i nā hopohopo hana ma ka mana PC?

A: Ma ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka paʻa i ka mana PC, e hoʻololi ka hui i kā lākou manaʻo i ka hoʻokuʻu console a me ka ʻike DLC.