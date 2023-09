Ua hoʻonohonoho ʻia kahi robot hou i kapa ʻia ʻo "Sensiworm" e hoʻololi i ke ʻano o ka nānā ʻana i nā ʻenekini mokulele mokulele. Hoʻokumu ʻia e kahi hui ʻenekinia mai GE Aerospace Research, Binghamton University, a me UES, Inc., ʻo Sensiworm kahi mea hoʻoikaika kino-robotic i hoʻoulu ʻia e like me ka inchworm.

I kēia manawa, nānā ʻia nā ʻāpana hiki ʻole o nā ʻenekini jet me ka hoʻohana ʻana i nā borescopes, ʻo ia nā paipu lōʻihi lōʻihi me kahi kāmela ma kekahi kihi. Eia naʻe, hāʻule pinepine kēia mau mea hana i lalo ma muli o ka ikaika o ka umekaumaha a hiki ke paʻakikī i ka hoʻoneʻe hohonu ʻana i ka mīkini.

Hoʻopuka ʻo Sensiworm i kēia mau palena ma o ka hoʻohana ʻana i kahi ʻano locomotion push-pull i hoʻomaʻamaʻa ʻia e nā kīʻaha ʻūhā ma kona ʻaoʻao lalo. Ke hoʻokomo ʻia i loko o ka turbine inlet a i ʻole ke awa hoʻopau o kahi ʻenekini, hiki i ka lopako ke hoʻokele i ka ʻenekini a hoʻouna i ke wikiō ola mai kahi pahupaʻikiʻi i mua. Hoʻolako ʻia ka pahupaʻikiʻi me kahi kukui e kōkua i ke kiʻi ʻana i nā māwae, corrosion, a i ʻole nā ​​pilikia ʻē aʻe.

ʻO ka mea e hoʻokaʻawale ai ʻo Sensiworm i kāna mau mana ʻike hou. Hōʻike ka prototype i kēia manawa i nā mea ʻike e hiki ke ʻike i nā leaka kinoea a ana i ka mānoanoa o nā pale pale wela ma nā ʻāpana mīkini. Manaʻo ʻia nā mana o ka robot e hiki mai ana e loaʻa i nā mana ʻike.

ʻO ka pahuhopu hope loa ʻo Sensiworm e hoʻopiha piha iā ia iho a untethered, me kāna lako mana ponoʻī, microprocessor, a me nā mea uila. ʻO kēia ka mea e hiki ai i ka lopako ke hana i ka hoʻoponopono ʻana i kahi mamao me ka nānā ʻana.

Hiki i ka hoʻomohala ʻana o Sensiworm ke hoʻonui nui i ka maikaʻi a me ka hoʻomaʻamaʻa ʻana o nā ʻenekini mokulele mokulele. Me kona hoʻolālā palupalu a hoʻokō pono, hiki i ka lopako ke nānā i kēlā me kēia ʻīniha o ka mīkini jet, hāʻawi i ka ʻikepili manawa maoli a me nā kiʻi wikiō o ke kūlana o ka mīkini.

Ma ka hoʻolauna ʻana i nā robots e like me Sensiworm, e loaʻa i nā mea lawelawe i nā ʻāpana he nui o nā maka a me nā pepeiao e hana i ka nānā ʻana ma luna o ka ʻēheu, e hōʻoia ana i ka palekana a me ka hana maʻalahi o nā mokulele.

