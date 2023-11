Hoʻokomo ʻo LG i nā mākaʻikaʻi SMART hou no ka hoʻonui ʻana i ka huahana a me ka leʻaleʻa

Ua wehe ʻo LG i ʻelua mau māka SMART hou, ʻo 32SR53FS a me 27SR50F, i ka manawa kūpono no ka wā hoʻomaha. Hāʻawi kēia mau mea nānā i nā hōʻike IPS kiʻekiʻe a me ke kākoʻo HDR 10, e hāʻawi ana i nā mea hoʻohana i nā kiʻi ʻoniʻoni a me kahi ʻike ʻike i hoʻonui ʻia.

ʻO kekahi hiʻohiʻona nui o nā mākaʻikaʻi LG SMART ʻo ia ka polokalamu LG Home Office i kūkulu ʻia e kākoʻo ana i nā polokalamu huahana like ʻole e like me Microsoft 365 a me Google Calendar. Hāʻawi kēia i nā mea hoʻohana e hoʻokele maʻalahi i kā lākou mau hana hana a me nā papa manawa. Eia hou, hiki i nā mākaʻikaʻi ke lawelawe ma ke ʻano he home hubs akamai ma o ka hoʻohui ʻana me LG ThinQ Home Hub, e hiki ai i nā mea hoʻohana ke nānā a hoʻomalu i kā lākou mau mea pono home.

Hoʻolako ʻia me ka pūnaewele webOS 23 o LG, hāʻawi nā mākaʻikaʻi SMART i ke komo maʻalahi i ka hoʻoheheʻe ʻana i nā polokalamu a me nā manaʻo ʻike pilikino ma o ka webOS Hub. Hiki i ka poʻe leʻaleʻa ke hoʻohana i nā kāleka lawelawe haʻuki maʻamau ma ka pale Home Board, e hāʻawi ana i nā helu helu a me nā papa manawa o kā lākou mau hui punahele a me nā liona.

Loaʻa nā mākaʻikaʻi LG 32SR53FS a me 27SR50F SMART i kēia manawa no ke kūʻai ʻana ma $229.99 a me $199.99.

He aha nā hiʻohiʻona nui o nā mākaʻikaʻi LG SMART hou?

Hāʻawi nā mākaʻikaʻi LG SMART hou i nā hōʻike IPS kiʻekiʻe, kākoʻo HDR 10, a me nā polokalamu LG Home Office i kūkulu ʻia no ka hoʻonui ʻana i ka huahana. Hana pū lākou ma ke ʻano he mau home home akamai me ke kākoʻo mai LG ThinQ Home Hub.

He aha ka lako polokalamu a ka LG SMART monitors e kākoʻo ai?

Kākoʻo nā mea nānā i nā papahana huahana like ʻole e like me Microsoft 365 a me Google Calendar ma o ka polokalamu LG Home Office i kūkulu ʻia.

Hiki iaʻu ke komo i nā polokalamu streaming ma nā mākaʻikaʻi LG SMART?

ʻAe, hele mai nā mākaʻikaʻi me ka pūnaewele webOS 23 o LG, e hāʻawi maʻalahi i ke komo ʻana i nā polokalamu streaming a me nā ʻōlelo aʻoaʻo ʻike ʻike.

Ua kūpono anei nā mākaʻikaʻi LG SMART no ka poʻe leʻaleʻa?

E mahalo ka poʻe leʻaleʻa i nā kāleka lawelawe haʻuki maʻamau ma ka ʻaoʻao o ka Home Board, e mālama mau ana iā lākou me kā lākou mau hui haʻuki punahele a me nā liona.

He aha ke kumu kūʻai no nā mākaʻikaʻi LG SMART?

Ua kūʻai ʻia ka LG 32SR53FS ma $229.99, aʻo ka LG 27SR50F i kūʻai ʻia ma $199.99.