Hiki iā Walmart ke hoʻopaʻa kino iā ʻoe?

I nā makahiki i hala iho nei, ua nui nā hōʻike a me nā lono e hoʻolaha ana e pili ana i ka mana a i ʻole ʻo Walmart, ke kanaka kūʻai nui, e hoʻopaʻa kino i nā poʻe i manaʻo ʻia he ʻaihue a i ʻole nā ​​​​hana hewa ʻē aʻe i loko o kā lākou hale kūʻai. Ke manaʻo nei kēia ʻatikala e hoʻomālamalama i kēia kumuhana a hāʻawi i ka maopopo o ia mea.

ʻO ka mea mua, he mea nui e hoʻomaopopo i ka manaʻo o ka paʻa kino. ʻO ka hoʻopaʻa kino kino e pili ana i ka hana o ke kāohi ʻana i ka neʻe ʻana o ke kanaka e kūʻē i ko lākou makemake, i hana maʻamau ʻia e nā luna hoʻokō kānāwai a i ʻole nā ​​​​limahana palekana ʻae ʻia. Hiki i kēia ke komo i ka paʻa ʻana i kekahi ma kahi i koho ʻia, e like me ke keʻena palekana, a hiki i ka hōʻea ʻana o nā mana hoʻokō kānāwai.

ʻOiai he mau limahana palekana ʻo Walmart i loko o kā lākou mau hale kūʻai, he mea koʻikoʻi ia e hoʻomaopopo ʻaʻole lākou he luna hoʻokō kānāwai. No laila, ʻaʻole i loaʻa iā lākou nā mana like o ka hopu ʻana a i ʻole ka paʻa kino e like me nā mākaʻi. Hoʻohana ʻia nā limahana palekana ʻo Walmart e pale i ka hale kūʻai a me kāna mau mea kūʻai aku, a me ka pale ʻana i ka ʻaihue a me nā hana hewa ʻē aʻe. Eia nō naʻe, ua kaupalena ʻia ko lākou mana i ka nānā ʻana a me ka hōʻike ʻana i nā ʻano kānalua, a me ke noi ʻana i ke kōkua mai ka hoʻokō kānāwai inā pono.

NPP:

1. Hiki i nā limahana palekana o Walmart ke ho'ōki iaʻu inā manaʻo lākou he ʻaihue wau?

ʻAe, he kuleana ko nā limahana palekana o Walmart e hele a nīnau i nā kānaka inā manaʻo lākou no ka ʻaihue a i ʻole nā ​​hana hewa ʻē aʻe. Eia naʻe, ʻaʻole hiki iā lākou ke hoʻopaʻa kino iā ʻoe me kou makemake.

2. He aha kaʻu e hana ai inā hoʻokokoke mai iaʻu e nā limahana palekana Walmart?

Inā hoʻokokoke ʻia ʻoe e nā limahana palekana Walmart, pono e noho mālie a hui pū me kā lākou nīnau. E pane ʻoiaʻiʻo i kā lākou mau nīnau a hāʻawi i nā ʻike e pono ai. Eia naʻe, e hoʻomanaʻo he kuleana ʻoe e hōʻole i nā hulina a i ʻole pili kino.

3. Pehea inā e hoʻopiʻi mai nā limahana palekana o Walmart iaʻu no ka ʻaihue?

Inā hoʻopiʻi ʻia ʻoe e nā limahana palekana o Walmart no ka ʻaihue, pono e hoʻomanaʻo ʻaʻohe o lākou mana e hoʻopaʻa kino iā ʻoe. E hōʻoiaʻiʻo i kāu mau kuleana a noi iā lākou e hoʻokomo i ka hoʻokō kānāwai inā manaʻo lākou ua hana hewa.

I ka hopena, ʻoiai hiki i nā limahana palekana o Walmart ke hoʻokokoke a nīnau i nā poʻe i manaʻo ʻia he ʻaihue a i ʻole nā ​​​​hana kalaima ʻē aʻe, ʻaʻohe o lākou mana e hoʻopaʻa kino i kekahi. Pono e hoʻomaopopo i kāu mau kuleana a noho mālie inā loaʻa ʻoe iā ʻoe iho i loko o ia kūlana.