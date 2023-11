Hiki i nā ʻīlio ke loaʻa iā COVID?

Ma waena o ka maʻi maʻi COVID-19 e hoʻomau nei, ua hoʻonui ʻia nā hopohopo e pili ana i ka hoʻoili ʻia ʻana o ka maʻi ma mua o nā kānaka i kā mākou mau holoholona aloha. Ke noʻonoʻo nei ka nui o nā mea ʻai holoholona inā hiki i kā lākou mau hoa huluhulu ke hoʻopaʻa i ka maʻi maʻi a inā he pilikia lākou i ko lākou ʻohana. E noʻonoʻo kākou i kēia kumuhana a hoʻomāmā i kēia kumuhana.

Hiki i nā ʻīlio ke hoʻopaʻa i ka COVID-19?

Wahi a ka poʻe loea, hiki i nā ʻīlio ke loaʻa i ka maʻi coronavirus, ʻoiai he mea maʻamau ka hanana. ʻOiai hiki i nā ʻīlio ke hoʻāʻo i ka maikaʻi no ka maʻi maʻi, hōʻike pinepine lākou i nā hōʻailona haʻahaʻa a i ʻole e noho asymptomatic. Pono e hoʻomaopopo he haʻahaʻa ka hopena o ka lawe ʻana mai nā ʻīlio i ke kanaka.

Pehea e hiki ai i nā ʻīlio ke hoʻopaʻa i ka COVID-19?

Hiki i nā ʻīlio ke hoʻopaʻa i ka COVID-19 ma o ka launa pū ʻana me ka poʻe i maʻi ʻia a i ʻole ma ka hoʻopili ʻana me nā wahi i hoʻopōʻino ʻia. Hiki ke loaʻa ka maʻi maʻi i loko o nā kulu hanu a i ʻole nā ​​mea i hoʻopā ʻia e ka poʻe maʻi. No laila, he mea koʻikoʻi ka hoʻomaʻemaʻe maikaʻi ʻana a hoʻomaʻemaʻe mau i nā wahi i hiki ai i kāu ʻīlio ke launa pū me.

He aha nā mea e mālama ai nā mea mālama holoholona?

No ka hōʻemi ʻana i ka pilikia o ka hoʻouna ʻana, pono nā mea mālama holoholona e hahai i kekahi mau kuhikuhi maʻalahi. ʻO ka mea mua, inā ʻoe e ʻike nei i nā hōʻailona COVID-19 a i ʻole ua hoʻāʻo ʻoe i ka maikaʻi no ka maʻi maʻi, ʻoi aku ka maikaʻi e kaupalena i ka pilina pili me kāu holoholona a mālama kekahi iā lākou no kekahi manawa. Eia kekahi, ʻo ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i ka maʻemaʻe maikaʻi, e like me ka holoi ʻana i nā lima ma mua a ma hope o ka launa pū ʻana me kāu pipi, hiki ke kōkua i ka hōʻemi ʻana i ka pilikia o ka hoʻouna ʻana.

Pono e hoʻāʻo ʻia nā ʻīlio no COVID-19?

ʻAʻole ʻōlelo ʻia ka hoʻāʻo maʻamau o nā ʻīlio no COVID-19 ke ʻole lākou i ʻike ʻia i kahi kanaka maʻi a i ʻole ke hōʻike ʻana i nā hōʻailona. Inā manaʻo ʻoe ua loaʻa paha kāu ʻīlio i ka maʻi maʻi a i ʻole ke hōʻike nei i nā hōʻailona e like me ka ʻu ʻana, ka ʻū ʻana, a i ʻole ka pilikia o ka hanu ʻana, ʻoi aku ka maikaʻi e nīnau i ke kauka holoholona no ke alakaʻi.

I ka hopena, ʻoiai hiki i nā ʻīlio ke hoʻopaʻa i ka COVID-19, haʻahaʻa loa ka pilikia. Ma ka hahai ʻana i nā hana maʻemaʻe maʻemaʻe a me ka mālama pono ʻana, hiki i nā mea mālama holoholona ke kōkua i ka pale ʻana i kā lākou mau hoa huluhulu a hōʻemi i ka hopena o ka lawe ʻana i loko o ko lākou mau home. E hoʻomanaʻo, ʻo kāu kauka holoholona ke kumu maikaʻi loa o ka ʻike a me ke alakaʻi e pili ana i ke olakino o kāu pipi. E noho palekana a mālama pono i kāu mau holoholona!