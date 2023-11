Hiki iā ʻoe ke ālai mau i kahi polokalamu mai ka hale kūʻai app?

I loko o ka honua e ulu nei o ka ʻenehana, ua lilo nā hale kūʻai app i ʻāpana koʻikoʻi o ko mākou ola. Inā paha no ka ʻoliʻoli, ka huahana, a i ʻole ke kamaʻilio ʻana, ke hilinaʻi nei mākou i nā polokalamu e hoʻomaikaʻi i kā mākou ʻike kelepona. Eia naʻe, he aha ka hopena ke loaʻa iā mākou kahi polokalamu i ʻike ʻole ʻia a makemake ʻole paha mākou e ʻike ma kā mākou mau polokalamu? Hiki iā mākou ke pale mau iā ia mai ka hale kūʻai app? E luʻu kākou i kēia kumuhana a ʻike.

ʻO ka mea mua, he mea nui e hoʻomaopopo i ka mea hoʻohana, ua kaupalena mākou i ka mana o ka hale kūʻai app ponoʻī. ʻO ka hale kūʻai app he kahua i hāʻawi ʻia e nā hui e like me Apple a me Google, kahi e hiki ai i nā mea hoʻomohala ke hōʻike a hoʻolaha i kā lākou mau polokalamu. Loaʻa i kēia mau hui kekahi mau alakaʻi a me nā kulekele i hoʻopaʻa ʻia e hōʻoia i ka maikaʻi a me ka palekana o nā polokalamu i loaʻa ma kā lākou mau kahua.

ʻOiai ʻaʻole hiki iā mākou ke hoʻopaʻa pololei i kahi polokalamu mai ka hale kūʻai app, loaʻa iā mākou kekahi mana ma luna o nā mea i ʻike ʻia ma kā mākou mau polokalamu ponoʻī. ʻO Apple's App Store a me Google's Play Store e ʻae i nā mea hoʻohana e hoʻopilikino i kā lākou makemake app i kekahi ʻano. Ma ka hoʻoponopono ʻana i nā hoʻonohonoho, hiki i nā mea hoʻohana ke hūnā i nā polokalamu kikoʻī mai kā lākou hopena hulina a i ʻole nā ​​manaʻo. Hiki ke hoʻohana ʻia kēia inā makemake ʻoe e pale i ka ʻike ʻana i kekahi mau ʻano o nā polokalamu a i ʻole he pilikia pilikino kāu.

NPP:

Nīnau: Hiki iaʻu ke wehe loa i kahi polokalamu mai ka hale kūʻai app?

A: ʻAʻole, ma ke ʻano he mea hoʻohana, ʻaʻole hiki iā ʻoe ke wehe i kahi polokalamu mai ka hale kūʻai app. ʻO nā mea hoʻomohala polokalamu a i ʻole nā ​​luna hale kūʻai app wale nō ka mana e wehe i kahi polokalamu mai ka hale kūʻai.

Nīnau: Hiki iaʻu ke ālai mau i kahi polokalamu mai ka ʻike ʻia ʻana mai ma kaʻu hāmeʻa?

A: ʻOiai ʻaʻole hiki iā ʻoe ke pāpā mau i kahi polokalamu mai ka hale kūʻai app, hiki iā ʻoe ke hūnā iā ia mai kāu mau hopena hulina a i ʻole nā ​​ʻōlelo paipai ma ka hoʻoponopono ʻana i kāu mau makemake app ma nā hoʻonohonoho.

Nīnau: Hiki iaʻu ke hōʻike i kahi polokalamu i ka hale kūʻai app inā ʻike wau he mea ʻole ia?

A: ʻAe, ua loaʻa i ka Apple App Store a me Google's Play Store nā ʻano hana e hiki ai i nā mea hoʻohana ke hōʻike i nā polokalamu hoʻowahāwahā. E nānā nā luna hale kūʻai app i ka hōʻike a hana i nā hana kūpono inā pono.

I ka hopena, ʻoiai ʻaʻole i loaʻa iā mākou ka mana piha ma luna o ka hale kūʻai app ponoʻī, loaʻa iā mākou kekahi mana ma luna o nā mea i ʻike ʻia ma kā mākou mau polokalamu ponoʻī. Ma ka hoʻololi ʻana i kā mākou makemake app, hiki iā mākou ke hūnā i nā polokalamu kikoʻī mai kā mākou hopena hulina a i ʻole nā ​​manaʻo. Inā ʻike ʻoe i kahi polokalamu āu e ʻike ʻole ai, hiki iā ʻoe ke hōʻike iā ia i nā luna hale kūʻai app no ​​ka loiloi.