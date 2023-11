Hiki i kahi limahana Walmart ke hooki iā ʻoe ma ka puka?

I nā makahiki i hala iho nei, ua ulu nui ka hopohopo ma waena o nā mea kūʻai e pili ana i ko lākou kuleana a me ka pilikino i ka wā e pili ana i nā hale kūʻai kūʻai. ʻO kekahi nīnau e ulu pinepine nei inā he mana ko ka limahana Walmart e hoʻōki i nā mea kūʻai aku ma ka puka a nānā i kā lākou mau mea. No ka hoʻomālamalama ʻana i kēia mea, ua ʻimi mākou i nā kulekele a me nā hana o Walmart e hāʻawi iā ʻoe i nā pane āu e ʻimi nei.

Hiki i kekahi limahana Walmart ke hoʻopaʻa kānāwai iā ʻoe ma ka puka?

ʻAe, loaʻa i kahi limahana Walmart ke kuleana kānāwai e hoʻōki i nā mea kūʻai aku ma ka puka ma lalo o kekahi mau kūlana. Wahi a ke kulekele o Walmart, mālama lākou i ke kuleana e nānā i nā loaʻa a nānā i nā ʻeke a i ʻole nā ​​ʻeke ʻeke o nā mea kūʻai aku i ko lākou puka ʻana i ka hale kūʻai. Hana ʻia kēia no ka pale ʻana i ka ʻaihue a hōʻoia i ka palekana o nā mea kūʻai aku a me nā limahana.

He aha nā kumu e hoʻōki ai i nā mea kūʻai aku ma ka puka?

ʻO ke kumu nui o ka hoʻokuʻu ʻana i nā mea kūʻai aku ma ka puka, ʻo ia ke pale a pale i ka ʻaihue. ʻO Walmart, e like me nā hale kūʻai ʻē aʻe he nui, ke alo nei i nā poho nui ma muli o ka ʻaihue, a ua kau ʻia kēia mau hana e hōʻemi i kēlā mau poho. Ma ka nānā ʻana i nā loaʻa a me ka nānā ʻana i nā ʻeke, manaʻo ʻo Walmart e hōʻoia i ka haʻalele ʻole o nā mea kūʻai aku i ka hale kūʻai me nā mea kūʻai ʻole i uku ʻia.

He aha kāu e hana ai inā kū ʻoe ma ka puka?

Inā ho'ōki kekahi limahana Walmart iā ʻoe ma ka puka, pono e noho mālie a hui pū. Ke hahai wale nei lākou i nā kulekele ʻoihana a hana i kā lākou mau hana. Loaʻa iā ʻoe ke kuleana e hōʻole i ka nānā ʻana, akā e ʻike ʻoe he kuleana ko Walmart e hōʻole i ka lawelawe ʻana i ka mea i mālama ʻole i kā lākou mau kulekele. Inā manaʻo ʻoe ua hana hewa ʻia ʻoe a i ʻole ua uhaki ʻia kāu mau kuleana, hiki iā ʻoe ke hoʻokaʻaʻike i ka lawelawe mea kūʻai aku o Walmart a i ʻole e ʻimi i ka ʻōlelo aʻoaʻo kānāwai.

Panina

ʻOiai he pilikia ia no kekahi, aia nā limahana o Walmart i ka mana e kāpae i nā mea kūʻai aku ma ka puka a nānā i kā lākou mau mea. Aia kēia hana no ka pale ʻana i ka ʻaihue a mālama i ka palekana o nā mea a pau i loko o ka hale kūʻai. Ma ka hoʻomaopopo ʻana a me ka hui pū ʻana me kēia mau kulekele, hiki i nā mea kūʻai ke kōkua i kahi wahi kūʻai palekana no nā mea āpau.