ʻO Gearbox, ka Hui Ma hope o Borderlands Series, i hōʻike ʻia no ke kūʻai aku

Wahi a nā hōʻike, ʻo Gearbox, ka hui pāʻani US i ʻike ʻia no ka hoʻomohala ʻana i ka series Borderlands, ke kūʻai aku nei i kēia manawa. ʻO ka hui makua o Gearbox, ʻo Embracer, ke noʻonoʻo nei i nā koho like ʻole, me kekahi o lākou ke kūʻai aku ʻana i ke keena. Ua hōʻike mua kekahi mau ʻaoʻao ʻekolu i ka makemake i ka loaʻa ʻana o ka ʻoihana. Eia nō naʻe, ʻaʻole ʻo Embracer a me Gearbox i ʻōlelo i nā manaʻo kūhelu e pili ana i kēia mea.

Hiki mai kēia nūhou i kahi manawa paʻakikī no Embracer no ka mea ke hana nei ia i kahi kaʻina hana hou. Ma ke ʻano o kēia hoʻoponopono hou ʻana, ua pani ʻia ʻo Volition, ke keʻena i kuleana no ka moʻolelo kaulana ʻo Saints Row. Ma mua o kēia makahiki, ua hoʻolaha ʻo Embracer i kāna mau hoʻolālā e pani i nā studio a hoʻopau i nā pāʻani ma hope o ka hāʻule ʻana o kahi kuʻikahi $2 biliona me ka hui kālā kālā o Saudi ʻo Savvy Games Group.

ʻO Embracer Group, ka hui makua, ua loaʻa iā ia i nā makahiki i hala iho nei, e loaʻa ana i kekahi mau studio kaulana e like me Crystal Dynamics, ka mea hoʻomohala o Tomb Raider. Ua hoʻopau ʻia ka loaʻa ʻana o Gearbox i Pepeluali 2021, e helu ana i ka ʻoihana a hiki i $ 1.4 biliona. Ua hoʻokuʻu hou ʻo Gearbox i nā Borderlands spin-off ʻo Tiny Tina's Wonderlands a me New Tales mai ka Borderlands. Ua paʻi pū lākou i ka mea pana looter lanakila Remnant 2 i kēia makahiki. Eia kekahi, ua hoʻonohonoho ʻia lākou e hoʻolaha i ka Homeworld 3, kahi pāʻani hoʻolālā manawa maoli sci-fi i hoʻomohala ʻia e Blackbird Interactive, i kekahi manawa ma 2024.

Ke hoʻonui nei ka hui i kona noho ʻana ma mua o ka honua pāʻani, ʻoiai he kiʻi ʻoniʻoni Borderlands i alakaʻi ʻia e Eli Roth i hoʻonohonoho ʻia e paʻi i nā hale kiʻiʻoniʻoni i ke kauwela o 2024. Hōʻike kēia ʻoiai ʻo ka kānalua ʻole o kēia manawa e pili ana i ka wā e hiki mai ana o ka ʻoihana, ke kūpaʻa mau nei ʻo Gearbox i kāna franchise a. ke hana ikaika nei i nā papahana hou.

