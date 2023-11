Hoʻopiʻi ʻo Epic Games iā Google i nā hana Predatory i ka Antitrust Trial

By

I loko o kahi hoʻokolokolo antitrust hou, ua hoʻopiʻi ʻo Epic Games CEO Tim Sweeney i ka ʻenehana ʻenehana Google no ka hoʻohana ʻana i nā ʻano hana pale e mālama ai i kāna ʻōnaehana uku predatory. Ua hōʻike ʻo Sweeney no ʻelua mau hola, e hōʻike ana i ke kuleana o Google i ka pale ʻana i ka hoʻokūkū ma ka mākeke app Android. ʻO kēia hoʻokolokolo kekahi o nā hihia antitrust ʻelua a Google e kū nei i kēia manawa, e hōʻike ana i kahi hoʻoweliweli koʻikoʻi i kāna $ 1.7 trillion tech empire.

ʻOiai ʻo Google CEO Sundar Pichai i pale aku i nā hana a kāna hui i ka holo ʻana i ka Play Store, ua pena ʻo Sweeney i kahi kiʻi ʻokoʻa. Ua wehewehe ʻo ia iā Google ma ke ʻano he monopolist manipulative i hoʻāʻo e kāpae i nā pāʻani Epic mai ka hoʻokūkū kūʻē iā lākou ma o nā ʻano hoʻoikaika kālā. Ua hōʻole ʻo Sweeney i kēia mau makana, a alakaʻi i ka Epic Games e hoʻokuʻu i kāna pāʻani kaulana, ʻo Fortnite, ma kāna pūnaewele ponoʻī.

Eia nō naʻe, ʻo ka hāʻawi ʻana iā Fortnite kūʻokoʻa he mea paʻakikī ia ma muli o ke keakea ʻana o Google a me ka hoʻohana ʻana i nā pale ʻōlelo hōʻeuʻeu i nā mea pāʻani mai ka hoʻoiho ʻana i ka pāʻani. Ua hoʻokūpaʻa ʻo Sweeney i nā hana a Google i keʻakeʻa i ko lākou kūleʻa a hōʻike iā lākou he ʻenemi weliweli.

ʻOiai nā pilikia, ua hoʻokuʻu ʻo Epic Games iā Fortnite ma ka Play Store ma 2020 aʻo ka hoʻokō ʻana i kahi hoʻolālā huna i kapa ʻia ʻo "Project Liberty." Ua pili kēia hoʻolālā i ka hoʻokomo ʻana i kahi koho uku ʻē aʻe i loko o ka app, i pāpā koke ʻia e Google a me Apple. I ka pane ʻana, ua hoʻopiʻi ʻo Epic Games i nā hoʻopiʻi antitrust, e hoʻohālikelike ana iā lākou ma ke ʻano he kaua no ka hoʻokūkū kūpono i ka ʻoihana pāʻani.

He mea koʻikoʻi kēia hoʻāʻo ʻaʻole wale no nā Pāʻani Epic akā no nā mea hoʻomohala pāʻani āpau, ʻoiai ka hopena e hoʻoholo ai i ka nui o nā hana monopolistic a Google ma ka mākeke app Android. Hāpai ia i nā nīnau e pili ana i ka pono o nā uku komisina i kau ʻia e nā ʻenehana loea, e hōʻike ana i ka pono o ka hoʻonui ʻana i ka hoʻokūkū a me ka ʻike.

FAQs

1. He aha ka hoʻokolokolo antitrust ma waena o Epic Games a me Google?

ʻO ka hoʻāʻo ʻana e pili ana i ka ʻōlelo a Epic Games e hana ana ʻo Google i nā hana predatory e pale i kāna ʻōnaehana uku a hoʻopaʻa i ka hoʻokūkū ma ka mākeke app Android.

2. Pehea ʻo Google i ʻōlelo ʻia ai ke keakea ʻana i nā pāʻani Epic?

Wahi a ka hōʻike a Tim Sweeney, ua hoʻohana ʻo Google i nā ʻano hana like ʻole, me ka hoʻoikaika kālā a me nā pale ʻōlelo aʻo, e hoʻonāwaliwali i nā mea pāʻani mai ka hoʻoiho ʻana iā Fortnite ma waho o ka Play Store.

3. He aha ka "Project Liberty"?

ʻO ka "Project Liberty" e pili ana i ka hoʻolālā huna ʻana o Epic Games e hoʻolauna i kahi koho uku ʻē aʻe i loko o Fortnite, e kāpae ana i nā uku komisina i kau ʻia e Google a me Apple.

4. Pehea ka hopena o kēia hoʻokolohua i ka ʻoihana pāʻani?

He hopena koʻikoʻi ka hopena o kēia hoʻokolokolo no nā mea hoʻomohala pāʻani āpau, ʻoiai e hoʻoholo ai i ka nui o nā hana monopolistic a Google a hoʻolaha i ka hoʻokūkū kūpono i loko o ka mākeke app Android.