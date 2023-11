Hiki iā ʻoe ke noho me kekahi me COVID a ʻaʻole loaʻa?

Ke hoʻomau nei ka maʻi maʻi COVID-19 i ka miliona o ka poʻe ma ka honua holoʻokoʻa, hoʻokahi nīnau e kū pinepine ʻia inā paha hiki ke launa pū me ka mea i loaʻa i ka maʻi a ʻaʻole e hoʻopaʻa iā ʻoe iho. ʻOiai ʻaʻole pololei ka pane, aia kekahi mau mea e mālama ai e hōʻemi i ka pilikia o ka lawe ʻana.

Ka hoʻomaopopo ʻana i ka hoʻoili ʻana o COVID-19

Hoʻouna mua ʻia ʻo COVID-19 ma o nā kulu hanu i ka wā e ʻū ai ka mea maʻi, kihe, kamaʻilio, a hanu nui paha. Hiki ke hanu ʻia kēia mau kulu e ka poʻe ma kahi kokoke, maʻamau i loko o ʻeono kapuaʻi. Hiki nō ke hoʻopaʻa ʻia i ka maʻi maʻi ma ka hoʻopā ʻana i nā ʻili a i ʻole nā ​​mea i haumia i ka maʻi a laila hoʻopā i ka maka, ʻoi aku ka waha, ka ihu, a me nā maka.

ʻO ka mālama ʻana e hōʻemi i ka pilikia

No ka hōʻemi ʻana i ka pilikia o ka hoʻopaʻa ʻana i ka COVID-19 i ka wā e noho pū ana me ka mea i loaʻa i ka maʻi maʻi, he mea koʻikoʻi ia e hahai i nā alakaʻi i ʻōlelo ʻia:

1. E ʻaʻahu i ka maka: Pono ka mea maʻi a me ka poʻe e puni ana iā lākou e hoʻokomo i nā masks e uhi ana i ka ihu a me ka waha. Kōkua nā masks e pale i ka laha ʻana o nā kulu hanu.

2. E mālama i ka mamao kino: E noho ma kahi o ʻeono kapuaʻi ka mamao mai ke kanaka maʻi inā hiki. ʻO kēia ka mea e hōʻemi ai i ka hiki ke komo i nā kulu hanu.

3. E hoʻomaʻemaʻe lima maikaʻi: Holoi pinepine i kou mau lima me ke kopa a me ka wai no ka liʻiliʻi loa he 20 kekona, a i ʻole e hoʻohana i ka mea hoʻomaʻemaʻe lima me 60% o ka waiʻona. Hōʻalo i ka hoʻopā ʻana i kou maka.

4. E hōʻoia i ka ventila kūpono: Inā i loko o ka hale, e wehe i nā puka makani a i ʻole e hoʻohana i nā mea hoʻomaʻemaʻe ea e hoʻomaikaʻi i ke kahe ʻana o ka ea a hoʻemi i ka neʻe ʻana o nā ʻāpana viral.

5. Hoʻopau i ka lōʻihi o ka pilina: ʻO ka lōʻihi o ka pilina pili, ʻoi aku ka kiʻekiʻe o ka hoʻoili ʻana. E hoʻemi i ka manawa i hoʻopau ʻia ma kahi kokoke i kahi kanaka maʻi.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

Nīnau: Hiki iaʻu ke loaʻa iā COVID-19 inā ua paʻa ʻia au?

A: ʻOiai ʻo ka hōʻemi nui ʻana o nā kano COVID-19 i ka pilikia o ka maʻi koʻikoʻi a me ka hoʻokipa ʻana, hiki ke kū mai nā maʻi maʻi. Eia nō naʻe, ʻoi aku ka haʻahaʻa o ka hoʻoili ʻana i ka poʻe i hoʻopaʻa ʻole ʻia.

Nīnau: He aha inā he asymptomatic ka mea maʻi?

A: Hiki i nā kānaka asymptomatic ke hoʻolaha i ka maʻi. He mea nui ka hahai ʻana i nā mālama like, me ka nānā ʻole i nā hōʻailona.

Nīnau: He palekana paha ke noho pū me kekahi i hoʻōla mai COVID-19?

A: ʻO ka maʻamau, ʻoi aku ka liʻiliʻi o ka poʻe i hoʻōla mai COVID-19 a hoʻopau i ko lākou manawa kaʻawale. Eia nō naʻe, he mea nui ka hahai ʻana i ka mālama ʻana, no ka mea hiki ke hana hou.

I ka hopena, ʻoiai hiki ke noho pū me ka mea i loaʻa iā COVID-19 a ʻaʻole i hoʻopaʻa ʻia i ka maʻi maʻi, pono ia e mālama pono i nā hana pale e like me ke komo ʻana i nā masks, mālama i ka mamao kino, hoʻomaʻamaʻa i ka hoʻomaʻemaʻe lima maikaʻi, e hōʻoia i ka ea kūpono, a me ka kaupalena ʻana i ka. lōʻihi o ka pilina. Pono kēia mau hana e pale aku iā ʻoe iho a me nā poʻe ʻē aʻe mai ka hoʻoili ʻia ʻana o ka maʻi.