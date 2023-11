Hiki iā ʻoe ke hoʻokomo i kahi ʻōlelo huna ma ka iPhone app?

Hiki iā ʻoe ke kau i kahi ʻōlelo huna ma kahi iPhone app?

I kēia au kikohoʻe, ua lilo ka pilikino a me ka palekana i mea hopohopo nui no nā mea hoʻohana kelepona. Me ka hoʻonui nui ʻana o ka ʻike pilikino i mālama ʻia ma kā mākou mau polokalamu, he mea maʻamau ka makemake e pale i kā mākou ʻikepili mai ka prying eyes. ʻO kahi nīnau maʻamau e kū mai inā hiki ke kau i kahi ʻōlelo huna ma kahi app ma kahi iPhone. E ʻimi hou aku kākou i kēia kumuhana.

Pehea e pale ai i ka ʻōlelo huna i kahi polokalamu ma iPhone?

I kēia manawa, ʻaʻole hāʻawi ʻo Apple i kahi hiʻohiʻona i hoʻopaʻa ʻia i ka ʻōlelo huna-pale i nā polokalamu pilikino ma iPhones. Eia nō naʻe, aia nā ala ʻē aʻe e hiki ai iā ʻoe ke hoʻohana e hoʻohui i kahi papa o ka palekana i kāu mau polokalamu.

ʻO kahi koho ʻo ka hoʻohana ʻana i nā polokalamu ʻaoʻao ʻekolu i loaʻa ma ka App Store e hāʻawi ana i ka hana paʻa-apono. Hāʻawi kēia mau polokalamu iā ʻoe e hoʻonohonoho i kahi ʻōlelo huna a i ʻole PIN e komo i nā noi kikoʻī. Hana lākou ma ka hoʻokumu ʻana i kahi kaiapuni paʻa i loko e hiki ai iā ʻoe ke mālama i kāu mau noi a me nā ʻikepili koʻikoʻi.

ʻO kekahi ala ʻē aʻe e hoʻohana i ka hiʻohiʻona Screen Time, i kūkulu ʻia i loko o iOS. Hiki iā ʻoe ke hoʻonohonoho i nā palena a me nā palena o ka polokalamu, me ka hiki ke koi i kahi passcode no kekahi mau polokalamu. ʻOiai ua hoʻolālā mua ʻia kēia hiʻohiʻona no nā kumu hoʻomalu makua, hiki ke hoʻohana ʻia no ka pale ʻōlelo huna i nā polokalamu ma kāu kelepona ponoʻī.

NPP:

Nīnau: He aha ka hana hoʻopaʻa ʻana i ka app?

A: ʻO ka hana hoʻopaʻa ʻana i ka app e pili ana i ka hiki ke hoʻohui i kahi ʻāpana palekana ʻē aʻe i kēlā me kēia polokalamu ma ke koi ʻana i kahi ʻōlelo huna a i ʻole PIN e komo ai.

Nīnau: Hiki iaʻu ke pale i ka ʻōlelo huna i nā polokalamu Apple i kūkulu ʻia?

A: ʻAʻole, pili nui nā ʻano hana i ʻōlelo ʻia ma luna i nā polokalamu ʻaoʻao ʻekolu. ʻAʻole hāʻawi nā polokalamu i kūkulu ʻia ʻo Apple i kēia manawa i ke koho e pale i ka ʻōlelo huna iā lākou pākahi.

Nīnau: Ua palekana anei nā polokalamu laka apono ʻaoʻao ʻekolu?

A: He mea koʻikoʻi ke koho ʻana i nā polokalamu kaulana a loiloi maikaʻi ʻia mai nā mea hoʻomohala hilinaʻi e hōʻoia i ka palekana o kāu ʻikepili. E heluhelu mau i nā loiloi mea hoʻohana a nānā i ke kulekele pilikino o ka polokalamu ma mua o ka hoʻokomo ʻana.

ʻOiai ʻaʻole hāʻawi ʻo Apple i kahi hopena maoli no ka pale ʻana i ka ʻōlelo huna i nā polokalamu pilikino ma iPhones, aia nā workarounds i loaʻa ma o nā polokalamu ʻaoʻao ʻekolu a i ʻole ka hoʻohana ʻana i ka hiʻohiʻona Screen Time. Hiki i kēia mau ala ke kōkua iā ʻoe e hoʻomaikaʻi i ka palekana o kāu ʻikepili koʻikoʻi a hāʻawi i ka maluhia o ka noʻonoʻo i loko o kahi honua e pili ana. E hoʻomanaʻo e makaʻala a koho i nā polokalamu hilinaʻi e mālama pono i kāu pilikino.