Pehea e loaʻa ai iā Apple TV+ no ka manuahi: ʻO nā ala maikaʻi loa e nānā ai

Ua lilo ʻo Apple TV + i hoʻokahi o nā lawelawe streaming kiʻekiʻe no nā hōʻike TV mua a me nā kiʻiʻoniʻoni. Inā makemake ʻoe i ka hoʻāʻo ʻana i kēia lawelawe me ka ʻole o ka hoʻopaʻa ʻana i ka uku kau inoa o kēlā me kēia mahina o $6.99, aia kekahi mau ala e nānā ai iā Apple TV + no ka manuahi.

ʻO ka koho mua e hoʻohana i ka hāʻawi hoʻāʻo manuahi maʻamau. E kau inoa wale no Apple TV+ a hauʻoli i ka lawelawe no nā lā ʻehiku me ka ʻole o ka uku. Inā hoʻoholo ʻoe ʻaʻole ia no ʻoe, kāpae ma mua o ka pau ʻana o ka manawa hoʻokolokolo.

Inā leʻaleʻa ʻoe i ka papahana mua a me nā haʻuki ola i loaʻa ma Apple TV+, e noʻonoʻo e hoʻomau i ka nānā a hauʻoli i ka lawelawe. Ma $6.99 i kēlā me kēia mahina, hoʻohālikelike ʻia ke kumu kūʻai iā Hulu a ʻoi aku ka liʻiliʻi ma mua o Netflix. Hiki iā ʻoe ke komo i ka hoʻoheheʻe TV ola a me ka ʻike ma ka noi.

Ma waho aʻe o ka hoʻāʻo manuahi, hiki iā ʻoe ke nānā iā Apple TV+ no ka manuahi ma ke kau inoa ʻana no ka hoʻāʻo manuahi ʻo Apple One hoʻokahi mahina. ʻO Apple One kahi puʻupuʻu kau inoa e loaʻa ana nā lawelawe like ʻole e like me Apple Music, Apple Arcade, Apple News+, Apple Fitness+, a me iCloud+ ma ke kumu kūʻai hoʻemi. He koho maikaʻi loa kēia e kiʻi i nā mele, nā kiʻiʻoniʻoni, nā hōʻike TV, nā pāʻani wikiō, nā nūhou, a me nā mea hou aʻe mai Apple mai me ka uku ʻole ʻana i kēlā me kēia lawelawe.

ʻO kahi ala ʻē aʻe e hauʻoli ai iā Apple TV+ no ka manuahi ma ke kūʻai ʻana i kahi polokalamu Apple kūpono. Ke kūʻai ʻoe i iPhone hou, iPad, Apple TV, a i ʻole Mac mai kahi Apple Store a i ʻole ka mea kūʻai aku ʻae ʻia e like me Best Buy a i ʻole Target, e loaʻa iā ʻoe ʻekolu mahina o Apple TV+ no ka manuahi, e like ana me 90 mau lā o ke kahe manuahi.

Loaʻa iā Best Buy kahi hoʻolaha e hāʻawi ana i ʻekolu mahina o Apple TV + no ka manuahi me ka ʻole e kūʻai. E hoʻohui wale iā Apple TV+ i kāu kaʻa, e hoʻomau i ka nānā ʻana, a ua mākaukau ʻoe. Hiki iā ʻoe ke kāpae ma hope o nā lā 90 inā koho ʻoe me ka ʻole o nā kuleana.

No nā haumāna, hāʻawi ʻo Apple i kahi puʻupuʻu kau inoa hōʻemi e pili ana iā Apple TV + a me Apple Music pū no $5.99 wale nō i kēlā me kēia mahina. He mālama nui kēia i ka hoʻohālikelike ʻana i ke kau inoa ʻana i kēlā me kēia lawelawe. No ke koho ʻana, pono nā haumāna e kākau inoa a hōʻoia ʻia ma o UNiDAYS. Hoʻohui ʻia, aia kahi hoʻāʻo manuahi hoʻokahi mahina me kēia hoʻolālā kau inoa haumāna.

ʻO ka mea hope loa, hāʻawi ʻo T-Mobile i ke komo manuahi i Apple TV + no kāna mau mea kūʻai hou a i kēia manawa. Ma muli o kāu hoʻolālā me ka mea lawe kelepona, hiki iā ʻoe ke loaʻa i ʻeono mahina o ka lawelawe streaming no ka manuahi. Ma hope o ka pau ʻana o ka manawa manuahi, hiki iā ʻoe ke kāpae a hoʻomau i ka nānā ʻana iā Apple Originals no $6.99 i kēlā me kēia mahina.

Me kēia mau koho āpau e nānā iā Apple TV + no ka manuahi, loaʻa iā ʻoe ka manawa e koho ai i ka mea e nānā mua ai me ka hopohopo ʻole i ke kumukūʻai.

Nā wehewehena:

- Nā papahana kumu: nā hōʻike TV a me nā kiʻiʻoniʻoni kūʻokoʻa i kahi lawelawe streaming kūikawā.

- Live TV streaming: Ke nānā nei i nā hōʻike TV a me nā hanana i ka wā e hoʻolaha ʻia nei i ka manawa maoli.

- Maikaʻi ma ke noi: nā hōʻike TV a me nā kiʻiʻoniʻoni i loaʻa e nānā i kēlā me kēia manawa.

