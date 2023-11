Hiki iā ʻoe ke hana hou ma Walmart ma hope o ka hoʻokuʻu ʻia ʻana?

Ma ke ʻano o ka hana, hiki i ka hoʻopau ʻana ke lilo i mea paʻakikī a hoʻohaʻahaʻa. Inā ua hoʻokuʻu ʻia ʻoe mai kāu ʻoihana ma Walmart, e noʻonoʻo paha ʻoe inā he hiki ke hoʻi i ka hui i kēia mua aku. ʻOiai ʻaʻole he ʻae a ʻaʻole maʻalahi ka pane i kēia nīnau, aia kekahi mau mea e noʻonoʻo ai e pili ana i kou manawa e hoʻolimalima hou ʻia.

Nā Kulekele Hui a me ka Hoʻolimalima hou

ʻO Walmart, e like me nā hui ʻē aʻe, he mau kulekele kūikawā e pili ana i ka hoʻolimalima hou ʻana i nā limahana mua. ʻOkoʻa kēia mau kulekele ma muli o ke kūlana o ka hoʻopau ʻana a me ka hoʻokele ʻana o kēlā me kēia hale kūʻai. ʻO ka maʻamau, inā ua hoʻopau ʻia ʻoe no nā kumu e like me ka ʻaihue, ka hana ʻino, a i ʻole ka hana hewa nui, ʻaʻole paha e noʻonoʻo ʻia ʻoe no ka hana hou. Eia nō naʻe, inā ʻo kāu hoʻopau ʻana ma muli o nā pilikia o ka hana a i ʻole ka ʻae ʻana i ke kulekele koʻikoʻi ʻole, hiki ke hoʻolimalima hou ʻia.

Nā mea e hoʻopili ana i ka hiki ke hoʻolimalima hou

Hiki i kekahi mau mea ke hoʻololi i kou hiki ke hoʻolimalima hou ʻia e Walmart. ʻO kekahi kumu koʻikoʻi ka lōʻihi o ka manawa mai kou hoʻopau ʻana. Inā he manawa nui ia, a ua hōʻike ʻoe i ka ulu a me ka hoʻomaikaʻi ʻana i kou ola ʻoihana, makemake paha ʻo Walmart e noʻonoʻo hou i kāu noi. Eia kekahi, ʻo kāu mōʻaukala hana holoʻokoʻa, nā kuhikuhi, a me ke koi ʻana i nā limahana ma ka hale kūʻai kikoʻī āu e noi nei e hiki ke pāʻani i kā lākou hoʻoholo.

Pinepine ninau ninaninau 'ana i

1. Hiki iaʻu ke noi i kahi hana ma Walmart ma hope o ka hoʻokuʻu ʻia ʻana?

ʻAe, hiki iā ʻoe ke noi no kahi hana ma Walmart inā ua hoʻopau ʻia ʻoe i ka wā ma mua. Eia nō naʻe, ʻo kou manawa e hoʻolimalima hou ʻia ma muli o ke kūlana o kou hoʻopau ʻana a me nā kumu ʻē aʻe i ʻōlelo ʻia ma luna.

2. E noʻonoʻo anei ʻo Walmart e hoʻolimalima hou iaʻu inā ua hoʻopau ʻia au no ka ʻaihue?

ʻO ka hoʻopau ʻana no ka ʻaihue i manaʻo ʻia he hewa koʻikoʻi, a ʻaʻole paha e hoʻolimalima hou ʻo Walmart i kekahi i hoʻokuʻu ʻia no ia hana kolohe.

3. Pehea ka lōʻihi o kaʻu kali ʻana ma mua o ka noi hou ʻana iā Walmart ma hope o ka hoʻopau ʻia ʻana?

ʻAʻohe manawa kikoʻī, akā makemake ʻia e kali ma kahi o ʻeono mahina a i hoʻokahi makahiki ma mua o ka noi hou ʻana. ʻAe kēia iā ʻoe e hōʻike i ka ulu pilikino a me ka hoʻomaikaʻi ʻana i kou ola ʻoihana.

I ka hopena, ʻoiai hiki ke hana hou ma Walmart ma hope o ka hoʻokuʻu ʻia ʻana, e hilinaʻi nui ʻia i ke kūlana o kou hoʻopau ʻana, ka manawa i hala, a me nā kumu ʻē aʻe e hoʻohuli ai i nā kulekele hoʻolimalima hou o ka hui. Pono e nānā pono i kou kūlana a noʻonoʻo i ke ala maikaʻi loa no kāu mau hana e hiki mai ana.