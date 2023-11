Hiki ke ālai ʻia nā hoʻoiho?

I kēia au kikohoʻe, kahi e loaʻa koke ai ka ʻike ma ko mākou mau manamana lima, ua lilo ka hiki ke hoʻoiho i nā faila a me nā ʻike i mea nui o ko mākou ola i kēlā me kēia lā. Eia nō naʻe, aia kekahi mau manawa e pono ai ke kaohi a i ʻole ka hoʻoiho ʻana, no nā kumu palekana a i ʻole e pale aku i ke komo ʻole ʻia i kekahi mau faila. Akā hiki ke ālai ʻia nā hoʻoiho? E ʻimi kākou i kēia kumuhana a e ʻimi i nā mea hiki.

Hoʻomaopopo i nā hoʻoiho:

Ma mua o ka luʻu ʻana i ka manaʻo o ka pale ʻana i nā hoʻoiho, e wehewehe kākou i ke ʻano o ka download. Ma nā ʻōlelo maʻalahi, ʻo kahi download e pili ana i ke kaʻina o ka hoʻoili ʻana i ka ʻikepili a i ʻole nā ​​faila mai kahi kikowaena mamao i kahi mea kūloko, e like me ke kamepiula a i ʻole ke kelepona. Hiki i kēia ʻikepili ke komo i kekahi mea mai nā palapala a me nā kiʻi i nā wikiō a me nā polokalamu polokalamu.

Kāohi i nā hoʻoiho:

ʻOiai hiki ke hoʻopaʻa ʻia i nā hoʻoiho ʻana, e hilinaʻi nui ʻia i ka pōʻaiapili a me ke kiʻekiʻe o ka mana o kekahi ma luna o ka pūnaewele a i ʻole ka mea i nīnau ʻia. Ma kahi hui a hoʻonaʻauao paha, hoʻohana pinepine nā luna ʻoihana i nā ʻano hana like ʻole e kaohi ai i nā hoʻoiho. Hiki i kēia mau ana ke hoʻokomo i nā lula firewall, kānana ʻikepili, a i ʻole ka hoʻokomo ʻana i nā polokalamu kūikawā e kaupalena ana i ke komo ʻana i kekahi mau pūnaewele a i ʻole nā ​​ʻano faila.

NPP:

Nīnau: No ke aha e makemake ai kekahi e ālai i nā hoʻoiho?

A: Nui nā kumu i makemake ai kekahi e ālai i nā hoʻoiho. Hiki paha ke pale i ka laha ʻana o ka malware, pale i ka ʻike koʻikoʻi, a i ʻole e hōʻoia i ka hoʻokō ʻana i nā kulekele ʻoihana.

Nīnau: Hiki ke ālai ʻia nā hoʻoiho ma nā polokalamu pilikino?

A: ʻAe, hiki ke ālai i nā hoʻoiho ma nā polokalamu pilikino ma o ka hoʻohana ʻana i nā hiʻohiʻona hoʻomalu makua a i ʻole ke kau ʻana i nā polokalamu ʻaoʻao ʻekolu i hoʻolālā ʻia no ia kumu.

Nīnau: Aia kekahi mau palena i ka pale ʻana i nā hoʻoiho?

A: ʻOiai ʻo ka pale ʻana i nā hoʻoiho hiki ke hana maikaʻi i nā hihia he nui, he mea nui e hoʻomaopopo e loaʻa paha i ka poʻe paʻa nā ala e kāpae ai i kēia mau kaohi me ka hoʻohana ʻana i nā ʻano hana like ʻole, e like me nā pūnaewele pilikino virtual (VPNs) a i ʻole nā ​​kikowaena proxy.

I ka hopena, ʻo ka hiki ke ālai i nā hoʻoiho ma muli o ke kiʻekiʻe o ka mana o kekahi ma luna o ka pūnaewele a i ʻole ka mea hana. ʻOiai hiki ke kaohi i ka hoʻoiho ʻana ma kekahi mau hoʻonohonoho, he mea nui e hoʻomanaʻo e loaʻa paha i ka poʻe i hoʻoholo i nā ala e pale ai i kēia mau hana. No laila, he mea koʻikoʻi ka hoʻohana ʻana i ka ʻike palekana, me ka hoʻonaʻauao a me ka ʻike, e hōʻoia i ka pale ʻana i nā ʻike koʻikoʻi a pale i ke komo ʻole ʻana i nā faila.