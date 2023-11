Hiki iā ʻoe ke hoʻopau i nā polokalamu ʻōnaehana?

I ka honua o nā smartphones, ʻo nā polokalamu ʻōnaehana he ʻāpana koʻikoʻi o ka ʻōnaehana hana. Hele mai kēia mau noi i hoʻokomo mua ʻia me ka hāmeʻa a lawelawe i nā kumu like ʻole, mai ka hāʻawi ʻana i nā hana koʻikoʻi i ka hoʻonui ʻana i ka ʻike mea hoʻohana. Eia naʻe, noʻonoʻo pinepine nā mea hoʻohana inā hiki iā lākou ke hoʻopau i kēia mau polokalamu ʻōnaehana e hoʻokuʻu i kahi waihona a hoʻomaikaʻi paha i ka hana. E ʻimi kākou i kēia kumuhana a ʻike hou aku.

He aha nā polokalamu ʻōnaehana?

ʻO nā polokalamu ʻōnaehana, ʻike ʻia hoʻi ʻo nā polokalamu i hoʻokomo mua ʻia a i ʻole bloatware apps, he mau noi i hoʻouka mua ʻia ma kāu kelepona. He ʻāpana koʻikoʻi lākou o ka ʻōnaehana hana a ua hoʻolālā ʻia e hoʻolako i nā hana koʻikoʻi a i ʻole nā ​​​​lawelawe. ʻO nā laʻana o nā polokalamu ʻōnaehana ʻo ia ka mea kelepona kelepona, ka polokalamu memo, ka polokalamu kamera, a me ka polokalamu kalena.

Hiki iā ʻoe ke hoʻopau i nā polokalamu ʻōnaehana?

ʻO ka hiki ke hoʻopau i nā polokalamu ʻōnaehana ma muli o ka polokalamu a me ka ʻōnaehana hana e holo ai. Hāʻawi kekahi mau polokalamu Android i nā mea hoʻohana e hoʻopau i kekahi mau polokalamu ʻōnaehana, a ʻo nā mea ʻē aʻe e ʻae wale i ka hoʻopau ʻana i nā mea hou a i ʻole ka holoi ʻana i kahi huna huna. Ma ka lima ʻē aʻe, ʻaʻole hāʻawi nā polokalamu iOS i kahi koho e hoʻopau i nā polokalamu ʻōnaehana.

No ke aha ʻoe e makemake ai e hoʻopau i nā polokalamu ʻōnaehana?

Nui nā kumu e makemake ai kekahi e hoʻopau i nā polokalamu ʻōnaehana. ʻO kekahi kumu maʻamau ka hoʻokuʻu ʻana i kahi waiho ma kā lākou hāmeʻa. Hiki i nā polokalamu ʻōnaehana ke lawe i ka nui o ka nui, a ʻo ka hoʻopau ʻana iā lākou hiki ke kōkua i ke kiʻi hou ʻana i kekahi o ia waihona. Eia hou, hiki i ka hoʻopau ʻana i kekahi mau polokalamu ʻōnaehana ke kōkua i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka hana a me ke ola pākaukau.

Pehea e hoʻopau ai i nā polokalamu ʻōnaehana ma Android?

No ka hoʻopau ʻana i nā polokalamu ʻōnaehana ma Android, e hele i nā hoʻonohonoho o ka mea hana, a laila hoʻokele i ka ʻāpana "Apps" a i ʻole "Applications". E ʻimi i ka polokalamu ʻōnaehana āu e makemake ai e hoʻopau, e kāomi iā ia, a koho i ke koho "Disable". E hoʻomanaʻo i ka hoʻopau ʻana i kekahi mau polokalamu ʻōnaehana hiki ke hoʻopili i ka hana o nā polokalamu ʻē aʻe a i ʻole nā ​​hiʻohiʻona ma kāu kelepona.

I ka hopena, ʻokoʻa ka hiki ke hoʻopau i nā polokalamu ʻōnaehana ma muli o ka hāmeʻa a me ka ʻōnaehana hana. ʻOiai ʻae kekahi mau polokalamu Android i nā mea hoʻohana e hoʻopau i kekahi mau polokalamu ʻōnaehana, ʻaʻole hāʻawi nā polokalamu iOS i kēia koho. Hiki ke kōkua i ka hoʻopau ʻana i nā polokalamu ʻōnaehana i ka hoʻokaʻawale ʻana i kahi waiho ʻana a hiki ke hoʻomaikaʻi i ka hana o ka polokalamu. Eia nō naʻe, he mea nui e hoʻomaʻamaʻa makaʻala a hoʻopau wale i nā polokalamu āu i maopopo ai ʻaʻole e pili i ka hana o kāu kelepona.