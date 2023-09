Pehea e hoʻoponopono ai i ka helu hewa 14515 ma Call of Duty: Modern Warfare 2

Call of Duty: Modern Warfare 2 hiki i nā mea pāʻani ke hālāwai me ka helu hewa 14515, hiki iā ia ke pale iā lākou mai ke komo ʻana i ka pāʻani multiplayer. Hiki i kēia kuhi hewa ke hana maʻamau a me ka ʻōlelo ʻole. Hōʻike maʻamau i ka wā e hoʻāʻo ai nā mea pāʻani e komo i ka matchmaking.

ʻO ke ʻano o ka helu kuhi hewa 14515 ʻo ia ka hoʻouka ʻana o nā kikowaena Modern Warfare 2. Hana ʻia kēia i ka nui o nā mea pāʻani e hoʻāʻo nei e komo i ka matchmaking i ka manawa like, e hoʻomaka ana i nā queue matchmaking e lilo i mea kaumaha. Hiki ke ʻokoʻa ke kumu kūpono o ka overload, e like me ka wā o nā hanana a i ʻole ka hoʻomaka ʻana o kahi kau hou.

ʻO ka mea pōʻino, ʻaʻohe hopena paʻa no ka hoʻoponopono ʻana i ka code error 14515, no ka mea he pilikia ʻaoʻao server. Eia nō naʻe, aia kekahi mau ʻanuʻu hiki iā ʻoe ke hana e hoʻāʻo a hoʻoponopono i ka pilikia. ʻO ka mea mua, pono ʻoe e nānā i ka pūnaewele MW2 Down Detector a i ʻole ka ʻaoʻao Twitter Call of Duty no nā hoʻolaha kūlana kikowaena. Eia kekahi, hiki i ka nānā ʻana i ke kahawai kākoʻo Activision ke hāʻawi i ka ʻike e pili ana i ke kūlana kikowaena o kēia manawa.

I nā manawa he nui, ʻo ka hana maikaʻi loa ʻo ka hoʻomanawanui a kali no ka emi ʻana o ka ukana kikowaena. ʻIke ka hapa nui o nā mea pāʻani e hoʻoponopono ka pilikia iā ia iho i ka manawa. Eia naʻe, inā makemake ʻoe e hoʻoponopono i ka pilikia ma kāu hopena, hiki iā ʻoe ke hoʻāʻo i kēia mau hana:

1. E haʻalele a hoʻomaka hou i ka pāʻani.

2. Hoʻā hou i kāu hāmeʻa.

3. E nānā i kāu pili pūnaewele.

4. Hoʻihoʻi hou i kāu mea hoʻokele.

5. E hoʻohana i kahi pilina uea ma kahi o Wi-Fi.

6. Hoʻoponopono i kāu pā ahi a i ʻole nā ​​hoʻonohonoho antivirus.

Ua manaʻo kekahi mau mea pāʻani e holoi i kāu DNS a i ʻole ke kau hou ʻana i ka pāʻani ma ke ʻano he hopena kūpono, ʻoiai ʻaʻole pono kēia mau hana no kēia pilikia.

I ka hopena, helu hewa 14515 ma Call of Duty: Modern Warfare 2 e hōʻike ana i ka nui o ka server. ʻOiai ʻaʻohe mea i hoʻopaʻa ʻia, ʻo ka hoʻomau ʻana i ka ʻike e pili ana i ka hoʻonui ʻana i ke kūlana o ka server a me ka hoʻomanawanui ʻo ia ka hana maikaʻi loa.

