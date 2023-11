ʻŌlelo Hou: Wehe i ka Vintage Nostalgia me ka Lossy Pedal na Chase Bliss

I loko o ke ao o nā mea hoʻokani pila, ke ulu nei ka hoihoi i ka ʻapo ʻana i nā kani haki a lo-fi o ka wā i hala. A ʻaʻohe mea i ʻoi aku ka maikaʻi ma mua o Chase Bliss, kahi hui kaulana i ʻike ʻia no ko lākou akamai i ka hana ʻana i nā pedal e lawe i kāu mau mea kani i loko o kahi aupuni nostalgia vintage. ʻO kā lākou hana hou loa, ʻo ka Lossy pedal, he hana kupaianaha me Goodhertz, kahi mea hana plugin top-tier me kahi moʻopuna lo-fi hoihoi.

Aia ka puʻuwai o ka Lossy pedal i kona mana Loss, e hāʻawi ana i ʻekolu mau ʻano ʻokoʻa, e hoʻohui ana kēlā me kēia i kahi ʻano ʻokoʻa i ke kani. Inā makemake ʻoe i ka MP3 vibe haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa maʻamau, nā alapine i hoʻopaʻa ʻia i lalo no kahi kani kani, a i ʻole nā ​​glitches mesmerizing o Phase Jitter, ua uhi ʻo Lossy. A i loko o kēia mau ʻano, pau ʻole nā ​​mea hiki, hiki iā ʻoe ke hoʻoponopono maikaʻi i ka ikaika a me ka hopena holoʻokoʻa me ka hoʻohana ʻana i ka Loss and Global knobs.

ʻO ka hoʻololi packet kekahi hiʻohiʻona o ka Lossy pedal. ʻO ka haʻalele ʻana iā ʻoe e hāʻawi iā ʻoe i ke ʻano maʻemaʻe o Lossy, ʻoiai ʻo ka hiki ʻana i ka Packet Loss e hoʻolauna i nā haʻalele e hoʻomanaʻo ana i kahi pili kelepona maikaʻi ʻole. ʻO kahi ʻē aʻe, e hoʻololi i ka Packet Repeat e hoʻopiha i kēlā mau āpau me ka leo hauʻoli, e hoʻomanaʻo ana i kahi CD lele. No ka mālama ʻana i ke alapine o kēia mau hoʻopau, hoʻololi wale i ka pihi Speed.

ʻO kahi hiʻohiʻona hoihoi o ka pedal Lossy ʻo kāna hana hoʻolaʻa Freeze. ʻAʻole like me nā pedals ʻē aʻe, ʻaʻole ia e hana hou i ka snippet hope o ka leo mau loa. Akā, hoʻololi ia i ka manawa, e hohola ana i nā memo a hoʻololi i kāu pāʻani. ʻAe kēia iā ʻoe e hana i nā pad ambient, drones, a me nā leo kani e loli mau.

No ka hoʻopaʻa ʻana i kahi leo paʻa a poni ʻia, hāʻawi pū ka Lossy pedal i kahi kānana a me ka ʻāpana reverb. Ke kōkua nei kēia mau mea ʻē aʻe i ka hoʻohui ʻana i nā mea a pau me ka maʻalahi. Huna ʻia i loko o ka pedal kahi hana limiter a loaʻa kaʻa e hōʻike ana i nā kikoʻī paʻakikī o ka hopena Loss, e pale ana i ka nalowale o nā nuances mele.

No ka poʻe makemake e hoʻomaka i kahi huakaʻi ma waena o nā kani vintage, loaʻa ka Lossy pedal no ke kūʻai wale ʻana ma o ka punaewele Chase Bliss. Kūʻai ʻia ma $399, ʻo kēlā me kēia kūʻai pedal e loaʻa i kahi hoʻemi 50% maikaʻi ma ka plugin Goodhertz Lossy i hoʻoikaika i kāna hana ʻana, maʻamau ke kumu kūʻai ma $79.

NPP

1. Hiki i ka Lossy pedal ke hana hou i ke kani o kahi MP3 haʻahaʻa?

ʻAe, hāʻawi ka Lossy pedal i kahi ʻano maʻamau e hāʻawi i ke kani maʻamau o kahi MP3 haʻahaʻa haʻahaʻa, e hoʻihoʻi mai ana i nā hoʻomanaʻo o nā makahiki kikohoʻe hope loa o '90s.

2. He aha ke kumu o ka hoʻololi ʻana o nā Packet ma ka pedal Lossy?

ʻO ka hoʻololi ʻo Packets hiki iā ʻoe ke hoʻokomo i nā leo haʻalele a i ʻole nā ​​​​leo maloʻo i kāu kani, e hoʻomanaʻo ana i kahi pili kelepona maikaʻi ʻole a i ʻole kahi CD skipping, kēlā me kēia.

3. Pehea ka hana o ka Freeze ma ka Lossy pedal?

ʻAʻole e like me nā pedal kuʻuna e hana hou i ka manawa hope o ka leo, e ulu ana ka hana Freeze i ka manawa, e hohola i nā memo a me ka hana ʻana i nā pad ambient, drones, a me nā leo kani.

4. Ma hea e hiki ai iaʻu ke kūʻai i ka pedal Lossy?

Loaʻa wale ka Lossy pedal no ke kūʻai ʻana ma ka punaewele Chase Bliss.

5. Aia ka uku ho'ēmi ma ka Goodhertz Lossy plugin ke kūʻai aku i ka Lossy pedal?

ʻAe, ke kūʻai ʻana i ka pedal Lossy e hāʻawi iā ʻoe i kahi hoʻemi 50% ma ka plugin Goodhertz Lossy, kahi i kūʻai maʻamau ʻia ma $79.