Hiki iaʻu ke hoʻomalu i ka iPhone o kaʻu keiki ma kahi mamao?

I kēia au kikohoʻe, ʻike pinepine nā mākua iā lākou iho e pili ana i nā hana pūnaewele a kā lākou keiki a me nā pilikia e hiki mai ana iā lākou. Me ka lilo ʻana o nā smartphones i ʻāpana koʻikoʻi o ko mākou ola, he mea maʻamau i nā mākua ke noʻonoʻo inā hiki iā lākou ke hoʻokele mamao i ka iPhone o kā lākou keiki. ʻO ka nūhou maikaʻi, aia nā koho he nui e kōkua i nā mākua e nānā a mālama i ka hoʻohana ʻana o kā lākou keiki.

ʻO kekahi ala kaulana ma o ka hoʻohana ʻana i nā polokalamu mana makua. Hāʻawi kēia mau polokalamu i nā mākua e nānā mamao aku i ka iPhone o kā lākou keiki, hoʻonohonoho i nā palena manawa pale, pale i nā ʻike kūpono ʻole, a me ka hahai ʻana i ko lākou wahi. Me kēia mau hiʻohiʻona, hiki i nā mākua ke loaʻa ka maluhia o ka noʻonoʻo me ka ʻike ʻana iā lākou kekahi mana ma luna o nā hana pūnaewele a kā lākou keiki.

Eia naʻe, he mea nui e hoʻomaopopo i ka hoʻomalu ʻana i ka iPhone o kahi keiki mai kahi mamao mai me kekahi mau palena. No ka laʻana, inā hoʻohana kāu keiki i kahi iPhone me ka mana hou o IOS, ʻaʻole hiki ke hoʻokele mamao i kekahi mau mea o ka hāmeʻa. Ua hoʻokō ʻo Apple i nā hana pilikino koʻikoʻi e pale i ka ʻikepili mea hoʻohana, hiki ke kaupalena i ka mana o nā mākua ma luna o kā lākou keiki.

Nīnau: He aha nā polokalamu hoʻomalu makua?

A: ʻO nā polokalamu hoʻomalu makua he polokalamu lako polokalamu e hiki ai i nā mākua ke nānā a mālama i ka hoʻohana ʻana o kā lākou keiki. Hāʻawi pinepine kēia mau polokalamu i nā hiʻohiʻona e like me ka kānana ʻikepili, ka hoʻokele manawa pale, a me ka nānā ʻana i kahi.

Nīnau: Hiki iaʻu ke hoʻomalu i ka iPhone o kaʻu keiki me ka ʻike ʻole o lākou?

A: Aia ia i ke ʻano āu e koho ai. Pono kekahi mau polokalamu hoʻomalu makua e hoʻokomo ma ka polokalamu o ke keiki, aʻo nā mea ʻē aʻe hiki ke hoʻonohonoho mamao. Eia nō naʻe, he mea nui ke kamaʻilio ākea me kāu keiki e pili ana i ka nānā ʻana i ka hoʻohana ʻana i kā lākou hāmeʻa e mālama i ka hilinaʻi.

Nīnau: Aia kekahi mau polokalamu mana makua manuahi?

A: ʻAe, aia kekahi mau polokalamu hoʻomalu makua manuahi i loaʻa ma ka App Store. Eia nō naʻe, he mau hiʻohiʻona liʻiliʻi paha kēia mau polokalamu ke hoʻohālikelike ʻia i kā lākou mau hoa uku. He mea nui e noiʻi a koho i kahi polokalamu i kūpono loa i kāu mau pono.

I ka hopena, ʻoiai hiki ke hoʻomalu i ka iPhone o kāu keiki ma kahi mamao, pono ia e hoʻopaʻa i kahi kaulike ma waena o ka nānā ʻana a me ka mālama ʻana i kā lākou pilikino. He mea koʻikoʻi ke kamaʻilio wehe a me ka hoʻokumu ʻana i ka hilinaʻi i ka hōʻoia ʻana i kahi kaiapuni kikohoʻe olakino no kāu keiki.