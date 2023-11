Hiki iā ʻoe ke loaʻa iā COVID akā hoʻāʻo maikaʻi ʻole?

Ma waena o ka maʻi maʻi COVID-19 e hoʻomau nei, ua lilo ka hoʻāʻo ʻana i mea koʻikoʻi i ka ʻike ʻana a me ka loaʻa ʻana o ka laha o ka maʻi. Eia nō naʻe, aia kekahi mau manawa i loaʻa i nā poʻe e hōʻike ana i nā hōʻailona o COVID-19 i nā hopena hōʻike maikaʻi ʻole. Ke hāpai nei kēia i ka nīnau: hiki iā ʻoe ke loaʻa iā COVID-19 akā hoʻāʻo maikaʻi ʻole?

Ka hoʻomaopopo ʻana i ka hoʻāʻo COVID-19

No ka pane ʻana i kēia nīnau, pono e hoʻomaopopo i nā ʻano like ʻole o nā hoʻokolohua COVID-19 i loaʻa. ʻO ka hoʻāʻo maʻamau ka hoʻāʻo polymerase chain reaction (PCR), ka mea e ʻike ai i ka mea genetic o ka maʻi. ʻO kekahi ʻano hoʻāʻo ʻo ia ka antigen test, ka mea e ʻike ai i nā protein kikoʻī ma ka ʻili o ka maʻi. Loaʻa i nā hoʻāʻo ʻelua ko lākou mau palena ponoʻī a me ka naʻau.

ʻO nā mea hoʻopunipuni wahaheʻe a me kā lākou kumu

Loaʻa ka hewa hewa i ka wā i loaʻa ai ke kanaka i ka maʻi COVID-19 akā loaʻa ka hopena hōʻike maikaʻi ʻole. Hiki i kekahi mau kumu ke kōkua i nā mea hoʻopunipuni wahaheʻe. ʻO ka mea mua, he mea koʻikoʻi ka manawa o ka hoʻāʻo. Inā ho'āʻo koke ʻia ke kanaka ma hope o ka hoʻolaha ʻana, ʻaʻole lawa ka viral load no ka ʻike. Eia kekahi, ʻo ka hōʻiliʻili ʻana a i ʻole ka lawelawe ʻana i hiki ke alakaʻi i nā hopena pololei ʻole. He mea nui ia e hoʻomaopopo ʻaʻole ʻaʻohe hōʻike he 100% pololei, a hiki ke loaʻa nā mea hoʻopunipuni wahaheʻe me nā hoʻokolohua hilinaʻi loa.

NPP:

Nīnau: Hiki iaʻu ke loaʻa i ka maʻi COVID-19 inā hoʻāʻo wau ʻino?

A: ʻAe, hiki ke loaʻa iā COVID-19 inā ʻoe e hoʻāʻo maikaʻi ʻole. Hiki ke loaʻa nā hewa hewa ma muli o nā kumu like ʻole, me ka manawa o ka hoʻāʻo a me ka hōʻiliʻili laʻana.

Nīnau: He aha kaʻu e hana ai inā loaʻa iaʻu nā hōʻailona akā hoʻāʻo maikaʻi ʻole?

A: Inā loaʻa iā ʻoe nā hōʻailona e kūlike me COVID-19 akā loaʻa kahi hopena hōʻike maikaʻi ʻole, pono e kūkākūkā me kahi limahana mālama ola. Hiki iā lākou ke ʻōlelo i nā hoʻokolohua hou aʻe a hāʻawi i ke alakaʻi no ka hoʻokaʻawale ʻana iā ʻoe iho a me ka mālama ʻana i nā hōʻailona.

Nīnau: Pehea e hiki ai iaʻu ke hōʻemi i ka pilikia o nā mea hoʻopunipuni wahaheʻe?

A: No ka hōʻemi ʻana i ka hopena o nā mea hoʻopunipuni wahaheʻe, pono e hahai i nā alakaʻi hoʻāʻo a hōʻoia i ka hōʻiliʻili ʻana i nā laʻana. Inā manaʻo ʻoe ua ʻike ʻia ʻoe i ka COVID-19, pono paha e hoʻāʻo ʻia i nā manawa he nui, ʻoiai inā mau nā hōʻailona.

I ka hopena, ʻoiai ʻo ka hoʻāʻo ʻana o COVID-19 he mea waiwai nui i ka ʻike ʻana i nā maʻi, ʻaʻole ia he naʻaupō. Hiki ke loaʻa nā hewa hewa, a hiki i nā kānaka ke loaʻa i ka maʻi ma muli o ka hoʻāʻo ʻana i ka maikaʻi ʻole. He mea koʻikoʻi ia e hoʻomau i ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i nā hana pale e like me ke kāʻei ʻana i nā masks, ka mālama ʻana i ka hele ʻana o ka nohona, a me ka hahai ʻana i nā alakaʻi olakino olakino e hōʻemi i ka hopena o ka hoʻouna ʻana, me ka nānā ʻole i nā hopena hōʻike.