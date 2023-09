Hoʻokumu nā ʻepekema ʻepekema i ka uila mai ka E. Coli Bacteria i ka ʻike ʻana i ka Groundbreaking

Ua hoʻokō ka poʻe ʻepekema i kahi holomua nui ma o ka hoʻoulu ʻana i ka uila mai ka bacteria E. coli. Hiki i kēia ʻike ke hoʻololi i ka hoʻokele ʻōpala a me ka hana ikehu. Ua hoʻohana nā mea noiʻi mai ka Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL) i kahi kaʻina i kapa ʻia ʻo extracellular electron transfer (EET) e ʻenekinia i ka maʻi bacteria, e hana ai i nā microbes uila maikaʻi loa. Ua hōʻike ʻia ʻo E. coli i hana ʻia i ka piʻi ʻana i ʻekolu mau piʻi o ka hoʻokumu ʻana i ka uila i hoʻohālikelike ʻia me nā ʻano hana maʻamau.

Ma ka hana ʻana i kahi ala EET holoʻokoʻa i loko o E. coli, ʻaʻole i loaʻa ma mua, ua lanakila ka hui i ka maʻi bacteria e hana i ka uila. ʻAʻole like me nā microbes ʻē aʻe e koi ana i nā kemika kikoʻī e hana ai i ka uila, hiki ke ulu ʻo E. coli ma nā ʻano kumu like ʻole, me ka wai ʻōpala, e kūpono ai i nā ʻano kaiapuni.

Ua hoʻohui ka poʻe noiʻi i nā ʻāpana mai Shewanella oneidensis MR-1, he huakino i ʻike ʻia no kona mau mana hana uila, i loko o ka E. coli i hana ʻia. ʻO kēia ka mea i hiki ai iā lākou ke kūkulu i ke ala e pili ana i nā membrane o loko a me waho o ke kelepona. Ua hōʻike ʻia nā hoʻāʻo ʻana me ka wai ʻōpala brewery i ka holomua ʻana o ka bioengineered E. coli i ka wā e hana ana i ka uila, e hōʻike ana i kona hiki ke mālama i ka ʻōpala nui a me ka hana ikehu.

Ma waho aʻe o ka mālama ʻana i ka ʻōpala, hoʻonui ʻia ka hopena o kēia noiʻi i nā cell fuel microbial, electrosynthesis, a me biosensing. ʻO ka maʻalahi o ka genetics o E. coli hiki iā ia ke hoʻololi i nā kaiapuni kūikawā a me nā kumu wahie, e lilo ia i mea hana maʻalahi no ka hoʻomohala ʻenehana hoʻomau.

Ua ʻōlelo ka mea kākau alakaʻi ʻo Mohammed Mouhib, ua hoʻokumu kā lākou hana i kahi moʻolelo hou i hoʻohālikelike ʻia i nā hoʻokō mua ma ke kula. Me nā hana noiʻi e hoʻomau nei, ʻo ka wā e hiki mai ana o ka bioelectric bacteria paʻa i ka ʻōlelo hoʻohiki nui no ka hoʻonui ʻana i kēia ʻenehana.

