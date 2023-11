Ke alakaʻi hou a me ka maopopo ʻole i ka ʻoihana AI

I loko o kahi hanana weliweli, ua hoʻokuʻu ʻia ʻo Sam Altman, ke alakaʻi o OpenAI, kekahi o nā ʻoihana koʻikoʻi o ka ʻoihana akamai (AI), e ka papa hoʻomaka i ka pō Pōʻalima. Eia nō naʻe, i loko o nā hola 48, ua ʻike ʻo Altman iā ia iho i hoʻolimalima ʻia e holo i kahi mahele hou ma Microsoft, kahi neʻe e hiki ai iā ia ke hoʻonui iā ia i ka mana o ka AI.

ʻO ka puhi ʻana iā Altman ua haʻalele ʻole i ka wā e hiki mai ana o OpenAI, me nā hōʻike e hōʻike ana ua pau ka hilinaʻi o nā limahana o ka hui i ka papa a ke hoʻoweliweli nei nā limahana e haʻalele. Hele mai kēia i hoʻokahi pule wale nō ma hope o ka wehe ʻana o OpenAI i nā mana kūʻai hou o kāna ʻenehana i kāna ʻaha kūkā hoʻomohala mua loa, me ka koho hana maʻamau no kāna AI chatbot, ChatGPT.

ʻOiai ʻaʻole maopopo nā kikoʻī e pili ana i ka pana ʻana o Altman, ʻo nā ʻāʻī ma waena ona a me ka papa OpenAI, ka mea i makemake i kahi ala makaʻala loa i ka hoʻomohala ʻana o AI, ua hana nui paha ia. Akā naʻe, ʻaʻole i loaʻa ka hopena o ka haʻalele ʻana o Altman. ʻO Greg Brockman, kekahi mea hoʻokumu a me ka pelekikena o OpenAI, ua haʻalele pū i ka hui e kākoʻo iā Altman.

Ke kau nei ka lepo, ua hoʻonohonoho ʻia ʻo Altman e hui pū me Microsoft, me Brockman, e alakaʻi i kahi hui noiʻi AI hou. Eia naʻe, ua koho ʻo OpenAI iā Emmett Shear, ka Luna Nui o ka lawelawe streaming ʻo Amazon ʻo Twitch, ma ke ʻano he Luna Nui. ʻOiai ʻo kēia mau hoʻomohala ʻana, ua mamao loa ka hana keaka. Ua hoʻopaʻa inoa nā limahana OpenAI i kahi leka wehe e koi ana i ka haʻalele ʻana o ka papa a me ka hoʻihoʻi ʻana iā Altman lāua ʻo Brockman. Ua hoʻoweliweli pū lākou e hahai i nā mea hoʻokumu iā Microsoft inā ʻaʻole i hoʻokō ʻia kā lākou koi.

I ka hopena, ke ʻike nei ka ʻoihana AI i nā neʻe alakaʻi nui, me ka hoʻololi ʻana o Altman mai OpenAI i Microsoft. ʻAʻole maopopo ka wā e hiki mai ana o OpenAI, ʻoiai ke hakakā nei ka ʻoihana me nā ʻāʻī kūloko a me ka haʻalele ʻana o nā limahana koʻikoʻi. ʻAʻole ʻike ʻia nā hopena o kēia mau hoʻomohala ʻana i ka lāhui hoʻomohala AI ākea.