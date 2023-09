ʻO kahi hanana kipi i ka mālama ʻikepili: Cerabyte's Ceramic Nanolayer-Based Technology

Ua hoʻonohonoho ʻia ʻo Cerabyte, kahi hoʻomaka mālama mālama Kelemania, e hoʻoluliluli i ka mākeke mālama mālama $500B me kāna hopena mālama mālama ʻana i ka nanolayer. Ua ʻōlelo ka ʻoihana e hōʻemi ana kāna ʻenehana hou i ka waihona kikowaena data i ka nui o ke kumukūʻai o ka ʻona (TCO) e kahi 75%. Me kāna mau pahu pahu CeraMemory e hiki mai ana a me CeraTape, hoʻolālā ʻo Cerabyte e hoʻololi i ka nui, ka hana, ke komo ʻana i nā paradigms, a me ka hoʻoponopono ʻana i ke kumukūʻai a me nā koi hoʻomau o nā kikowaena data.

Aia ke kī o ka ʻenehana a Cerabyte i nā nanolayers inorganic i hana ʻia me nā seramika, he 50-100 wale nō ka mānoanoa. Ma ka hoʻonui ʻana i ka ʻenehana mālama ʻikepili seramika mai 100nm a 3nm bit sizes, manaʻo ʻo Cerabyte e hoʻonui i ka nui o ka ʻikepili mai nā gigabytes per square centimeter (GB/cm2) i terabytes per square centimeter (TB/cm2). Manaʻo ʻia kēia scaling e loaʻa i nā pahu pahu CeraMemory hiki ke mālama ma waena o 10 petabytes (PB) a me 100 PB, a me CeraTape me ka hiki i ka 1 exabyte (EB) mana no ka lipine.

No ka hoʻopaʻa ʻana i ka ʻikepili ma CeraMemory, hoʻohana ʻo Cerabyte i nā kukuna laser a i ʻole nā ​​​​partic beam e hana i nā matrices ʻikepili e like me nā code QR. Hiki ke loaʻa ka heluhelu ʻikepili ma o nā ʻenehana kiʻi kiʻi microscopic kiʻekiʻe a i ʻole electron beam microscopy. Hoʻomaopopo ka hoʻomaka ʻana e pono wale nā ​​​​kukui ʻāpana a me nā microscopy electron ma nā kiʻekiʻe kiʻekiʻe loa i kā lākou mau palapala alanui.

Ma waho aʻe o nā mana hoʻopaʻa paʻa, ʻo ka ʻenehana ʻo Cerabyte ke kaena nei i ka hana ʻokoʻa. Ua ʻōlelo ka ʻoihana e hiki i kāna ʻenehana ke hoʻokō i ka heluhelu a me ke kākau ʻana i nā wikiwiki i nā gigabytes i kekona (GB/s). Eia kekahi, ʻike ʻia kēia mau ʻenehana i ka mana haʻahaʻa, e hoʻohiki ana i nā hana ʻoi aku ka ikaika.

ʻO kekahi hiʻohiʻona kupaianaha o ka mālama ʻana i ka ceramic ʻo kona lōʻihi a me ka lōʻihi. Ua ʻōlelo ʻo Cerabyte e hiki ke hoʻopaʻa ʻia kāna media ma luna o 5,000 mau makahiki, ʻoiai ma lalo o nā kūlana wela loa mai -273°C (-460°F) a hiki i 300°C (570°F). Hoʻohui ʻia, kūpaʻa ʻo CeraMemory i ka corrosive, acidic, radioactive environment, a me ka electromagnetic pulse (EMP) disruption.

ʻO nā pahu pahu CeraMemory e like me nā ʻāpana me nā uhi seramika, i ka nānā pono ʻana, e like me nā kāleka quasi-punched nano-scale. No CeraTape, loaʻa iā ia kahi substrate mānoanoa 5 µm a me kahi uhi seramika mānoanoa 10 nm. Hiki i kēia mau lipine i hoʻopaʻa ʻia e hiki ai ke hoʻopaʻa ʻia ʻo TB/cm2.

Hoʻopili pū ʻo Cerabyte me nā mea pāʻani ʻoihana nui i nā ʻenehana pili a me nā ʻāpana hana, e hoʻonui hou ana i kona hilinaʻi. ʻO kā lākou hōʻike e hiki mai ana i ka 2023 Storage Developer Conference ma Fremont, Kaleponi e manaʻo nui ʻia a manaʻo ʻia e hāʻawi i nā kikoʻī hou aku e pili ana i kēia ʻenehana ʻokiʻoki.

I ka hopena, ʻo Cerabyte's ceramic nanolayer-based storage e hōʻike ana i kahi hopena hoʻonā e hoʻohiki ai e hoʻololi i ka ʻoihana mālama ʻikepili. Inā ʻoiaʻiʻo kā lākou mau koi, hiki i ka ʻenehana ke hōʻemi nui i nā kumukūʻai, hoʻonui i ka nui o ka ʻikepili, a hāʻawi i ka hana ʻokoʻa a me ka lōʻihi.

Sources:

- Nā poloka a me nā faila (h/t): [ʻike kumu]

- Pūnaewele ʻo Cerabyte: [ʻike kumu]