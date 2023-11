Hiki i ke koʻikoʻi a i ʻole ka hopohopo ke kumu i ka shingles?

Introduction

ʻO Shingles, i kapa ʻia ʻo herpes zoster, kahi maʻi maʻi e hoʻoulu ai i ka ʻeha ʻeha. Hoʻokumu ʻia ia e ka maʻi varicella-zoster, ʻo ia ka maʻi hoʻokahi e hoʻoulu ai i ka moa. ʻOiai ua hoʻopili nui ʻia nā shingles i kahi ʻōnaehana immune nāwaliwali, aia nā manaʻo e pili ana i ke kuleana o ke kaumaha a me ka hopohopo i ka hoʻomaka ʻana i kēia maʻi. Ma kēia ʻatikala, e ʻimi mākou inā hiki i ke koʻikoʻi a i ʻole ka hopohopo ke kumu maoli i ka shingles.

ʻO ka pilina ma waena o ka pilikia a me nā maʻi maʻi

Ua ʻike ʻia ke koʻikoʻi he hopena koʻikoʻi i ko mākou olakino holoʻokoʻa. Hiki iā ia ke hoʻonāwaliwali i ka ʻōnaehana pale, e maʻalahi iā mākou i nā maʻi like ʻole. Eia nō naʻe, ʻoiai hiki i ke koʻikoʻi ke kōkua i ka hoʻāla hou ʻana o ka maʻi varicella-zoster, ʻaʻole ia wale ke kumu o ka shingles. Ke moe nei ka maʻi maʻi i loko o ka ʻiʻo nerve ma hope o ka hoʻōla ʻana o ke kanaka mai ka maʻi maʻi moa a hiki ke hoʻāla hou ma hope o ke ola, e alakaʻi ana i ka shingles.

ʻO ke kuleana o ka hopohopo

ʻO ka hopohopo, e like me ke kaumaha, hiki ke hoʻonāwaliwali i ka ʻōnaehana pale. Eia nō naʻe, aia nā hōʻike ʻepekema liʻiliʻi e pili pono ana i ka hopohopo i ka ulu ʻana o nā shingles. He mea nui e hoʻomaopopo ʻaʻole hiki i ka hopohopo wale nō ke kumu i ka shingles, akā hiki ke hoʻonui i nā hōʻailona a hoʻopaneʻe paha i ke kaʻina hana ho'ōla.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

Q: He aha ka shingles?

A: ʻO Shingles kahi maʻi maʻi i hōʻike ʻia e ka ʻeha ʻeha. Hoʻokumu ʻia ia e ka maʻi varicella-zoster, ʻo ia ka maʻi hoʻokahi e hoʻoulu ai i ka moa.

Nīnau: Hiki i ke koʻikoʻi ke kumu i ka shingles?

A: ʻOiai hiki i ke koʻikoʻi ke kōkua i ka hoʻāla hou ʻana o ka maʻi varicella-zoster, ʻaʻole ʻo ia wale nō ke kumu o ka shingles. Ke moe nei ka maʻi maʻi i loko o ke aʻalolo a hiki ke hoʻāla hou ma hope o ke ola.

Nīnau: Hiki i ka hopohopo ke kumu i ka shingles?

A: ʻAʻole hiki i ka hopohopo wale nō ke kumu i ka shingles, akā hiki ke hoʻonui i nā hōʻailona a hoʻopaneʻe paha i ke kaʻina hana ho'ōla. Eia nō naʻe, aia nā hōʻike ʻepekema liʻiliʻi e pili pono ana i ka hopohopo i ka ulu ʻana o nā shingles.

Panina

ʻOiai ʻo ke koʻikoʻi a me ka hopohopo hiki ke hoʻonāwaliwali i ka ʻōnaehana pale, ʻaʻole lākou ke kumu kumu o ka shingles. Ma muli o ka ho'āla hou ʻana o ka maʻi varicella-zoster, e moe ana i loko o ka ʻiʻo nerve. He mea nui ka mālama ʻana i ke koʻikoʻi a me ka hopohopo no ka maikaʻi holoʻokoʻa, akā ʻaʻole hiki ke hoʻokumu pololei lākou i ka shingles. Inā manaʻo ʻoe ua loaʻa iā ʻoe ka shingles a i ʻole ke ʻike ʻana i nā hōʻailona, ​​​​ʻoi aku ka maikaʻi e nīnau i kahi ʻoihana mālama ola no ka hōʻoia pololei a me ka mālama kūpono.