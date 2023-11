Hiki iā ʻoe ke hoʻopiʻi iā Walmart no ka hoʻokuʻu ʻia ʻana?

I nā makahiki i hala iho nei, ua maʻa mau ka hoʻopiʻi ʻana i ka hana, me nā limahana e ʻimi nei i ke kānāwai no nā pilikia like ʻole. ʻO kekahi nīnau e ulu pinepine nei inā hiki i kekahi ke hoʻopiʻi i kahi hui e like me Walmart no ka hoʻokuʻu ʻia ʻana. ʻOiai ʻaʻole he ʻae a ʻaʻole maʻalahi ka pane i kēia nīnau, he mea nui e hoʻomaopopo i nā manaʻo pili kānāwai.

Ka hoomaopopo ana i ka hana ma-Will

No ka hoʻomaopopo ʻana i ka ʻāina kānāwai e pili ana i nā hoʻopiʻi hoʻopau hewa, he mea koʻikoʻi ia e ʻike i ka manaʻo o ka hana ma-will. Ma ʻAmelika Hui Pū ʻIa, manaʻo ʻia ka hapa nui o nā pilina hana ma ka makemake, ʻo ia hoʻi, hiki i ka mea hana a i ʻole ka limahana ke hoʻopau i ka pilina i kēlā me kēia manawa, me ke kumu a i ʻole ke kumu. Eia nō naʻe, aia nā ʻokoʻa i kēia lula maʻamau.

Hoʻokoe i ka hana ma-Will

ʻO kekahi o nā ʻokoʻa koʻikoʻi i ka hana ma-will ʻo ia ka wā e hōʻole ai ka hoʻopau ʻana i ke kānāwai kikoʻī a i ʻole nā ​​kulekele aupuni. No ka laʻana, inā hoʻokuʻu ʻia kahi limahana ma muli o ko lākou lāhui, ke kāne, ka hoʻomana, a i ʻole ke kīnā, hiki ke manaʻo ʻia he hoʻokae ʻole i ke kānāwai. Pēlā nō, inā hoʻopau ʻia kekahi limahana no ka hōʻike ʻana i nā hana hewa i loko o ka hui, hiki ke manaʻo ʻia he hoʻopaʻi a hiki ke pale ʻia ma lalo o nā kānāwai whistleblower.

Hiki iā ʻoe ke hoʻopiʻi iā Walmart no ka hoʻopau ʻia ʻana?

Hiki iā ʻoe ke hoʻopiʻi iā Walmart no ka hoʻokuʻu ʻia ʻana ma muli o nā kūlana e pili ana i kou hoʻopau ʻana. Inā manaʻo ʻoe ua hoʻopau hewa ʻia ʻoe ma muli o ka hoʻokae ʻana, ka hoʻopaʻi ʻana, a i ʻole ka uhaki ʻana i kāu ʻaelike hana, hiki iā ʻoe ke kumu no ka hoʻopiʻi. Eia nō naʻe, pono e kūkākūkā me kahi loio hana e hiki ke loiloi i nā kikoʻī o kāu hihia a hāʻawi i ke alakaʻi i ke ala maikaʻi loa.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

Nīnau: Hiki iaʻu ke hoʻopiʻi iā Walmart inā ua kipaku ʻia au me ke kumu ʻole?

A: Ma ka hapanui o nā hihia, inā he limahana ʻoe a hoʻopau ʻia me ka ʻole o ka manaʻo hoʻokae a hoʻopaʻi paha, paʻakikī paha ka hoʻopiʻi no ka hoʻopau hewa ʻana.

Nīnau: Pehea wau e hōʻoia ai i ka hoʻopau hewa ʻana?

A: ʻO ka hōʻoia ʻana i ka hoʻopau hewa ʻana e koi pinepine i nā hōʻike e kākoʻo ana i kāu koi, e like me ka palapala o nā ʻōlelo hoʻokae, nā hōʻike hōʻike, a i ʻole ke ʻano o nā hana hoʻopaʻi.

Nīnau: He aha nā pōʻino e hiki iaʻu ke hoʻihoʻi inā lanakila wau i ka hoʻopiʻi hoʻopau hewa iā Walmart?

A: Inā kūleʻa, hiki iā ʻoe ke loaʻa i nā pōʻino like ʻole, e like me ka nalowale o ka uku, ke kaumaha o ka naʻau, ka uku loio, a me nā pohō hoʻopaʻi paha i nā hihia o ka hana kolohe.

I ka hopena, ʻoiai hiki ke hoʻopiʻi iā Walmart no ka hoʻokuʻu ʻia ʻana, ʻo nā kūlana e pili ana i ka hoʻopau ʻana he kuleana koʻikoʻi i ka hoʻoholo ʻana i ka hiki ʻana o kahi hoʻopiʻi. He mea nui ka ʻimi ʻana i ka ʻōlelo aʻoaʻo kānāwai mai kahi loio hana akamai e hoʻomaopopo i kāu mau pono a me nā koho.