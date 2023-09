ʻO Baldur's Gate 3: He pāʻani huna ma luna o ke kiʻi no ka Plot Critical Item Loss

ʻO Baldur's Gate 3, ka RPG i manaʻo nui ʻia, ua ʻohi i ka manaʻo no kona nānā ʻana i nā kikoʻī. ʻO nā mea hoʻomohala pāʻani, ʻo Larian Studios, ua hele i ka mile keu e hoʻohui i nā hopena no nā hana a nā mea pāʻani. Ma ke ʻano he hōʻike o kēia, ua ʻike ʻia kahi pāʻani huna ma luna o kahi hiʻohiʻona no ka nalowale ʻana i kahi mea koʻikoʻi i ka pāʻani hope loa.

Ma ka hana hope loa o Baldur's Gate 3, pono nā mea pāʻani e hōʻiliʻili i ʻekolu Netherstones e hoʻomalu i ka Absolute, kahi hivemind Mind Flayer i hoʻonui ʻia. ʻOiai ʻaʻohe mea hoʻoikaika e nalowale i kēia mau mea, hiki i nā mea pāʻani ke koho e waiho iā lākou a waiho paha i loko o nā pahu. Eia naʻe, ua hōʻoia ʻo Larian Studios ʻaʻole hiki i nā mea pāʻani ke hoʻohana i ka hana "hoʻolei" i nā Netherstones, e pale ana iā lākou mai ka hoʻokuʻu maʻalahi iā lākou.

Ua loaʻa i kahi YouTuber i kapa ʻia ʻo BOB_BestOfBugs kahi hoʻoponopono no kēia palena. Ma ka hoʻokomo ʻana i ka Netherstone i loko o kahi pahu e like me ka pahu a ʻeke paha, hiki i nā mea pāʻani ke hoʻopau i kēlā pahu. Eia naʻe, hiki i kēia hana ke alakaʻi i kahi pāʻani. ʻO ka mea mahalo, ua hōʻike nā mea pāʻani ua hālāwai wale lākou i ka pāʻani i ka wā e nalowale ana i kā lākou Netherstone lua.

ʻO ka pāʻani ma luna o nā hiʻohiʻona e pili ana he hōʻike hoʻohiwahiwa o ka hopena. ʻO ka hoa lolo Prism o ka mea pāʻani, ʻo The Emperor, e hoʻopaʻi iā lākou no ka haʻalele ʻana i ko lākou manawa lanakila. A laila, lawe koke ʻia ka mea pāʻani i ka ʻaha hoʻolālā ʻokoʻa o Absolute kahi i lilo ai lākou a me kā lākou hui i Mind Flayers. Hoʻopili ʻia kēia me kahi pāʻani ma luna o ka pale me ka kikokikona, "Ua hāʻawi ʻoe iā ia, i kēia manawa he ʻāpana o ka Grand Design…”

Hōʻike kēia hiʻohiʻona huna i ka manaʻo koʻikoʻi i nā kikoʻī a me ke ʻano hoʻohaʻahaʻa e hoʻokaʻawale ai i ka puka o Baldur's Gate 3 mai nā RPG ʻē aʻe. Ma kahi o ka pale wale ʻana i nā mea pāʻani mai ka hoʻolei ʻana i kahi mea koʻikoʻi, ua hana ʻo Larian Studios i kahi pane ikaika i ka sabotage ponoʻī o ka mea pāʻani. Ke hāpai nei i ka nīnau inā he nui nā hiʻohiʻona i ʻike ʻole ʻia a me nā pāʻani pāʻani e kali nei e ʻike ʻia, a he aha nā hana wiwo ʻole a nā mea pāʻani e hana ai e wehe iā lākou.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, ʻo ka pāʻani huna huna a Baldur's Gate 3 ma luna o kahi hiʻohiʻona e hōʻike ana i ka hoʻokō ʻana o ka pāʻani i ka ʻoihana mea pāʻani a me kona hoʻolaʻa ʻana i ka hana ʻana i kahi honua immersive maoli a reactive.

