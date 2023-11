Hiki i nā limahana Walmart ke hoʻopaʻa kānāwai iā ʻoe ma ka puka?

I nā makahiki i hala iho nei, aia kekahi huikau a me ka hoʻopaʻapaʻa e pili ana i ka mana o nā limahana Walmart e hoʻōki i nā mea kūʻai aku ma ka puka. He nui nā mea kūʻai e noʻonoʻo inā he kānāwai kēia hana a he aha nā kuleana i loaʻa iā lākou i ka wā e paʻa ai a nīnau ʻia paha e nā limahana hale kūʻai. E noʻonoʻo kākou i kēia kumuhana a hoʻomāmā i kēia kumuhana.

ʻO ka mea mua, he mea nui e hoʻomaopopo he kuleana ko Walmart, e like me nā ʻoihana pilikino ʻē aʻe, e pale i kāna waiwai a me kāna waiwai. Hoʻopili kēia i ka hoʻokō ʻana i nā hana palekana e pale ai i ka ʻaihue a hōʻoia i ka palekana o nā mea kūʻai aku a me nā limahana. ʻO kekahi o ia ana ʻo ka hana o ka hoʻokuʻu ʻana i nā mea kūʻai aku ma ka puka e hōʻoia i kā lākou kūʻai.

Ke kūʻai aku ʻoe ma Walmart, komo ʻoe i kahi ʻaelike pili me ka hale kūʻai. Ma ka hana ʻana pēlā, ʻae ʻoe e mālama i kā lākou mau lula a me nā kulekele, ʻo ia hoʻi ka waiho ʻana i kahi leka hoʻokipa ma ka puka ʻana i ka hale kūʻai. Hana ʻia kēia hana e pale aku i ka ʻaihue ʻana a me ka pale ʻana i ka laina lalo o ka hale kūʻai.

Eia nō naʻe, he mea koʻikoʻi ia e hoʻomaopopo ʻoiai ua loaʻa i nā limahana Walmart ka mana e noi i kahi hōʻoia hōʻoia, ʻaʻohe o lākou mana e hoʻopaʻa a pale kino paha iā ʻoe mai ka haʻalele ʻana i ka hale kūʻai. I nā huaʻōlelo ʻē aʻe, loaʻa iā ʻoe ke kuleana e hōʻole i kahi hōʻoia hōʻoia a hoʻomau i kāu ala. ʻAʻole nā ​​limahana o Walmart nā luna hoʻokō kānāwai a ʻaʻole hiki iā lākou ke hoʻokō i nā hopena pili kānāwai no ka hōʻole ʻana i kahi hōkeo loaʻa.

NPP:

1. Hiki ia'u ke hooki e na limahana Walmart ina aole au i aihue i kekahi mea?

ʻAe, loaʻa i nā limahana Walmart ke kuleana e noi i ka palapala hoʻokaʻina mai kekahi mea kūʻai mai, me ka manaʻo ʻole o ka ʻaihue. Eia naʻe, ʻaʻole ʻae ʻia ʻoe e hoʻokō i kā lākou noi.

2. He aha kaʻu e hana ai inā manaʻo au i ka hoʻomāinoino ʻia a i ʻole ka hana ʻia ʻole ʻia i ka wā o ka nānā ʻana i ka loaʻa?

Inā manaʻo ʻoe ua hana pono ʻole ʻia ʻoe a i ʻole hoʻomāinoino ʻia i ka wā o ka hōʻoia ʻana, pono e hōʻike mālie i kou manaʻo i ka luna hale kūʻai a i ʻole e kelepona i ka lawelawe mea kūʻai aku o Walmart. Hiki iā lākou ke hoʻoponopono i ka pilikia a hāʻawi i ke alakaʻi i ke ala e hoʻomau ai.

3. Hiki i nā limahana Walmart ke huli i kaʻu mau ʻeke a i ʻole nā ​​mea pilikino?

ʻAʻole, ʻaʻohe mana o nā limahana Walmart e ʻimi i kāu mau ʻeke a i ʻole nā ​​mea pilikino me kou ʻae ʻole. Inā noi ʻia ʻoe e ʻae i kahi hulina, aia iā ʻoe ke kuleana e hōʻole.

I ka hopena, ʻoiai he kuleana ko nā limahana o Walmart e noi i kahi hōkeo loaʻa, ʻaʻole hiki iā lākou ke hoʻōki ma ke kānāwai iā ʻoe mai ka haʻalele ʻana i ka hale kūʻai a huli i kāu mau mea me ka ʻole o kou ʻae ʻana. He mea nui e ʻike i kāu mau kuleana ma ke ʻano he mea kūʻai aku a hoʻomaopopo i nā kulekele o ka hale kūʻai e hoʻokele i kēia mau kūlana me ka hilinaʻi.