Hoʻonui ʻana i ka helu a me ka hoʻopololei ʻana i ka helu ʻana i ka hiʻohiʻona Mail Merge o Microsoft Word

Hōʻuluʻulu manaʻo: Kūkākūkā kēia ʻatikala i ke koʻikoʻi o ka hoʻopili pololei ʻana i nā helu a me nā decimals ma ka hiʻohiʻona hui leka uila a Microsoft Word a hāʻawi i nā ʻenehana no ka hana ʻana i nā ʻano helu helu. He mea koʻikoʻi ka hoʻomaopopo ʻana i ka hoʻopili ʻana i ka helu ma ka hui leka uila e hōʻoia i ka hōʻike pololei ʻana a me ka ʻoihana. Ma ka hoʻololi ʻana i nā ʻano helu ma Microsoft Excel a me Word, hiki i nā mea hoʻohana ke hoʻomalu i ka hōʻike ʻana o nā helu i nā palapala i hui ʻia.

He hiʻohiʻona ikaika ka hui leka uila ma Microsoft Word e hiki ai i nā mea hoʻohana ke hana i nā palapala pilikino ma o ka hoʻohui ʻana i ka ʻikepili mai kahi kumu, ʻo ia hoʻi he pāpalapala Excel. I ka hana ʻana me nā helu a me nā decimals i ka hoʻohui ʻana i ka leka uila, pono e hōʻoia i ka hoʻopili pololei ʻana a paʻa i mea e pale aku ai i nā hewa a i ʻole huikau.

ʻO ka hoʻopilikino ʻana i ka hoʻopololei ʻana i ka helu ma ka hui leka hiki ke hoʻonui i ka akaka a me ka pololei o nā palapala i hui ʻia. He mea koʻikoʻi kēia i ka wā e pili ana i ka ʻikepili kālā, ka nui, a i ʻole nā ​​​​pakeneka e koi ai i ka pololei. ʻO ka hoʻololi ʻana i nā ʻano helu helu e hiki ai i nā mea hoʻohana ke hōʻike i ka ʻikepili ma kahi ʻano loea a me ka mea hoʻohana.

ʻO nā ʻenehana no ka hoʻololi ʻana i nā ʻano helu ma ka hui leka me ka hoʻoponopono ʻana i ka formatting ma Excel a me Word, a me ka hoʻohana ʻana i nā code kahua. Ma Excel, hiki i nā mea hoʻohana ke koho i nā cell i loaʻa ka ʻikepili helu a hoʻololi i nā koho hoʻopono e like me nā wahi decimal, nā hōʻailona kālā, a me ka alignment. E hoʻololi wale kēia mau hoʻololi i ke ʻano o nā helu ma Excel akā e hoʻoholo i ka hoʻopili ʻana i nā palapala i hui ʻia.

Ma Word, hiki i nā mea hoʻohana ke hoʻonohonoho hou i nā ʻano helu ma ke koho ʻana i nā māla i hui ʻia a i ʻole nā ​​​​pūnaewele a me ka hoʻohana ʻana i nā koho hoʻohālikelike i nā pūʻulu Font a Number. Hiki ke hoʻohana ʻia nā koho hoʻolikelike i loko o ka pūʻulu Pau no ke kau ʻana i nā helu ma nā kolamu a i ʻole nā ​​papa.

Ma ka hoʻomaopopo ʻana a me ka hoʻohana ʻana i kēia mau ʻenehana, hiki i nā mea hoʻohana ke hōʻano maʻalahi i nā helu a me nā decimals i ka hui leka uila, e loaʻa ana i nā palapala ʻoihana a me ka hala ʻole. ʻO ka hoʻopili ʻana i nā helu kūpono ma Excel a me Word e mālama i ka manawa a me ka hoʻoikaika ʻana i ka wā o ka hoʻohui ʻana i ka leka uila.

Sources:

- Nā palapala Microsoft Word

- Nā palapala Microsoft Excel