Hiki i nā poʻe ke loaʻa ke komo manuahi i ka Call of Duty: Modern Warfare 3 Beta ma o Twitch

ʻO nā poʻe o ka franchise pāʻani kaulana ʻo Call Of Duty aia i kahi meaʻai no ka mea hiki iā lākou ke loaʻa ke komo manuahi i ka beta o kā lākou pāʻani i manaʻo nui ʻia, Call Of Duty: Modern Warfare III. ʻO ka beta, e hoʻokaʻawale ʻia ma nā hopena pule ʻelua, e hāʻawi i nā mea pāʻani i ka ʻono o ka pāʻani e hiki mai ana a hiki iā lākou ke hāʻawi i nā manaʻo koʻikoʻi.

ʻO ka hopena pule mua o ka beta e kū wale i nā mea pāʻani PlayStation a e hana ʻia mai ʻOkakopa 6 a ʻOkakopa 10. ʻO ka hopena pule ʻelua, e wehe ʻia i nā mea pāʻani āpau ma PlayStation, Xbox, a me PC, e holo ana mai ʻOkakopa 12 a ʻOkakopa 16 ʻO ke kauoha mua ʻana i ka pāʻani e hōʻoiaʻiʻo i ke komo ʻana i ka beta, akā aia kekahi hāʻawi kūikawā ma Twitch e hāʻawi ana i kahi manawa e lanakila ai i kekahi o nā code beta 50,000.

No ke komo ʻana i ka hāʻawi, pono nā mea pā e nānā ma kahi o 60 mau minuke o nā kahawai World Series Of Warzone ma Twitch. Pono lākou e hoʻopili i kā lākou pūnaewele a me Twitch moʻokāki me Activision. Me nā code beta, e loaʻa i nā mea nānā ka manawa e lanakila ai i nā makana ʻē aʻe e like me XP boosts, emblems, a me nā ʻili mea kaua.

Call Of Duty: Modern Warfare III ua hoʻonohonoho ʻia e hoʻokuʻu ʻia ma Nowemapa 10 no Xbox Series X/S, PlayStation 5, a me PC. ʻO ka pāʻani ke hana ma ke ʻano he sequel pololei i Modern Warfare II, e hoʻomau ana i ka moʻolelo o Kāpena Price a me kāna hui i ka wā e hoʻolauna ana i nā twists gameplay hou.

Ke kali nei nā poʻe aloha i ka hoʻokuʻu ʻana o ka uku hou i ka franchise Call Of Duty. Me ka manawa kūpono e hoʻāʻo i ka pāʻani ma mua o ka beta, hiki i nā mea pāʻani ke ʻono i ka hana a hāʻawi i nā manaʻo koʻikoʻi e kōkua i ke ʻano o ka huahana hope.

