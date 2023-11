Withings ScanWatch: He Kuʻikahi Hoʻemi ʻia ma kahi Wati Smart Hybrid Nui

Ke neʻe mai nei ka Pōʻalima ʻEleʻele a me ka Pōʻakahi Cyber, e lawe pū ana me lākou i kahi nalu o nā makana hoihoi. Ma waena o kēia mau makana he makana kupaianaha ma ka Withings ScanWatch, e hana ana i kekahi o nā wati akamai hybrid maikaʻi loa. ʻO nā mea kūʻai aku e like me Amazon a me Best Buy ke hāʻawi nei i ka ScanWatch ma kahi hōʻemi 20%, e lawe ana i kāna kumukūʻai i $ 224.95.

ʻOiai ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o ka ScanWatch 2 ʻoi aku ka maikaʻi, ʻo ka ScanWatch kumu kahi koho kūʻokoʻa no nā poʻe e ʻimi nei e nānā i ko lākou olakino me ka ʻole e hoʻololi i ke ʻano. Hāʻawi ka ScanWatch i kahi ʻano o nā hiʻohiʻona, me ka nānā ʻana i ka puʻuwai puʻuwai, ka nānā ʻana i ka hiamoe, ka nānā ʻana i ka hana 24/7, nā ʻano hana hoʻomaʻamaʻa like ʻole, a me ka heluhelu EKG. Me kahi pale PMOLED liʻiliʻi ma luna, hiki i nā mea hoʻohana ke nānā maʻalahi i kā lākou mau helu olakino a me nā hana hoʻomalu e like me nā alarms a me nā manawa. Hoʻohui ʻia, ʻo ke ola pākaukau ma waena o ʻelua pule a i hoʻokahi mahina holoʻokoʻa ma ka uku hoʻokahi, kahi pōmaikaʻi koʻikoʻi o kēia smartwatch hybrid.

Hoʻomaka mua ʻia ma 2020, loaʻa ka Withings ScanWatch ma nā nui 38mm a me 42mm. Inā ʻoe e koho i ke kumu hoʻohālike liʻiliʻi a ʻoi aku paha, pili mau ke kumukūʻai, e unuhi ana i ka mālama ʻana o $55 a i $75. ʻOiai e loaʻa koke ana nā ʻano ʻeleʻele a me ke keʻokeʻo ma waena o nā mea kūʻai aku, ʻike ʻia ke ʻano ʻeleʻele i ke koi kiʻekiʻe, ʻoi aku ma Amazon.

Inā ʻoe e noʻonoʻo nei e kūʻai i kahi ScanWatch, ʻo ia ka manawa kūpono e hana ai. Me kāna mau hiʻohiʻona holoʻokoʻa olakino a me ka hoʻolālā nani, ke hoʻomau nei ka Withings ScanWatch i ka hōʻiliʻili ʻana i nā loiloi maikaʻi a noho mau i kahi koho kaulana i waena o nā mea hoʻohana. E hoʻohana pono i kēia kuʻikahi haʻahaʻa a hoʻopukapuka i kahi wati akamai hybrid nui e hoʻokumu i kou pono.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

He aha ka mea e kū ai ka Withings ScanWatch?

Hoʻokaʻawale ka Withings ScanWatch iā ia iho me kāna hui ʻana o nā hiʻohiʻona mālama olakino a me ka hoʻolālā nani, e lilo ia i koho kaulana i waena o nā mea hoʻohana.

He aha nā hiʻohiʻona nui o ka Withings ScanWatch?

Hāʻawi ka ScanWatch i nā hiʻohiʻona like ʻole, me ka nānā ʻana i ka puʻuwai puʻuwai, ka nānā ʻana i ka hiamoe, ka nānā ʻana i ka hana 24/7, nā ʻano hoʻomaʻamaʻa like ʻole, a me ka heluhelu EKG. Loaʻa iā ia kahi pale PMOLED liʻiliʻi no ka nānā ʻana i nā stats a me nā hana hoʻomalu.

He aha ke ʻano o ke ola pākaukau ma ka ScanWatch?

Hiki ke hoʻopaʻa ʻia ka pākaukau o ka ScanWatch ma nā wahi ʻē aʻe mai ʻelua pule a i hoʻokahi mahina piha ma ka uku hoʻokahi, e hāʻawi ana i nā mea hoʻohana me ka hoʻohana lōʻihi ʻole me ka pono ʻole o ka hoʻonui pinepine ʻana.

Loaʻa ka Withings ScanWatch i nā nui like ʻole?

ʻAe, loaʻa ka ScanWatch ma nā nui 38mm a me 42mm, e hāʻawi ana i nā mea hoʻohana i ke koho e koho i ka nui i kūpono i kā lākou makemake.

Ma hea e hiki ai iaʻu ke kūʻai aku i ka Withings ScanWatch ma ke kumu kūʻai hoʻemi?

Ke hāʻawi nei nā mea kūʻai kūʻai e like me Amazon a me Best Buy i ka Withings ScanWatch ma kahi hōʻemi 20%, e ʻoi aku ka maʻalahi no nā mea kūʻai hoihoi.