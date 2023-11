E hoʻomākaukau no ka Pōʻalima ʻEleʻele 2023: ʻO ke alakaʻi ʻana i nā makana hope loa

ʻO ka Pōʻalima ʻeleʻele, ka lā kūʻai i kali ʻia o ka makahiki, ua hiki mai. Ke hoʻomākaukau nei nā mea kūʻai a puni ka honua no nā uku hoʻemi nui a me nā makana hoihoi mai nā hale kūʻai like ʻole. I kēia makahiki, ke hele nei nā ʻoihana nui a me nā ʻoihana ʻenehana e hāʻawi i kā lākou mea kūʻai aku me nā ʻoihana hiki ʻole. Mai nā mea uila a i nā lako, a mai ke ʻano a i ka mālama lauoho, aia kekahi mea no kēlā me kēia. E nānā pono kākou i nā makana kiʻekiʻe āu e ʻike ai no Black Friday 2023.

Nui nā ʻenehana a me nā hāmeʻa:

- Amazon: Me kāna hanana ʻeleʻele Pōʻalima ke ola nei, hāʻawi ʻo Amazon i nā uku a hiki i ka 71% ma nā huahana ʻenehana, nā mea pono hale, a me nā mea hou aku.

- Walmart: E hoʻomaka ana ʻo Walmart i ka lā 22 Nowemapa, e hoʻokuʻu ʻo Walmart i kahi nalu o nā kuʻikahi ma ka pūnaewele, me nā uku hoʻemi nui ma Dyson, Sony, Apple, a me nā hōʻailona ʻē aʻe he nui.

Hoʻomaikaʻi hale a me nā lako:

- Wayfair: E mākaukau no ke kūʻai nui ʻana o Wayfair o ka makahiki, e hōʻike ana i nā kumukūʻai kupaianaha ma nā lako o nā ʻano āpau.

- Home Depot: Mai kēia manawa a hiki i Nowemapa 29th, hāʻawi ʻo Home Depot i ka 60% o nā mea hana hale, e hana ana i ka manawa kūpono e hoʻomaikaʻi ai i kāu wahi.

ʻAno a me nā mea nani:

- Ka Honua Maikaʻi: Ke hāʻawi nei ka brand jewelry premium i ke kūʻai nui ʻana i ka Pōʻalima ʻEleʻele, me kahi hāʻawi kūikawā o nā studs kālā no nā haumāna ma US ma ke kūʻai ʻana ma luna o $250.

- Lululemon: Me nā kūʻai aku a hiki i ka 75% ma kā lākou ʻaoʻao "We Made Too Much", ʻo Lululemon kahi mākaʻikaʻi pono no ka poʻe ʻoliʻoli a pau.

NPP:

Nīnau: I ka manawa hea e hoʻomaka ai ʻo Black Friday 2023?

A: Hoʻomaka ka Pōʻalima ʻEleʻele 2023 e hoʻomaka i ka lā 24 Nowemapa, me nā kuʻikahi e holo ana i ka hopena pule.

Nīnau: Loaʻa nā kumukūʻai ma ka pūnaewele a me ka hale kūʻai?

A: ʻAe, hāʻawi ka hapa nui o nā mea kūʻai aku ma ka pūnaewele a me ka hale kūʻai, e ʻae ana i nā mea kūʻai aku e koho i ka koho kūpono loa.

Nīnau: Loaʻa kēia mau kuʻikahi ma ka honua?

A: ʻOiai e loaʻa ana kekahi mau kuʻikahi ma ka honua holoʻokoʻa, ʻoi aku ka maikaʻi o ka nānā ʻana me nā hale kūʻai pākahi no nā kikoʻī kikoʻī.

Nīnau: Loaʻa i kēia mau kuʻikahi nā palena kūpono?

A: Hiki ke kau ʻia kekahi mau kuʻikahi i nā palena kūpono a i ʻole nā ​​ʻōlelo kikoʻī. Manaʻo ʻia e nānā i nā ʻōlelo a me nā kūlana ma mua o ke kūʻai ʻana.

Ke hoʻomau nei ka Pōʻalima ʻeleʻele i ka honua o ke kūʻai ʻana, e ʻike pono e hoʻohana i kēia mau makana kupaianaha e mālama nui i kāu huahana punahele. Hauʻoli kūʻai!