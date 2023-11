Hiki iaʻu ke hana ma Sam's Club inā haʻalele wau iā Walmart?

I ka honua o ka hale kūʻai, he mea maʻamau ka neʻe ʻana o nā limahana ma waena o nā hale kūʻai like ʻole i loko o ka hui like. Ke alakaʻi pinepine nei kēia i nā nīnau e pili ana inā hiki i kekahi ke hana ma kahi lālā ʻē aʻe a i ʻole ʻoihana inā hoʻoholo lākou e haʻalele i ko lākou kūlana i kēia manawa. ʻO kekahi o ia nīnau e ulu pinepine nei, "Hiki iaʻu ke hana ma Sam's Club inā haʻalele wau iā Walmart?"

A: ʻAe, hiki ke hana ma Sam's Club inā ʻoe i hana ma Walmart ma mua. Na Walmart Inc. nā hui ʻelua, no laila hiki ke loaʻa nā manawa no nā limahana e hoʻololi i waena o nā mea ʻelua.

Nīnau: Pono au e noi hou inā makemake au e hana ma Sam's Club ma hope o koʻu haʻalele ʻana iā Walmart?

A: I ka nui o nā hihia, pono ʻoe e hoʻouna i kahi palapala noi hou e hana ma Sam's Club, ʻoiai inā ua hana mua ʻoe no Walmart. Eia nō naʻe, ʻo ka loaʻa ʻana o ka ʻike mua me ka ʻoihana hiki ke hāʻawi iā ʻoe i kahi pōmaikaʻi i ka wā o ka hoʻolimalima ʻana.

Nīnau: E pili anei kaʻu hana mua ma Walmart i koʻu manawa e hoʻolimalima ʻia ma Sam's Club?

A: ʻOiai e noʻonoʻo ʻia ka hana mua ma Walmart i ka wā o ka hoʻolimalima ʻana, ʻaʻole ia e hōʻoiaʻiʻo i kahi hana ma Sam's Club. Hoʻokumu pinepine ʻia nā hoʻoholo hoʻolimalima ma luna o nā kumu like ʻole, e pili ana i nā hōʻoia, loaʻa, a me nā pono kikoʻī o ka hale kūʻai.

Nīnau: Aia kekahi ʻokoʻa ma waena o ka hana ʻana ma Walmart a me Sam's Club?

A: ʻOiai ʻo nā hui ʻelua he ʻāpana o ka hui like, aia kekahi mau ʻokoʻa ma ke ʻano o ka waihona hale kūʻai a me nā makana huahana. ʻO Sam's Club kahi hui hale kūʻai lālā e kālele ana i nā kūʻai nui, ʻoiai ʻo Walmart kahi hale kūʻai kūʻai kuʻuna. Hiki ke ʻokoʻa ke ʻano hana a me nā kuleana hana ma waena o nā mea ʻelua.

I ka hopena, inā ua hana mua ʻoe ma Walmart a ke noʻonoʻo nei i kahi hana ma Sam's Club, hiki ke hana i ka hoʻololi. Eia naʻe, he mea nui e hoʻomaopopo he pono paha ʻoe e hoʻouna i kahi noi hou a hele hou i ke kaʻina hana hoʻolimalima. Loaʻa ka ʻike ma mua me Walmart, akā ʻaʻole ia e hōʻoiaʻiʻo i ka hana ma Sam's Club.