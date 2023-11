Nā Kūʻai Pōʻalima ʻEleʻele hou: E mākaukau no nā makana maikaʻi loa o ka makahiki!

ʻO ka hanana kūʻai i kali ʻia o ka makahiki ma hope loa! Ua hoʻomaka mua ke kūʻai aku ʻo Black Friday 2023, e lawe pū ana me lākou i nā hōʻemi maikaʻi ʻole a me nā makana hiki ʻole. I kēia makahiki, ke hoʻomaka nei nā mea kūʻai aku i kā lākou kūʻai aku ma mua o ka wā ma mua, me ka hoʻolaha ʻana o kekahi i ka Pōʻalima Pōʻalima i nā hebedoma ma mua o ka wā hoʻomaha.

ʻO nā hale kūʻai nui e like me Amazon, Walmart, Best Buy, Target, Nordstrom, a me Samsung ke hāʻawi nei i nā kuʻikahi kūʻokoʻa ma kahi ākea o nā huahana. Inā ʻoe ma ka mākeke no nā mea uila, nā mea hana hale, nā lole, a i ʻole nā ​​huahana nani, aia kekahi mea no kēlā me kēia.

ʻO Amazon, i ʻike ʻia no kāna koho nui a me nā kumukūʻai hoʻokūkū, ke hāʻawi nei i nā ʻoki kumu kūʻai nui ma nā mea kaulana e like me Apple AirPods Pro, Ninja air fryers, Shark robot vacuums, a me nā mea hou aku. ʻO Walmart kekahi huakaʻi kiʻekiʻe loa no nā mea kūʻai ʻeleʻele ʻeleʻele, me nā uku hoʻemi ma nā moena, nā mea pono hale, a me nā makana pono. Hoʻowalewale ʻo Best Buy i nā mea kūʻai aku me nā makana i kēlā me kēia lā ma nā TV akamai, laptops, a me nā mea pono home, ʻoiai ʻo Target ke hāʻawi nei i ka 50% o nā mea hana, nā headphone, a me nā lako pēpē.

Inā makemake ʻoe i ke ʻano, ʻo Nordstrom kahi e hele ai. Hāʻawi kā lākou kūʻai hāʻule ʻana i nā uku kūʻai ʻole i nā mea hoʻolālā hana a me nā mea nani e like me Dior, Zella, Barefoot Dreams, a me Prada. A mai poina iā Samsung, kahi e hiki ai iā ʻoe ke loaʻa nā makana hoʻomaha mua ma nā TV akamai, headphone, smartphones, a me nā mea hou aku.

Ma waho aʻe o kēia mau hale kūʻai nui, aia kekahi mau makana maikaʻi loa i nā huahana tech. ʻO Apple AirTags, nā hoʻolālā palekana data Carbonite, 1More headphones, Microsoft laptops and tablets, Razer laptops, a me Squarespace website plans are all available at discounted prices for Black Friday.

Hiki ke hauʻoli ka poʻe leʻaleʻa pāʻani, ʻoiai aia nā makana mua o ka Pōʻalima ma nā inoa kaulana e like me New Super Mario Bros U Deluxe no Nintendo Switch, ka Sony PlayStation 5 Marvel's Spider-Man 2 Bundle, a me ka Xbox Series X Diablo IV Bundle.

Me ka nui o nā makana kupaianaha i loaʻa, ʻo kēia ka manawa kūpono e hoʻomaka ai i kāu kūʻai ʻana i ka Pōʻalima ʻEleʻele. Mai kali a hiki i ka minuke hope, no ka mea, ke kūʻai wikiwiki nei kekahi mau mea. E mākaukau e mālama nui a hauʻoli i nā makana maikaʻi loa o ka makahiki!

NPP:

Nīnau: I ka manawa hea e hoʻomaka ai ke kūʻai ʻana i ka Pōʻalima ʻeleʻele?

A: Ua hoʻomaka mua ke kūʻai aku ʻo Black Friday 2023.

Nīnau: ʻO wai nā mea kūʻai aku e hāʻawi nei i nā makana Black Friday maikaʻi loa?

A: ʻO Amazon, Walmart, Best Buy, Target, Nordstrom, a me Samsung kekahi o nā hale kūʻai nui e hāʻawi ana i nā makana nui.

Nīnau: He aha nā ʻano huahana i hoʻemi ʻia i ka wā Black Friday?

A: Hāʻawi ka Pōʻalima ʻeleʻele i nā hoʻemi ma nā ʻano huahana like ʻole, me nā mea uila, nā mea hana hale, nā ʻano, nā nani, nā hāmeʻa ʻenehana, a me nā ʻoliʻoli pāʻani.

Nīnau: Loaʻa nā makana mua?

A: ʻAe, nui nā mea kūʻai aku e hāʻawi nei i nā kuʻikahi mua o ka Pōʻalima ʻEleʻele e huki i nā mea kūʻai aku a hāʻawi iā lākou i ke poʻo e hoʻomaka i kā lākou kūʻai hoʻomaha.