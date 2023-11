Hiki iā ʻoe ke hele i waho inā he Covid?

Ke hoʻomau nei ka maʻi maʻi Covid-19 i nā kaiāulu ma ka honua holoʻokoʻa, he mea koʻikoʻi ia e hoʻomaopopo i nā mea e pono ai e pale i ka laha ʻana o ka maʻi. ʻO kahi nīnau maʻamau e kū nei inā hiki i nā poʻe i loaʻa i ka maʻi Covid-19 ke hele i waho i ka lehulehu. E noʻonoʻo kākou i kēia kumuhana a hāʻawi i kahi akaka.

Ka hoʻomaopopo ʻana iā Covid-19:

ʻO Covid-19 kahi maʻi hanu nui loa i hoʻokumu ʻia e ka novel coronavirus SARS-CoV-2. Laha mua ia ma o nā kulu hanu i ka wā e ʻū ai ka mea maʻi, kihe, kamaʻilio, a hanu nui paha. Hiki ke loaʻa nā hōʻailona mai ka maʻalahi a hiki i ke koʻikoʻi a hiki ke komo i ke kuni, ka ʻū, ka luhi, ka pau ʻana o ka ʻono a i ʻole ka ʻala, a me ka pilikia o ka hanu ʻana.

Hiki iā ʻoe ke hele i waho inā he Covid?

I ka pōkole, ʻaʻole ka pane. Inā ua hoʻāʻo ʻoe i ka maikaʻi no Covid-19, he mea koʻikoʻi ia e hoʻokaʻawale iā ʻoe iho a pale aku i kahi pilina pono ʻole me nā poʻe ʻē aʻe. No ka mea hiki iā ʻoe ke hoʻouna me ka ʻike ʻole i ka maʻi i nā poʻe ʻē aʻe, ʻoiai inā he asymptomatic ʻoe. ʻO ka hele ʻana i waho i ka lehulehu i ka wā i maʻi ʻia he pilikia nui i ke olakino a me ka palekana o ka poʻe a puni ʻoe.

No ke aha he mea nui e noho i ka home?

ʻO ka noho ʻana i ka home inā loaʻa iā ʻoe ka Covid-19 e kōkua i ka pale ʻana i ka hoʻolaha ʻana o ka maʻi i nā poʻe nāwaliwali e hoʻomohala i nā hoʻopiʻi koʻikoʻi a make paha i ka maʻi. Ma ka hoʻokaʻawale ʻana iā ʻoe iho, ke hāʻawi ikaika nei ʻoe i ka hana hui e pale i ka maʻi maʻi a pale i ke olakino lehulehu.

NPP:

Nīnau: Hiki iaʻu ke hele i waho inā ua ola hou au mai Covid-19?

A: I ka wā i ola hou ai ʻoe mai Covid-19, palekana ka hoʻomau ʻana i kāu mau hana i kēlā me kēia lā. Eia nō naʻe, pono e hahai i nā alakaʻi i hāʻawi ʻia e nā luna olakino a hoʻomau i ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i nā hana pale e like me ke komo ʻana i nā masks, mālama i ka mamao o ka nohona, a me ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i ka hoʻomaʻemaʻe lima maikaʻi.

Nīnau: Pehea inā makemake au i nā lako pono?

A: Inā makemake ʻoe i nā lako koʻikoʻi i ka wā e loaʻa ana iā Covid-19, ʻoi aku ka maikaʻi e noi i kahi hoaaloha, ʻohana, a i ʻole hoa noho e kōkua iā ʻoe. Nui nā kaiaulu i nā pūnaewele kākoʻo i kahi e kōkua ai i ka poʻe nele i kēia mau manawa paʻakikī.

I ka hopena, inā ua hoʻāʻo ʻoe i ka maikaʻi no Covid-19, he mea koʻikoʻi ia e hana mua i ke olakino a me ka palekana o nā poʻe ʻē aʻe ma ka noho ʻana i ka home a me ka hoʻokaʻawale ʻana iā ʻoe iho. Ma ka hana ʻana pēlā, he hana ikaika ʻoe i ka pale ʻana i ka laha ʻana o ka maʻi a me ka pale ʻana i nā poʻe palupalu i loko o kou kaiāulu. E hoʻomanaʻo, aia mākou a pau i kēia, a ma ka hahai ʻana i nā alakaʻi i hāʻawi ʻia e nā luna olakino, hiki iā mākou ke lanakila i kēia pilikia honua. E mālama pono a mālama!