Hoʻokuʻu hou: Bettinardi BB Series Putters no 2024

ʻO Bettinardi, i ʻike ʻia no kā lākou ʻoihana kiʻekiʻe a me nā hoʻolālā maʻamau, ke hoʻolauna nei i kahi laina hou o nā putters no 2024. ʻO nā putter BB Series, i aloha ʻia e nā poʻe kolepa e mahalo i ka manaʻo o kahi putter milled a me nā ʻano maʻamau, ua hoʻonui nui ʻia.

Key Hiʻona:

– Milled mai kahi poloka o 303 stainless steel ma Bettinardi's hale ma Tinley Park, Illinois, e hōʻoia ana i ka pololei a me ka maikaʻi.

- ʻO ka Perpetual Flymill Face milling pattern, i loaʻa i nā daimana maʻemaʻe ma kahi o ka paʻi ʻana, e hoʻonui i ka manaʻo a paipai i kahi ʻōwili maʻalahi.

- Ma ka hoʻoponopono kūpono ʻana i ka nui a me ke ʻano o nā mea koʻikoʻi e like me nā bumpers, flanges hope, a me nā poʻohiwi, ua hoʻomaikaʻi ʻia ka puʻunaue kaumaha. Hāʻawi kēia hoʻololi i ke kaumaha i ke kikowaena o ka umekaumaha i ke kikowaena o ka maka no ka hoʻomaikaʻi ʻana i ke kūpaʻa a me ke kala ʻana.

- ʻO ka hoʻopau ʻana i ka momi ʻeleʻele PVD e hōʻemi i ka ʻālohilohi, e hāʻawi ana i kahi hiʻohiʻona maʻemaʻe a paʻa i ka helu wahi.

NPP:

Nīnau: ʻO wai ka mea i manaʻo ʻia no ka Bettinardi BB Series putters?

A: Hoʻolālā ʻia nā putters BB Series no nā poʻe kolepa e mahalo i nā ʻano maʻamau a me ka manaʻo kūʻokoʻa o kahi putter wili.

Nīnau: He aha ka mea ʻokoʻa e pili ana i ka Perpetual Flymill Face milling pattern?

A: ʻO ke ʻano daimana maʻemaʻe ma ka wahi paʻi e hoʻonui ai i ka manaʻo a paipai i ka ʻōwili pōpō wikiwiki ma ka hoʻemi ʻana i ka skidding.

Nīnau: Pehea e hoʻomaikaʻi ai ka hoʻoponopono ʻana i ke kaumaha?

A: Ma ka hoʻoponopono kūpono ʻana i ka nui a me ke ʻano o nā mea koʻikoʻi, ua hoʻopau ʻia ke kaumaha o ka hosel, e ʻae ai i kahi kikowaena o ka umekaumaha a hoʻomaikaʻi i ka paʻa.

Nīnau: Pehea e hoʻopau ai ka Black Pearl PVD i nā kolepa?

A: ʻO ka hoʻopau ʻana o ka Black Pearl PVD e hōʻemi i ka ʻālohilohi, e hana ana i kahi hiʻohiʻona nani a maʻemaʻe ma ka helu wahi.

Me nā mea hoʻokomo hou ʻo Bettinardi BB Series, hiki i nā poʻe kolepa ke manaʻo i ka hana ʻokoʻa, ka manaʻo maikaʻi, a me ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka hana ma nā ʻōmaʻomaʻo. Inā makemake ʻoe i ka ʻili maʻamau a i ʻole ka mallet waena, aia nā koho i ka BB Series e kūpono i nā ʻano stroke like ʻole. E hoʻokiʻekiʻe i kāu pāʻani pāʻani me ka hoʻolālā manawa ʻole a me ka ʻenehana pololei o ka makana hou a Bettinardi.

