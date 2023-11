ʻO ka Evolution of Artificial Intelligence i ka Animation a me ka pāʻani

Ua hoʻololi ʻo Artificial Intelligence (AI) i nā ʻoihana like ʻole, me ka animation a me nā pāʻani kamepiula. E ʻimi ʻia ka hopena a me nā hopena e hiki mai ana o AI ma kēia kahua ma ka BFX Festival e hiki mai ana ma Bournemouth, UK. ʻOiai ke hōʻike mua nei ka ʻahaʻaina i ka hana ʻike maka o Bournemouth University's National Center for Computer Animation, he kahua ia no nā ʻoihana ʻoihana a me nā mea hoʻonaʻauao e kūkākūkā i nā pilikia o kēia manawa.

ʻO ka BFX Festival, i kēia manawa i ka ʻumi o ka makahiki, ua lilo ia i hoʻokahi o nā hōʻuluʻulu nui loa o UK no ka animation, nā pāʻani, a me nā mea hoihoi. Hōʻike kēia hanana ʻeono lā i nā masterclasses, nā papa haʻawina, a me nā hōʻike ʻana e hoʻoulu ai i nā mea hana ʻōpio a hoʻoulu i ka ʻike ʻike ma waena o nā loea. I kēia makahiki, ʻo kekahi o nā kumuhana koʻikoʻi o ke kūkākūkā ʻana ʻo ia ka hoʻohana ʻana o AI i ka animation a me ka pāʻani.

Ua hana mua ʻo AI i kāna hōʻailona ma ka ʻoihana pāʻani, me nā pāʻani wikiō e hoʻokomo i nā ʻano like ʻole o ka naʻauao artificial no nā makahiki he mau makahiki. Eia nō naʻe, ʻo nā holomua hou loa i ka ʻenehana AI he mea hoihoi a hopohopo. ʻOiai ke manaʻoʻiʻo nei kekahi e hiki iā AI ke hoʻonui i ka hoʻomohala a hoʻomaikaʻi i ka ʻike pāʻani, hopohopo kekahi e pili ana i ka neʻe ʻana o ka hana a me nā hopena pili kānāwai no nā studio.

I ka wā o ka ʻahaʻaina, e hoʻomālamalama ka poʻe loea i ka hoʻohana ʻana o nā ʻoihana iā AI i nā ʻenehana immersive, ka hana virtual, a me ka hana kiʻiʻoniʻoni digital. Ma mua o ka hilinaʻi ʻana i nā ʻōlelo kikoʻī, hiki ke ʻōlelo ʻia e hāʻawi kēia mau loea i nā ʻike koʻikoʻi i ka intersection o AI a me ka animation a me nā ʻoihana pāʻani. Eia kekahi, ʻo ka poʻe loea loea e like me Joe Darko, alakaʻi animation a me ka mea hoʻolale kiʻekiʻe ma Sony Imageworks, a me Joe Eaton, kahi mea hoʻolalelale kaulana, e kaʻana like i kā lākou ʻike a me nā hiʻohiʻona e pili ana i ka hana ʻana i kahi ʻoihana i alakaʻi ʻia e AI.

ʻO ka BFX Festival ka manaʻo e hoʻonaʻauao, hoʻoulu, a hoʻopaʻa i ka ʻokoʻa ma waena o ke kula a me ka ʻoihana. Ma kahi o nā kūkākūkā a me nā haʻawina, e loaʻa nā manawa no ka poʻe ʻōpio, nā ʻohana, a me nā mea hoihoi e ʻimi i ka honua o ka animation, nā hopena ʻike, a me ka hana pāʻani. Inā ʻoe he mea noʻonoʻo a makemake wale paha i ke kula, ua hoʻohiki ka BFX Festival e hāʻawi i kahi hiʻohiʻona hoihoi i ka ʻāina ulu o AI a me kona hopena i ka animation a me ka pāʻani.

FAQs

Nīnau: He aha ka BFX Festival?

A: He hanana makahiki ka BFX Festival e hōʻike ana i ka hana a ka National Center for Computer Animation ma ke Kulanui ʻo Bournemouth. Hoʻohui ia i nā ʻoihana ʻoihana, nā mea hoʻonaʻauao, a me nā mea hoihoi e kūkākūkā a hoʻolauleʻa i ka animation, nā pāʻani, a me nā hopena ʻike.

Nīnau: He aha ka manaʻo nui o ka ʻahaʻaina i kēia makahiki?

A: ʻO kekahi o nā manaʻo nui o ka ʻahaʻaina i kēia makahiki ʻo ia ka ʻimi ʻana i ka hoʻohana ʻana i ka naʻauao artificial (AI) i ka animation a me ka pāʻani.

Nīnau: No ke aha he kumuhana koʻikoʻi ʻo AI i ka ʻoihana animation a me ka ʻoihana pāʻani?

A: Hiki iā AI ke hoʻololi hou i ka ʻenehana a me ka ʻoihana pāʻani ma o ka hoʻonui ʻana i ka noʻonoʻo, ka hoʻomaikaʻi ʻana i nā mīkini pāʻani, a me ka hoʻokumu ʻana i nā ʻike immersive. Eia nō naʻe, aia nā hopohopo e pili ana i ka haʻalele ʻana i ka hana a me nā pilikia pili kānāwai.

Nīnau: ʻO wai kekahi o nā mea ʻōlelo kaulana i ka ʻahaʻaina?

A: ʻO Joe Darko ka poʻe ʻōlelo koʻikoʻi, ke alakaʻi animation a me ka mea hoʻolale kiʻekiʻe ma Sony Imageworks, a ʻo Joe Eaton, kahi mea hoʻolalelale kaulana. E kaʻana like lākou i kā lākou ʻike a me nā ʻike e pili ana i ka hana ʻana i kahi ʻoihana i alakaʻi ʻia e AI.

Nīnau: ʻO ka ʻahaʻaina wale nō no ka poʻe loea a i ʻole nā ​​​​mea hoʻonaʻauao?

A: ʻAʻole, ua hoʻolālā ʻia ka BFX Festival no ka lehulehu o nā mea komo, me nā mea hana ʻōpio, nā ʻohana, a me nā mea hoihoi i ka animation, nā hopena ʻike, a me ka hana pāʻani.