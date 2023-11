Hiki iā ʻoe ke hōʻole e hōʻike i kāu loaʻa kālā ma Walmart?

I kēia mau makahiki i hala iho nei, ua ulu nui ka hoʻopaʻapaʻa e pili ana i ka manaʻo o ka poʻe kūʻai aku i ke kuleana e hōʻole i ka hōʻike ʻana i kā lākou loaʻa i ka wā e haʻalele ai i kahi hale kūʻai Walmart. ʻO kēia kumuhana hoʻopaʻapaʻa ua hoʻāla i nā kūkākūkā e pili ana i nā kuleana pilikino, ka lawelawe mea kūʻai aku, a me nā kuleana o nā mea kūʻai aku a me nā mea kūʻai aku. No laila, he aha nā lula a me nā lula e pili ana i kēia mea?

Wahi a ke kulekele kūhelu o Walmart, ʻaʻole koi ʻia nā mea kūʻai aku e hōʻike i kā lākou loaʻa ma ka haʻalele ʻana i ka hale kūʻai. Eia naʻe, paipai ikaika ka ʻoihana kūʻai i nā mea kūʻai aku e hui pū me kā lākou kaʻina hana hōʻoia. Ke kuhi nei kēia hana i ka pale ʻana i ka ʻaihue a me ka hōʻoia i ka palekana o nā mea kūʻai aku a me nā limahana.

ʻOiai ʻaʻole hiki iā Walmart ke koi aku i nā mea kūʻai aku e hoʻokō i nā loiloi loaʻa, aia iā lākou ke kuleana e hōʻole i ka lawelawe ʻana i nā poʻe i hōʻole i ka hana like. ʻO ia ke ʻano inā hōʻole ka mea kūʻai aku e hōʻike i kā lākou loaʻa, mālama ʻo Walmart i ke kuleana e hōʻole iā lākou e komo i loko o kā lākou hale kūʻai.

NPP:

Nīnau: Hiki iā Walmart ke hoʻopaʻa iaʻu inā hōʻole au e hōʻike i kaʻu loaʻa?

A: ʻAʻole, ʻaʻohe mana kānāwai iā Walmart e hoʻopaʻa i nā mea kūʻai aku e hōʻole i ka hōʻike ʻana i kā lākou loaʻa. Eia nō naʻe, hiki iā lākou ke koho e pāpā i kēlā poʻe mai ke komo ʻana i kā lākou hale kūʻai i ka wā e hiki mai ana.

Nīnau: Aia kekahi mau ʻokoʻa i kēia kulekele?

A: ʻAe, aia kekahi mau kūlana kahi e koi ʻia ai nā mea kūʻai aku e hōʻike i kā lākou loaʻa. No ka laʻana, inā hoʻomaka kekahi mea i ka ʻōnaehana hōʻailona anti-theft o ka hale kūʻai, pono paha kahi hōʻoia no ka hoʻoponopono ʻana i nā pilikia.

N: Hiki iaʻu ke hoʻopiʻi ʻia no ka ʻaihue inā hōʻole wau e hōʻike i kaʻu loaʻa?

A: ʻO ka hōʻole wale ʻana e hōʻike i kāu loaʻa kālā ʻaʻole ia e hōʻike ʻokoʻa i ka hewa a i ʻole ka hopena i nā hoʻopiʻi ʻana no ka ʻaihue. Eia naʻe, inā he kānalua kūpono a hōʻike paha no ka ʻaihue, hiki iā Walmart ke komo i ka hoʻokō kānāwai.

I ka hopena, ʻoiai he kuleana ko nā mea kūʻai aku e hōʻole i ka hōʻike ʻana i kā lākou loaʻa i ka wā e haʻalele ai i kahi hale kūʻai Walmart, he mea nui e noʻonoʻo i nā hopena hiki ke hana pēlā. ʻOiai he pilikia ia no kekahi, ua hoʻokō ʻia nā loiloi loaʻa me ka manaʻo e mālama i kahi wahi kūʻai palekana a palekana no nā mea kūʻai aku a pau. ʻO ka hope, aia i kēlā me kēia kanaka ke hoʻoholo inā makemake lākou e hoʻokō i kēia hana.