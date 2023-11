No ke aha ʻoe e poina ʻole ai i nā makana kupaianaha no Diablo 4

Inā he mea pāʻani ʻoe ma ka ʻimi ʻana i nā makana Black Friday maikaʻi loa no ka PlayStation 5 a me Xbox Series X, mai nānā ʻoe ma mua o ka hāʻawi ʻana o Amazon no Diablo 4. Loaʻa kēia RPG dungeon-crawling i manaʻo nui ʻia ma kahi hoʻemi 29%, me ka he emi kumu kūʻai mai $70 a i $50 wale nō. Eia nō naʻe, ʻo ka manawa ka mea nui, no ka mea, ʻaʻohe mea e hōʻoiaʻiʻo e loaʻa mau ana kēia kuʻikahi i ka manawa e hiki mai ai ʻo Black Friday. No ka hōʻoia ʻaʻole ʻoe e poina i ka manawa e mālama ai i $20 a kau i kou mau lima ma ka Diablo 4 ma ke kumu kūʻai haʻahaʻa loa, ʻoi aku ka maikaʻi e hoʻopau i kāu kūʻai i kēia manawa.

Hana ʻo Diablo 4 i ka hoʻomau o ke kaua epic e kūʻē i nā pūʻali o Gehena. Hoʻonohonoho i nā makahiki he nui ma hope o nā hanana o Diablo 3, hiki mai ka hoʻoweliweli hou ma ke ʻano o Lilith, ke kaikamahine a Mephisto. Hoʻomaka nā mea pāʻani i kā lākou huakaʻi ma ke koho ʻana mai ʻelima mau papa kūʻokoʻa - Barbarian, Druid, Necromancer, Rogue, a me Sorcerer - kēlā me kēia me kā lākou kumu lāʻau akamai a me ke ʻano pāʻani. Ke ʻimi nei ʻoe i nā ʻāpana ākea, e hakakā i ka lehulehu o nā ʻenemi, e hōʻiliʻili i ka waiwai, e hōʻiliʻili i nā loot, a e hoʻokiʻekiʻe i kou mau hiki, e hoʻokokoke ʻia ʻoe i ka hopena hope loa.

Eia naʻe, ʻoi aku ka waiwai o Diablo 4 ma mua o ka moʻolelo nui. Hāʻawi ka pāʻani i kahi mode Multiplayer e hōʻoia i nā hola pau ʻole o ka pāʻani ma hope o ka pau ʻana o ka moʻolelo. A me nā hoʻonui i hoʻolālā ʻia ma ka lewa, ua mamao loa kāu mau huakaʻi i ka honua o Diablo 4. E like me ka hahai ʻana iā Lilith, inā makemake ʻoe e hana i ka hapa nui o ka mea a Diablo 4 e hāʻawi ai, ʻo ia ka manawa e hana wikiwiki a hopu i kēia manawa kūpono.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

Nīnau: Loaʻa ka Diablo 4 no PlayStation 5 a me Xbox Series X?

A: ʻAe, loaʻa ka Diablo 4 no PlayStation 5 a me Xbox Series X.

Nīnau: ʻEhia ka nui o ka Diablo 4 i kēia manawa ma Amazon?

A: ʻO ke kumukūʻai o kēia manawa no Diablo 4 ma Amazon he 29%, e lawe ana i ke kumukūʻai mai $70 a i $50.

Nīnau: Aia nā hoʻonui hou i hoʻolālā ʻia no Diablo 4?

A: ʻAe, aia nā hoʻonui i hoʻolālā ʻia no Diablo 4 e hāʻawi i nā ʻike hou aʻe a me nā pāʻani i ka wā e hiki mai ana.

Nīnau: Hiki iaʻu ke loaʻa iā Diablo 4 ma ke kumu kūʻai kūʻai inā kali wau a hiki i ka Pōʻalima ʻeleʻele?

A: ʻOiai aia ka Diablo 4 i kēia manawa ma ke kumu kūʻai hoʻemi, ʻaʻohe mea e hōʻoiaʻiʻo e loaʻa mau ana ka hana ma ka Pōʻalima. Manaʻo ʻia e hana koke i kāu kūʻai ma mua o ka hoʻopaʻa ʻana i ke kumu kūʻai hoʻemi.

Nīnau: He aha nā papa e hiki ke pāʻani ma Diablo 4?

A: Hiki i nā mea pāʻani ke koho ma waena o nā papa ʻelima ma Diablo 4 - Barbarian, Druid, Necromancer, Rogue, a me Sorcerer - hāʻawi kēlā me kēia i kahi lāʻau akamai kūikawā a me ka ʻike pāʻani.