Lawe mai ka 'Oihana Hoʻokolokolo o ʻAmelika i nā hoʻopiʻi hewa e kūʻē iā Binance a me ka mea hoʻokumu ʻo Changpeng Zhao

ʻO Binance, ka hoʻololi cryptocurrency nui loa o ka honua, a me kāna mea hoʻokumu billionaire a me CEO, ʻo Changpeng Zhao, ke alo nei i nā hihia kalaima i lawe ʻia e ka US Department of Justice. ʻO nā hoʻopiʻi ka hopena o ka hoʻokolokolo ʻana i nā makahiki he nui i nā ʻōlelo hoʻopiʻi no ka uhaki ʻana i nā kānāwai a me nā hoʻoponopono US.

Wahi a nā palapala hoʻokolokolo, e ʻae ʻo Changpeng Zhao i nā hewa hewa a haʻalele i ka Luna Nui o Binance ma ke ʻano he $ 4 biliona hoʻoholo me ka 'Oihana Hoʻokolokolo. ʻO nā hoʻopiʻi e pili ana i ka hōʻole ʻana i ka Bank Secrecy Act ma ka hoʻokō ʻole ʻana i kahi papahana anti-money laundering maikaʻi a me ka ʻae ʻana i ka hoʻopaʻi hoʻokele waiwai o US.

Ua ʻōlelo ʻia ka ʻaelike hoʻopiʻi e hoʻopiʻi pono ʻo Changpeng Zhao i ka hewa no ka uhai ʻana a me ka hoʻokō ʻana i kahi ʻoihana kālā e uhaki i ke Kānāwai Secrecy Bank, a ke ʻōlelo nei ka 'Oihana Hoʻokolokolo e kau ʻia ka uku he $50 miliona ma luna ona. ʻO nā hoʻopiʻi kūʻē iā Binance e pili ana i ka hana ʻana i kahi ʻoihana hoʻoili kālā ʻole ʻia, ka uhai ʻana i ka International Emergency Economic Powers Act, a me ka hoʻopiʻi kipi.

Hele mai kēia hoʻomohala ma hope o ka hoʻopiʻi ʻana i nā hihia kīwila ma mua o kēia makahiki e ka Securities and Exchange Commission a me ka Commodity Futures Trading Commission e kūʻē iā Binance. Ua hoʻonui ʻia ka nānā ʻana i nā kānāwai e pili ana iā Binance, me nā hopohopo i hāpai ʻia e pili ana i ka hana o ka hui ma nā ʻāina like ʻole, nā ʻōlelo hoʻopiʻi kālā, a me ka hoʻopunipuni.

ʻOiai ua ulu wikiwiki ʻo Binance mai kona hoʻomaka ʻana i ka makahiki 2017, ua nīnau kēia hana kānāwai hou i ka wā e hiki mai ana. ʻO nā hoʻopiʻi i hoʻopiʻi ʻia i ka ʻoihana a me kāna mea hoʻokumu e hāpai i nā hopohopo nui e pili ana i ka hoʻokō a me ka nānā ʻana i nā hoʻoponopono i loko o ka ʻoihana cryptocurrency.

NPP:

Nīnau: He aha nā hoʻopiʻi i lawe ʻia iā Binance a me Changpeng Zhao?

A: ʻO nā hoʻopiʻi e pili ana i ka uhai ʻana i ke Kānāwai Secrecy Bank a me ka ʻae ʻole ʻana i nā hoʻopaʻi hoʻokele waiwai o US.

Nīnau: He aha ka hoʻoholo i manaʻo ʻia me ka 'Oihana Hoʻokolokolo?

A: ʻO ka hoʻoholo i manaʻo ʻia he ʻaelike $4 biliona, a e ʻae ʻo Changpeng Zhao i ka hewa a haʻalele i ka Luna Nui o Binance.

Nīnau: He aha nā hana hoʻoponopono ʻē aʻe i hana ʻia e kūʻē iā Binance?

A: Ua alo ʻo Binance i nā hihia kīwila mai ka Securities and Exchange Commission a me ka Commodity Futures Trading Commission ma mua o kēia makahiki.