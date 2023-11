ʻO kahi hoʻololi hou i nā hale akamai: Hoʻololi i kahi Bungalow Victorian 1890

I ke ao ʻenehana wikiwiki i kēia mau lā, ua kaulana nā hale akamai. Ke ʻimi nei ka poʻe i nā ala hou e hoʻonui ai i ko lākou ola a maʻalahi. ʻO ka piʻi ʻana o nā mea akamai a me ka automation ua maʻalahi ka hoʻololi ʻana i nā hale maʻamau i nā mea kupanaha hou. ʻO kekahi o ia laʻana ʻo Michael, he mea ʻenehana a me ka mea hoʻoponopono ma TechHive, nāna i lawe i ka manaʻo o kahi home akamai i kahi pae hou.

Me ka ʻoi aku o 30 mau makahiki o ka ʻike ma ka ʻoihana ʻenehana, ua mau ʻo Michael i ke poʻo o ka ʻenehana. I ka makahiki 2007, ua kūkulu ʻo ia i kona home akamai ponoʻī, e hoʻohana ana iā ia ma ke ʻano he keʻena hoʻāʻo no nā loiloi huahana. Eia naʻe, ma hope o kona neʻe ʻana i ka Pākīpika Northwest, ua kū ʻo ia i kahi pilikia hou - e hoʻololi ana i kāna hale hale Victorian 1890 i hale akamai hou.

ʻO kēia papahana koʻikoʻi e hiki iā ia ke mare i ka nani o ka honua kahiko o kona home mōʻaukala me ka ʻenehana ʻokiʻoki o kēia manawa. Ma ka hoʻokomo pono ʻana i nā polokalamu akamai i loko o ka hale hoʻolālā, hiki iā Michael ke hoʻokaʻawale i nā ʻano like ʻole o kona home, mai ka mālamalama a me ka palekana i ka hoʻomehana a me ka ʻoliʻoli.

Ua hala nā lā no ka hoʻololi ʻana i nā kukui a i ʻole ka hopohopo no ka haʻalele ʻana i ka puka o mua. Hoʻoponopono maʻalahi ka home akamai o Michael i nā hoʻonohonoho kukui e hana i ka leʻaleʻa kūpono no kēlā me kēia manawa. Me nā ʻōnaehana palekana hou, hiki iā ia ke nānā i kāna waiwai ma kahi mamao a loaʻa i nā leka hoʻomaopopo koke inā loaʻa kekahi hana kānalua.

Akā ʻo ka mea e hoʻokaʻawale ai i ka bungalow Victorian ʻo Michael ʻo kona nānā ʻana i nā kikoʻī i ka mālama ʻana i ka nani maoli o ka home. Ma mua o ka hoʻololi ʻana i ka nani kuʻuna o kona hale, ua hoʻohui ʻo ia i nā mea akamai i loko o nā ʻōnaehana e kū nei. Hoʻohui maikaʻi ʻia nā mea kōkua leo leo me ka mea hoʻonaninani, e mālama ana i ka nani mau loa o ka home.

Ma o kāna huakaʻi e hoʻohuli ai i kahi hale kūʻai o ke kenekulia i kahi home akamai hou, ua hoʻohālikelike ʻo Michael i ka manaʻo maʻamau ʻaʻole hiki ke noho like ka ʻenehana a me ka hoʻoilina. ʻO kāna kūleʻa he mea hoʻoikaika ia no ka poʻe nona ka home e makemake e apo i ka wā e hiki mai ana me ka ʻole o ka ʻālana ʻana i ke ʻano kūʻokoʻa o ko lākou mau home aloha.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia:

1. He aha ka hale akamai?

ʻO ka home akamai he hale i lako me nā mea hiki ke hoʻokele mamao a me ka automate e hana i nā hana like ʻole, e like me ka hoʻoponopono ʻana i ke kukui, ka mahana, nā ʻōnaehana palekana, a me nā ʻōnaehana leʻaleʻa.

2. Pehea e hoʻopōmaikaʻi ai ka home akamai i nā mea hale?

Hāʻawi nā hale akamai i ka maʻalahi, ka pono o ka ikehu, ka palekana i hoʻonui ʻia, a me ka hōʻoluʻolu maikaʻi. Hiki i nā mea hale ke hoʻomalu a nānā i ko lākou mau home ma kahi mamao, mālama i nā bila ikehu, a hauʻoli i ka noho maʻalahi ma o ka automation.

3. Hiki ke hoʻohui ʻia nā mea akamai i loko o nā hale kahiko me ka ʻole o ka hoʻohaumia ʻana i ko lākou nani kahiko?

ʻAe, hiki ke hoʻopili pono ʻia nā mea akamai i loko o nā hale kahiko me ka ʻole o ka hoʻohaumia ʻana i kā lākou nani o ka mōʻaukala. Me ka hoʻolālā akahele a me ka nānā ʻana i nā kikoʻī, hiki i nā mea hale ke mālama i ka nani a me ka nani o ko lākou mau home me ka leʻaleʻa i nā pono o ka ʻenehana hou.