E ʻike i nā laptops maikaʻi loa ma lalo o 80000 ma India me nā kaʻina hana AMD Ryzen

Aia ʻoe i ka mākeke no kahi kamepiula hou e hāʻawi ana i ka hana kiʻekiʻe me ka ʻole o ka haki ʻana i ka panakō? Mai nānā hou aku ma mua o nā laptops maikaʻi loa ma lalo o 80000 ma India me nā kaʻina hana AMD Ryzen. Inā he mea pāʻani hoʻolaʻa ʻoe, he ʻoihana ʻoihana, a i ʻole ke ʻimi wale nei i kahi kamepiula pilikino, ua uhi ʻia kēia mau hiʻohiʻona iā ʻoe.

Ua hala nā lā i pono ai ʻoe e hoʻololi i ka maikaʻi ma muli o nā kaohi kālā. Me ka holomua o ka ʻenehana, ʻoi aku ka maikaʻi o nā laptops i hoʻohana ʻia e nā kaʻina hana AMD Ryzen ʻoiai e hāʻawi ana i nā hana like ʻole. Hāʻawi nā brands e like me ASUS, HP, Lenovo, a me Dell i kahi ākea o nā koho i ʻike ʻia no kā lākou mau hiʻohiʻona ʻokoʻa e like me ka RAM, ka waiho ʻana, nā mea hana, a me nā mea hou aku.

E nānā pono kākou i kekahi o nā mea hoʻokūkū kiʻekiʻe ma kēia pae kumukūʻai:

1. ASUS Vivobook Pro 15 OLED, AMD Ryzen 7:

Ke hōʻike nei i kahi kaʻina hana AMD Ryzen 7 ikaika, hāʻawi kēia pona ASUS i ka wikiwiki nui a ua lako me 16 GB RAM a me 1 TB o ka waiho ʻana. Me ka pale OLED 15.6-inihi, hiki iā ʻoe ke hauʻoli i nā hiʻohiʻona ʻoiaʻiʻo a me nā waihoʻoluʻu ikaika. ʻO ka ʻōnaehana hoʻoluʻu pālua ʻelua e hōʻoia i ka hana maikaʻi loa, a hele mai me ka mea i hoʻokomo mua ʻia Windows 11 a me kahi inoa inoa McAfee Antivirus 1 makahiki. Kumukuai: Rs. 79,990.

2. HP Victus Gaming Laptop, AMD Ryzen 5 5600H:

Hoʻolālā ʻia no nā mea pāʻani pāʻani, hāʻawi kēia kamepiula HP i ka hana ʻokoʻa me kāna kaʻina hana AMD Ryzen a me 16 GB RAM. Hōʻike pū ia i kahi hōʻike micro-edge me ka manawa pane wikiwiki no nā ʻike pāʻani immersive. Me nā mea pā ʻelua e hakakā i ka overheating, kūpono kēia kamepiula no nā kahe hana kaumaha a me nā hana koi. Kumukuai: Rs. 52,990.

3. Lenovo IdeaPad Flex 5 Ryzen 7 5700U 14″ IPS 2-i-1 Laptop:

Hāʻawi kēia pona Lenovo i ka versatility me kāna hoʻolālā 2-in-1, e ʻae iā ʻoe e hana i nā ʻano ʻano like ʻole. Hāʻawi ia i kahi hōʻike IPS 14-inch me kahi uhi anti-glare no ka pale maka. Me 16 GB RAM a me 512 GB waiho ʻana, hāʻawi ia i kahi ākea nui no kāu mau faila a me nā polokalamu. ʻO ka hoʻonohonoho OLED e hōʻoia i nā hiʻohiʻona nani, a māmā a paʻa ka pona. Kumukuai: Rs. 62,889.

Hāʻawi kēia mau laptops i nā hiʻohiʻona i kūpono i kāu mau pono kikoʻī, inā he pāʻani, ʻoihana, a i ʻole hoʻohana pilikino. Me kā lākou mau kaʻina hana AMD Ryzen ikaika, RAM nui, a me nā mana mālama, hiki iā ʻoe ke manaʻo i ka hana maʻalahi a me ka multitasking.

No laila, mai ʻae i nā kaohi kālā e kāohi iā ʻoe mai ka loaʻa ʻana o kahi pona kiʻekiʻe. E ʻimi i nā laptops maikaʻi loa ma lalo o 80000 ma India me nā kaʻina hana AMD Ryzen a hana i kahi kūʻai akamai e kūpono i kāu mau koi.

Pinepine ninau ninaninau 'ana i

Nīnau: He kūpono kēia mau laptops no ka pāʻani?

A: ʻAe, ua hoʻolālā ʻia kēia mau laptops e mālama i ka pāʻani me kā lākou mea hana ikaika, lawa ka RAM, a me nā kāleka kiʻi hoʻolaʻa.

Nīnau: Hiki i kēia mau laptops ke mālama i nā haʻahaʻa hana kaumaha a me nā hana nui?

A: ʻOiaʻiʻo. Me kā lākou kaʻina hana kiʻekiʻe a me ka nui o ka RAM, hiki i kēia mau kamepiula ke mālama i nā hana koʻikoʻi a me ka multitasking.

Nīnau: Hele mai kēia mau laptops me Windows 11 i hoʻokomo mua ʻia?

A: ʻAe, hele mai kekahi o kēia mau laptops me Windows 11 i hoʻokomo mua ʻia. Manaʻo mau ʻia e nānā i nā kikoʻī ma mua o ka hana ʻana i kahi kūʻai.

Nīnau: He aha ke ʻano o ke ola pākaukau ma kēia laptops?

A: Hiki ke ʻokoʻa ke ola pākaukau ma muli o ka hoʻohana ʻana a me nā hiʻohiʻona kikoʻī. Eia nō naʻe, ʻo ka hapa nui o nā laptops i kēia pae kumukūʻai e hāʻawi i ke kākoʻo pākaukau kūpono no ka hoʻohana ʻana i kēlā me kēia lā.