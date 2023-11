Hiki i ka nui o ka vitamina D ke kumu i ka shingles?

ʻO Shingles, ka mea i kapa ʻia ʻo herpes zoster, he maʻi maʻi maʻi ʻeha e hoʻoulu ai i ka ʻūhū ʻana. Hoʻokumu ʻia ia e ka maʻi varicella-zoster, ʻo ia ka maʻi hoʻokahi e hoʻoulu ai i ka moa. ʻOiai pili pinepine ʻia nā shingles me kahi ʻōnaehana immune nāwaliwali a i ʻole ka ʻelemakule, aia nā hopohopo e pili ana inā hiki i ka ʻai nui ʻana o ka huaora D ke hoʻonui i ka pilikia o ka hoʻomohala ʻana i kēia maʻi.

He aha ka wikamina D?

ʻO ka Vitamin D kahi huaʻa momona momona e hana nui i ka mālama ʻana i ke olakino iwi a me ke kākoʻo ʻana i ka ʻōnaehana pale. Hiki ke loaʻa ma ka ʻike ʻana i ka lā, kekahi mau meaʻai, a me nā mea hoʻohui. Pono nā pae kūpono o ka huaora D no ke olakino a me ka maikaʻi.

ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i ka shingles

Hiki mai ka shingles ke ho'āla hou ka ma'i varicella-zoster i loko o ke kino ma hope o ka loa'a 'ana o ka moa. Hiki ke hoʻoulu ʻia kēia hana hou e nā kumu e like me ke koʻikoʻi, kahi ʻōnaehana pale nāwaliwali, a i ʻole ka ʻelemakule. Hele ka maʻi ma nā aʻalolo, e hōʻeha ana i ka ʻeha a me ka maʻi maʻamau ma kahi ʻaoʻao o ke kino.

ʻO ka loulou ma waena o ka vitamin D a me ka shingles

ʻOiai ke hoʻomau nei ka noiʻi ʻana e ʻimi ana i ka pilina ma waena o ka huaʻai D a me nā shingle, ʻaʻole kākoʻo nā hōʻike ʻepekema o kēia manawa i ka manaʻo ʻo ka nui o ka ʻai ʻana i ka vitamina D ke kumu maoli i ka shingles. ʻO kaʻoiaʻiʻo, ke hōʻike nei kekahi mau haʻawina e loaʻa paha i ka vitamin D ka hopena pale i ka shingles ma o ka hoʻonui ʻana i ka ʻōnaehana pale.

NPP

Hiki i ka nele o ka vitamina D ke hoʻonui i ka pilikia o ka shingles?

ʻAe, ʻoi aku ka nui o ka pilikia o ka poʻe me ka nele o ka vitamin D. He mea koʻikoʻi ka mālama ʻana i nā pae kūpono o ka vitamina D no ka ʻōnaehana pale olakino.

Hiki paha ke loaʻa i ka nui o ka vitamina D?

ʻAe, hiki i ka ʻai nui ʻana i ka huaora D ke alakaʻi i kahi maʻi i kapa ʻia ʻo vitamin D toxicity a i ʻole hypervitaminosis D. Hiki i kēia ke hoʻoulu i nā hōʻailona e like me ka nausea, ka luaʻi ʻana, ka nāwaliwali, a me nā pilikia puʻupaʻa. He mea nui ka hahai ʻana i nā kuhikuhi i ʻōlelo ʻia i kēlā me kēia lā no ka vitamin D.

Panina

ʻOiai ke aʻo ʻia nei ka pilina ma waena o ka huaʻai D a me ka shingles, ʻaʻole kākoʻo nā hōʻike o kēia manawa i ka manaʻo o ka nui o ka ʻai ʻana i ka huaʻai D ke kumu o ka shingles. ʻO ka ʻoiaʻiʻo, he mea koʻikoʻi ka mālama ʻana i nā pae kūpono o ka vitamina D no ka ʻōnaehana pale olakino, hiki ke kōkua i ka pale ʻana i nā shingles. E like me nā meaʻai, he mea nui e ʻai i ka vitamina D me ka hoʻohaʻahaʻa a kūkākūkā me kahi ʻoihana mālama ola no ka ʻōlelo aʻo pilikino.