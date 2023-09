Hōʻike ʻo Blackstar i ka MKIII Series o HT Venue Tube Amps me CabRig Technology

Ua hoʻokuʻu hou ʻo Blackstar Amplification i ke kolu o ka hanauna o kāna HT Venue tube amp series, i kapa ʻia ʻo MKIII. Hoʻokomo ʻia kēia pūʻulu hou i ka ʻenehana CabRig i loaʻa i ka laina St. James a me Amped, e lilo ia i mea hana maʻalahi no ka studio a me ke kahua. Loaʻa ka MKIII refresh i kekahi mau hiʻohiʻona, me ka 50-watt HT Club a me 100-watt HT Stage poʻo, nā 1 × 12 a me 2 × 12 combo amps, a me ka 40-watt HT Club combo.

ʻO kekahi o nā hiʻohiʻona nui o ka MKIII amps ʻo ia ka ʻenehana CabRig, kahi e hiki ai i nā mea hoʻohana ke hoʻoponopono i ka ʻōlelo, cabinet, mic, a me nā hoʻonohonoho simulation lumi. Hiki ke hoʻohana ʻia nā mea hoʻopuka o ka CabRig ma ke ʻano standby, hiki ke hoʻopaʻa pololei i ka pākaukau a i ʻole DAW. Eia kekahi, hele mai kēia mau amps me nā paipu mana EL34 a me nā paipu preamp ECC83, ʻoiai ua loaʻa i nā mea hoʻohana ke koho e hoʻololi iā lākou no 6L6s inā makemake ʻia.

Hōʻike pū nā hiʻohiʻona MKIII i kahi reverb kikohoʻe i hoʻolālā hou ʻia me nā hoʻololi ʻeleʻele a me ka Light, e hāʻawi ana i nā lumi like ʻole a me nā leo reverb kaila. Aia ka papa mua i ka laulā o nā mana a me nā koho EQ e hoʻokō i nā ʻano pāʻani like ʻole. Hāʻawi ʻo Blackstar's ISF (Infinite Shape Feature) i ka leo EQ honua no ka overdrive, e ʻae i nā mea hoʻohana e hoʻololi ma waena o nā leo ʻAmelika a me UK. Loaʻa i kēlā me kēia channel ʻelua mau ʻano hoʻololi wāwae.

Eia kekahi, aia ka moʻo MKIII i kahi hoʻololi hoʻohaʻahaʻa mana, e ʻae ana i nā mea hoʻohana e hōʻemi i ka puka o nā amps i 10% o kā lākou kiʻekiʻe. ʻO kēia ka mea i kūpono iā lākou no nā kaiapuni a me nā ʻano like ʻole. Hāʻawi pū nā MKIII amps i nā hopena hopena, hoʻomaikaʻi i ka XLR a me nā headphone headphone, a me ke koho e hoʻohana i ka polokalamu Architect no nā hoʻoponopono leo hohonu.

Loaʻa ka moʻo HT Venue MKIII hou no ke kauoha mua i kēia manawa. No ka ʻike hou aku, e kipa iā Blackstar Amps.

