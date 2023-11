Mea Hana Misplaced ka Astronauts: He Haʻawina i ka Hoʻokele ʻana i nā ʻōpala o ka lewa

I ka wā o kahi misionari hou e hoʻoponopono ai i kahi panela solar ma ka International Space Station (ISS), ua loaʻa nā astronauts Nasa Jasmin Moghbeli lāua ʻo Loral O'Harra i kahi pōʻino i manaʻo ʻole ʻia. Ua paheʻe ko lākou ʻeke mea hana mai ko lākou lima aku a neʻe aku i kahi ākea. ʻOiai ua manaʻo ʻia ka haʻahaʻa haʻahaʻa a haʻalele ʻia ka pahu hana, ke hoʻohauʻoli nei ia i ka nānā ʻana i ka wā e hoʻopuni ana i ka Honua, ma mua o ka ISS.

ʻO kaʻeke'ālohilohi, keʻokeʻo,ʻikeʻia e ka maka'ōlohelohe, ua lilo ia i mea hoʻonani no ka poʻe ma ka honua ma ka hema o UK. Mai ka hola 6.24 a hiki i ka hola 6.34 o ke ahiahi Poʻalua, e loaʻa i ka poʻe mākaʻikaʻi hōkū pōmaikaʻi me nā binoculars a i ʻole nā ​​​​telescopes e ʻike i ka pahu hana. Manaʻo ʻia e hoʻi i ka lā 24 Nowemapa ma waena o 5.30pm a me 5.41pm.

No ka hōʻoia ʻana i ka palekana o ka ISS a me nā satelite, ke nānā pono nei ka US Space Force i ke ala o ka ʻeke ala. Manaʻo nā manaʻo e komo hou i ka lewa o ka Honua i kekahi manawa ma waena o Malaki a me Iulai 2024, e hōʻike ana i kahi pilikia i nā mokulele i hana ʻia e ke kanaka a me ka hana.

ʻAʻole i ʻike mua ʻia kēia hanana pōʻino. I loko o ka mōʻaukala o ka mākaʻikaʻi lewa, ua hoʻokuʻu ʻole nā ​​​​astronauts i nā mea like ʻole i ka lewa. I ka makahiki 1965, ua nalowale ʻo Nasa astronaut Ed White i kahi mīkina lima kaʻawale i ka wā o ke kaʻaahi, a i ka makahiki 2006, ua hoʻokuʻu ʻole ʻia e ka hoa astronaut Piers Seller i kahi spatula i ka wā e hoʻoponopono ai i kahi pale wela. ʻO Heidemarie Stefanyshyn-Piper, ka wahine mua i alakaʻi i ka hele wāwae, ua loaʻa i kahi pōʻino like i Nowemapa 2008 i ka wā i nalowale ai kāna ʻeke mea hana i ka wā e hoʻāʻo ai e hoʻoponopono i nā ʻāpana o ka ISS.

ʻO ke kuhi hewa ʻana o nā mea hana a me nā mea hana e hōʻike ana i ka ulu ʻana o ka hopohopo e pili ana i nā ʻōpala ākea. Mai ka hana ʻana me ka mīkina lima o Ed White, ʻoi aku ma mua o 170 miliona mau ʻāpana ʻōpala i hōʻiliʻili ʻia ma ka lewa. Ke hoʻomau nei ka ʻimi ʻana o ka lewa a me ka hoʻokuʻu satelite i ka piʻi pinepine ʻana, ʻo ka pilikia o ka hui ʻana a me ka hana ʻana o nā ʻōpala he mau pilikia koʻikoʻi no nā mokulele a me nā misionari e hiki mai ana.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

1. He mea hoʻoweliweli anei ka pahu hana ʻauheʻe i ka ISS?

Ke nānā ikaika nei ka US Space Force i ka pahu hana no ka hōʻoia ʻana ʻaʻole ia e hoʻoweliweli i ka ISS a i ʻole nā ​​satelite ʻē aʻe.

2. I ka manawa hea e hoʻokomo hou ai ka pahu paʻahana i ka lewa o ka Honua?

Manaʻo nā manaʻo e komo hou ka pahu hana i ka lewa honua ma waena o Malaki a me Iulai 2024.

3. ʻEhia mau mea o ka ʻōpala o ka lewa i kēia manawa?

Mai ka mea i hana ʻia e pili ana i ka mīkina lima o Ed White i ka makahiki 1965, ʻoi aku ma mua o 170 miliona mau ʻāpana ʻōpala i hōʻiliʻili ʻia ma ka lewa.

4. He aha nā pilikia e pili ana i nā ʻōpala o ke ākea?

Hoʻopilikia nui nā ʻōpala o ka lewa i nā mokulele mokulele a me nā misionari e hiki mai ana. ʻO ka hōʻiliʻili ʻana o nā ʻōpala e hoʻonui ai i ka hiki ke hoʻokuʻi ʻia, hiki ke hōʻeha a hoʻonui i nā ʻōpala.

5. He aha nā hana e hana ʻia e hoʻoponopono ai i ka pilikia o ka ʻōpala ākea?

Ke hana ikaika nei nā keʻena lewa a me nā hui i nā hoʻonā e hoʻēmi i nā pilikia e pili ana i ka ʻōpala. Hoʻopili kēia i ka hoʻomohala ʻana i nā ʻenehana no ka hahai ʻana i nā ʻōpala, ka hoʻokō ʻana i nā alakaʻi no ka lawe ʻana i ka satelite kuleana, a me ka noiʻi ʻana i nā ala e wehe ai i ka ʻōpala mai ka orbit.

(Kumu: BBC News)