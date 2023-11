Hiki i nā polokalamu i holoi ʻia ke hahai mau iā ʻoe?

I kēia mau makahiki kikohoʻe, ua lilo nā smartphones i ʻāpana koʻikoʻi o ko mākou ola, e hāʻawi ana i ka ʻoluʻolu a me ka pilina ma ko mākou mau manamana lima. Eia nō naʻe, ua piʻi aʻe nā hopohopo e pili ana i ka pilikino a me ka palekana ʻikepili, ʻoiai e pili ana i nā polokalamu a mākou e hoʻoiho a hoʻohana ai. Akā he aha ka hopena ke holoi mākou i kahi polokalamu? Hiki iā ia ke hahai iā mākou? E ʻimi kākou i kēia kumuhana a ʻike.

Ke hoʻopau mākou i kahi polokalamu mai kā mākou kelepona, manaʻo mākou ua wehe loa ia mai kā mākou polokalamu, me nā ʻikepili pili. Akā naʻe, ʻaʻole kēia ka hihia i nā manawa a pau. Hiki i kekahi mau polokalamu ke waiho i nā koena o ka ʻikepili a i ʻole e hoʻomau i ka hahai ʻana i kā mākou mau hana ma hope o ka holoi ʻana.

Pehea e hahai ai nā polokalamu iā mākou?

Hiki i nā polokalamu ke hahai i kā mākou mau hana ma o nā ʻano like ʻole, e like me ka hōʻiliʻili ʻana i kā mākou ʻikepili wahi, ke komo ʻana i kā mākou mau pilina, ka nānā ʻana i kā mākou mau mākaʻikaʻi ʻana, a i ʻole ka hoʻohana ʻana i ka microphone a me ka pahupaʻikiʻi. Hoʻohana pinepine ʻia kēia ʻike no ka hoʻolaha i manaʻo ʻia, hoʻomaikaʻi i ka ʻike mea hoʻohana, a kūʻai aku paha i nā ʻaoʻao ʻekolu.

Hiki i nā polokalamu holoi ʻia ke hahai iā mākou?

ʻOiai ʻo ka hapa nui o nā polokalamu e hoʻōki i ka nānā ʻana iā mākou i ka wā e holoi ʻia ai lākou, haʻalele paha kekahi ma hope o nā mīkini hoʻokele a i ʻole e hoʻomau i ka hōʻiliʻili ʻana i ka ʻikepili ma o nā kaʻina hana hope. Hiki i kēia mau koena ke komo i ka ʻikepili huna, nā kuki, a i ʻole nā ​​faila huna ʻaʻole i wehe ʻia i ka wā o ka wehe ʻana.

He aha kāu e hana ai e pale i kou pilikino?

No ka pale ʻana i kāu pilikino a pale i nā polokalamu i holoi ʻia mai ka nānā ʻana iā ʻoe, e noʻonoʻo e hana i kēia mau hana:

1. E nānā mau a mālama i nā ʻae app ma kāu kelepona.

2. Hoʻomaʻemaʻe i nā huna huna a me nā ʻikepili ma mua o ka wehe ʻana.

3. E hoʻohana i nā polokalamu pili pilikino a i ʻole nā ​​mea hana e kaohi ana i ka nānā ʻana.

4. E mālama pono i ka ʻōnaehana hana a me nā polokalamu o kāu kelepona.

5. E heluhelu i nā loiloi polokalamu a me nā kulekele pilikino ma mua o ka hoʻoiho ʻana.

i ka hopena, ʻoiai ʻo ka hapa nui o nā polokalamu e mahalo i ko mākou pilikino a hoʻōki i ka nānā ʻana iā mākou i ka wā i holoi ʻia ai, pono e noho makaʻala. Ma ka hoʻomaopopo ʻana i ke ʻano o ka hahai ʻana o nā polokalamu iā mākou a me ka hana ʻana i nā hana koʻikoʻi no ka pale ʻana i ko mākou pilikino, hiki iā mākou ke hauʻoli i nā pōmaikaʻi o ka ʻenehana atamai me ka ʻole e hoʻololi i kā mākou ʻike pilikino.