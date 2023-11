Nā Noho Pāʻani Hou a hiki ke kūʻai aku no ka Pōʻalima ʻEleʻele: ʻO kahi nānā kokoke

Ke ʻimi nei i kahi noho pāʻani ʻoluʻolu ʻaʻole e uhaʻi i ka panakō? Ua uhi mākou iā ʻoe me nā koho maikaʻi ʻelua i kēia Pōʻalima ʻEleʻele. Inā he mea hoihoi ʻoe i ka PC Gamer a i ʻole ma kahi kālā paʻa, aia kahi noho e kūpono i kāu pono. E luʻu kākou i nā kikoʻī.

ʻO ka mea mua ka Secretlab Titan Evo, ke kūʻai ʻia nei ma $519 ma ka pūnaewele Secretlab. ʻOiai he ʻano koʻikoʻi kēia, ʻoi aku ka $10 ma mua o ke kumu kūʻai haʻahaʻa a mākou i ʻike ai i kēia makahiki. Ua loaʻa i kēia noho nā loiloi ʻālohilohi no kona hōʻoluʻolu kūʻokoʻa, e hoʻolilo iā PC Gamer ke koho kiʻekiʻe no ka noho pāʻani maikaʻi loa. Hana ʻia me nā mea kiʻekiʻe kiʻekiʻe, e hoʻohauʻoli kona lōʻihi iā ʻoe - ʻoiai ma hope o nā makahiki o ka hoʻohana ʻana. ʻO ke poʻo poʻo magnetic i hoʻohui ʻia ʻo ia ka cherry ma luna, hāʻawi i ke kākoʻo hou a me ka hōʻoluʻolu.

Ma ka ʻaoʻao pili kālā, loaʻa iā mākou ka Corsair TC100, loaʻa no $190 wale nō ma Best Buy. Ua loiloi kā mākou hoa hana mua ʻo Katie i kēia noho ma mua o kēia makahiki, a ua ʻoi aku ia ma mua o ka koho kālā maikaʻi loa, ʻo Corsair T3 Rush. Ke hāʻawi nei i kahi hale ʻoluʻolu a me ke kumukūʻai haʻahaʻa haʻahaʻa, ʻo ka TC100 kahi koho paʻa no nā mea pāʻani ma kahi kālā paʻa.

Hiki paha iā ʻoe ke hina ma luna o nā noho pāʻani ʻoi aku ka liʻiliʻi, akā e makaʻala i ko lākou maikaʻi. Ua ʻike mākou i kekahi mau mea liʻiliʻi, paʻakikī, a rickety. ʻOiai he haʻalulu liʻiliʻi paha nā lima o ka TC100, ʻoi aku ka maikaʻi ma nā wahi koʻikoʻi. He mea koʻikoʻi ka ʻimi ʻana i ke kaulike kūpono ma waena o ke kumukūʻai a me ka maikaʻi, a hāʻawi ka TC100.

I ka hopena, hāʻawi ka Secretlab Titan Evo a me ka Corsair TC100 i nā koho maikaʻi loa no nā mea pāʻani e ʻimi nei i ka hōʻoluʻolu kiʻekiʻe a i ʻole nā ​​​​koho kūpono i kēia Pōʻalima. ʻOiai ʻaʻole hiki iā mākou ke kōkua akā e haʻi aku i ka nani ʻo Herman Miller Embody, ʻo kāna kumu kūʻai kiʻekiʻe he mea maoli ʻole ia no ka hapa nui. E ʻoluʻolu, pono kēia mau noho ʻelua i kēlā me kēia peni a e hoʻonui i kāu ʻike pāʻani me ka ʻole o ka haki ʻana i ka waihona.

NPP

Nīnau: He kūpono kēia mau noho no nā kau pāʻani lōʻihi?

A: ʻAe, ua hoʻolālā ʻia ka Secretlab Titan Evo a me ka Corsair TC100 me nā manawa pāʻani lōʻihi i ka noʻonoʻo, e hāʻawi ana i nā pae kiʻekiʻe o ka hōʻoluʻolu a me ke kākoʻo.

Nīnau: Hiki iaʻu ke loaʻa nā noho pāʻani maʻalahi ma mua o ka Corsair TC100?

A: ʻOiai aia nā koho ʻoi aku ka maikaʻi, e makaʻala i ka maikaʻi. ʻAʻole ʻoluʻolu, lōʻihi, a me nā hiʻohiʻona ergonomic nā noho haʻahaʻa.

Nīnau: Hele mai kēia mau noho me nā palapala hōʻoia?

A: ʻAe, hele mai ʻo Secretlab Titan Evo a me Corsair TC100 me nā palapala hōʻoia e pale i kāu hoʻopukapuka.

Nīnau: He kūpono kēia mau noho no nā ʻano kino like ʻole?

A: ʻAe, ua hoʻolālā ʻia kēia mau noho me nā hiʻohiʻona hiki ke hoʻokō i nā ʻano kino like ʻole a me nā nui.

Nīnau: Hiki iaʻu ke hoʻāʻo i kēia mau noho ma mua o ke kūʻai ʻana iā lākou?

A: ʻO ka mea pōʻino, ʻokoʻa paha ka loaʻa ʻana o nā hoʻāʻo kanaka. E hoʻokaʻaʻike i kāu mau mea kūʻai noho pāʻani kūloko e ʻike inā hāʻawi lākou i nā koho hoʻāʻo.

(Kumu: pcgamer.com)