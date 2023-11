ʻO ka Google Nest Hub (2nd Gen): Hoʻololi i kāu hana maʻamau i ke kakahiaka

Ua luhi ʻoe i ke ala ʻana i ka uaki ʻala kahiko i kēlā me kēia kakahiaka? E noʻonoʻo ʻoe e hoʻomaka ana i kou lā me kahi mea kōkua kikohoʻe pilikino ʻaʻole wale e hoʻāla iā ʻoe i ke ala mālie akā mālama pū ʻoe iā ʻoe i ka hōʻano hou ʻana i nā nūhou hou loa, ka wānana o ka wā, a me kāu papa hana i kēlā me kēia lā. Ke hoʻolauna nei i ka Google Nest Hub (2nd Gen), ka hoʻomaikaʻi maikaʻi loa i kāu uaki hoʻāla kuʻuna.

Hāʻawi ʻia ka Google Nest Hub me kahi hiʻohiʻona hiʻona 7-ʻīniha e hoʻomaikaʻi ai i kou kakahiaka. ʻAʻole hiki iā ia ke hōʻike i nā poʻomanaʻo nūhou hou loa, nā hōʻano hou o ka wā, a me nā hoʻomanaʻo, akā lawelawe pū kekahi ma ke ʻano he ʻoliʻoli multifunctional. E hoʻokahe pololei i kāu mau kiʻiʻoniʻoni, mele, a me nā hōʻike TV punahele ma kona pale aniani akaka, e hoʻololi i kou lumi moe i hale keaka liʻiliʻi.

ʻO kekahi o nā hiʻohiʻona koʻikoʻi o ka Nest Hub, ʻo ia ka hoʻohui pū ʻana me nā polokalamu akamai ʻē aʻe i kou home. Inā makemake ʻoe e hoʻoponopono i kāu kukui akamai, e hoʻomalu i kāu thermostat, a i ʻole e nānā i nā kāmeʻa palekana, ʻo nā mea āpau wale nō. Me ka mana hoʻopā a i ʻole ke kauoha leo maʻalahi, hiki iā ʻoe ke hoʻomalu a hoʻokele i kāu kaiaola home akamai holoʻokoʻa.

E ʻoluʻolu e ʻimi i kāu kelepona i ke kakahiaka e nānā i nā leka hoʻomaopopo. Hōʻike maʻalahi ka Nest Hub i kāu mau memo a me nā mākaʻikaʻi e hiki mai ana, e hōʻoia ana ʻaʻole ʻoe e poina i kahi mea hou nui. Inā he leka uila mai kou haku a i ʻole he hoʻolālā maʻamau mai kāu mau hoaaloha, mālama ka Nest Hub iā ʻoe i ka loop.

Hoʻololi i kou ala ala a hoʻomaka i kou lā me ka Google Nest Hub. Hoʻomaikaʻi i kāu ʻike uaki alarm a apo i ka maʻalahi a me ka versatility i hāʻawi ʻia. E hoʻomalu i kou kakahiaka, e noho ʻike, a e hauʻoli i kāu leʻaleʻa punahele ma kou ʻaoʻao moe a i ʻole countertop.

Pinepine ninau ninaninau 'ana i

1. Hiki iaʻu ke hoʻohui i ka Google Nest Hub me kaʻu mau polokalamu akamai?

ʻAe, hoʻohui pono ʻia ka Google Nest Hub me kahi ākea o nā polokalamu home akamai, hiki iā ʻoe ke hoʻomalu iā lākou me ka maʻalahi.

2. Hiki iaʻu ke hoʻoheheʻe i ka ʻike mai nā kahua hoʻolaha kaulana?

ʻOiaʻiʻo! Kākoʻo ka Nest Hub i nā lawelawe streaming like ʻole, me nā paepae kaulana e like me Netflix, YouTube, a me Spotify.

3. Ua kūpono anei ka Nest Hub me nā kauoha leo?

ʻAe, hiki iā ʻoe ke hoʻomalu i ka Nest Hub me ka hoʻohana ʻana i nā kauoha leo no ka ʻike lima ʻole. E ʻōlelo wale i nā ʻōlelo kupua, a e hoʻokō ʻia kāu mau kauoha.

4. ʻEhia ke kumu kūʻai o ka Nest Hub?

Loaʻa ka Google Nest Hub i kēia manawa no $49 wale nō, hiki iā ʻoe ke mālama i $50 ma kāu kūʻai.