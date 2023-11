ʻO Snapdragon 8 Gen 3: He hale mana hana, akā ʻaʻole me ka haʻahaʻa

By

ʻO ka Snapdragon 8 Gen 3 i manaʻo nui ʻia mai Qualcomm ua hana maoli i nā nalu i ka mākeke kelepona mai kona hoʻomaka ʻana i kekahi mau mahina i hala. Me kāna mau mana hana hoʻonani, ua lilo ia i chipset i koho ʻia no nā polokalamu Android hae nui. Eia nō naʻe, ua hōʻike ʻia kahi loiloi hou e nele paha kēia kaʻina hana ikaika i hoʻokahi wahi koʻikoʻi: pono.

ʻO ka loiloi ʻenehana kaulana, ʻo Golden Reviewer, ua hana i kahi loiloi piha o ka Snapdragon 8 Gen 3, e kālele pono ana i kona pono. I ka hoʻohana ʻana i nā mea hana benchmarking standardized, ʻike ka mea loiloi ʻoiai ʻo ka chipset e kaena ana i nā loaʻa hana kaulana, ua waiho ʻia kona pono i ka mea e makemake ʻia.

ʻO kekahi o nā hiʻohiʻona kūʻokoʻa o ka Snapdragon 8 Gen 3 ʻo ia kāna hana hoʻolālā hou, kahi e hoʻopili ai i ʻelua cores pono, ʻelima mau cores hana, a me hoʻokahi kumu nui. Hōʻike ka hōʻike ʻo Golden Reviewer i ka hoʻoikaika nui o ka hana i hāʻawi ʻia e ke kumu nui i loko o ka chipset. Eia naʻe, hiki mai kēia hoʻonui i ka hana ma ke kumu kūʻai - pono.

I ka hoʻohālikelike pololei ʻana me kāna mea i loaʻa mua, ʻo ka Snapdragon 8 Gen 2, ʻo ka ʻike hou loa o ka chipset poʻokela o Qualcomm i hōʻike ʻia i kahi kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ka mana o ka mana ma ka watt. Ua hoʻokiʻekiʻe ka Snapdragon 8 Gen 2 i ka hoʻohana awelika o 4.9 watts i ka pae SPEC, aʻo ka Snapdragon 8 Gen 3 i hōʻike i ka awelika o 6.27 watts. ʻO kēia emi ʻana o ka pono e hōʻike hou ʻia e ka ʻoiaʻiʻo o ka nui o ka hoʻohana ʻana i ka mana no kēlā me kēia watt no ka Snapdragon 8 Gen 3 i hoʻopaʻa ʻia ma 11.05 watts.

He mea nui e hoʻomaopopo ʻaʻole hiki i kēia mau ʻike ke hōʻike i ka piha piha o ka Snapdragon 8 Gen 3. Ua kuhikuhi ka poʻe hoʻopaʻi i ka ʻokoʻa ʻana o nā mea hana mea hana mua o Android (OEM) i nā Qualcomm SoCs, ʻo ia hoʻi he ʻokoʻa nā helu kūpono o ka chipset ma nā kelepona like ʻole. .

Ke nānā nei i mua, ʻo Qualcomm e hiki mai ana ʻo Snapdragon 8 Gen 4, i hoʻonohonoho ʻia e hoʻokuʻu ʻia i ka wā e hiki mai ana, e hoʻohiki i kahi hoʻonui nui. E hoʻolauna ka chipset i ka platform Snapdragon X Elite, e hōʻike ana i nā cores Oryon maʻamau. ʻO kēia mau cores, kuleana no ka hana koʻikoʻi o nā chipsets Snapdragon X Elite, e hoʻohui pū ʻia i loko o ka Snapdragon 8 Gen 4, e hoʻonui ana i nā loaʻa hana a me nā helu kūpono.

Me kēia hoʻomohala ʻana, hiki ke pani nui ʻia ka āpau ma waena o nā Snapdragon SoCs a me nā chipsets flagship Apple, e hoʻonoho ana iā Qualcomm ma ke ʻano he mea hoʻokūkū ikaika ma ka mākeke kaʻina kelepona. Ke kali nei ka ʻoihana i ka hoʻomaka ʻana o ka Snapdragon 8 Gen 4, e ʻike ʻia inā e hoʻoponopono ia i nā hopohopo kūpono i hāpai ʻia e ka Snapdragon 8 Gen 3.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

1. Ua ʻoi aku ka ikaika o ka Snapdragon 8 Gen 3 ma mua o kona mua?

ʻOiaʻiʻo. Hāʻawi ka Snapdragon 8 Gen 3 i nā lanakila hana kaulana ma mua o ka hanauna mua o Qualcomm chipsets. Eia naʻe, hiki mai kēia ma ka lilo o ka pono.

2. Ua ʻoi aku ka mana o ka Snapdragon 8 Gen 3 ma mua o ka Snapdragon 8 Gen 2?

ʻAe, hōʻike ka Snapdragon 8 Gen 3 i ka hoʻohana ʻana i ka mana kiʻekiʻe i kēlā me kēia watt i hoʻohālikelike ʻia i kona mua. Hoʻopaʻa ia i ka awelika o ka mana mana o 6.27 watts i ka SPEC benchmark, aʻo ka Snapdragon 8 Gen 2 i loaʻa i ka awelika o 4.9 watts.

3. Hiki ke ʻokoʻa nā helu kūpono o ka Snapdragon 8 Gen 3 ma waena o nā kelepona like ʻole?

ʻAe, he mea nui e noʻonoʻo i nā mea hana mea hana mua o Android (OEM) e hoʻomaikaʻi ʻokoʻa i nā Qualcomm SoCs. No laila, hiki i ka chipset ke hoʻokō i nā helu maikaʻi like ʻole i nā kelepona ʻē aʻe ma mua o ka Xiaomi 14 Pro, ʻo ia ke kumuhana o ka loiloi.

4. He aha ka mea e manaʻo ʻia mai ka Snapdragon 8 Gen 4 e hiki mai ana?

Hoʻohiki ka Snapdragon 8 Gen 4 i kahi hoʻonui koʻikoʻi, e hōʻike ana i ka platform Snapdragon X Elite me nā cores Oryon maʻamau. ʻO kēia mau cores, ke kuleana no ka loaʻa ʻana o ka hana maikaʻi, manaʻo ʻia e hoʻomaikaʻi pū i nā helu kūpono. Hiki i kēia hoʻomohala ke hōʻemi i ke āpau ma waena o Snapdragon SoCs a me Apple chipsets flagship.