ʻĀina Fabled of Punt: Ka ʻimi ʻana i ke kālepa ʻAigupita kahiko me nā Baboons

He hoihoi ko ʻAigupita kahiko i nā baboons, hoʻohui pinepine iā lākou me nā akua ʻo Babi lāua ʻo Thoth. Ua mālama ʻia kēia mau monkey i loko o ke pio, ua wehe ʻia ko lākou ʻoki ʻoki e hōʻemi i ka pōʻino i loaʻa iā lākou. Eia kekahi, hoʻomāmā mau ʻia nā ʻōpala i mau ʻālana i nā akua, ʻoiai ʻaʻole lākou i ka holoholona maoli o ʻAigupita. He mea pohihihi ke kumu o keia mau baboons, me na moolelo o ko lakou kumu mai ka Land of Punt.

I loko o kahi noiʻi hou, ua hoʻohana nā ʻepekema i ka nānā ʻana i ka DNA e hoʻomālamalama i nā ala kalepa i hoʻohana ʻia e ko ʻAigupita kahiko e kiʻi i nā baboons. ʻO ka noiʻi, alakaʻi ʻia e ka geneticist ʻo Gisela Kopp mai ke Kulanui o Konstanz, Kelemānia, ua lawe maikaʻi ʻo ia i ka DNA mai kahi pēpē mummified mai ka manawa ma waena o 800 BC a 540 BC Ma ka hoʻohālikelike ʻana i kēia DNA me nā baboons mai nā wahi i ʻike ʻia, ua hoʻoholo nā mea noiʻi. ʻO kēia mau baboons mai ke kahakai ʻo Eritrea i kēia manawa.

Ua kuhikuhi ʻia nā moʻolelo mōʻaukala i kahi wahi i kapa ʻia ʻo Adulis i lawelawe ma ke ʻano he kālepa kālepa no ka poʻe kālepa ʻAigupita ma kahi o 300 BC Ua ʻike ʻia ʻo ia he kikowaena no ke kālepa ʻana i nā holoholona exotic, e hoʻoikaika ana i nā hōʻike o ke kālepa ma waena o ko ʻAigupita kahiko a me ka Land of Punt. Hōʻike nā ʻike o kēia noiʻi hou ʻo Adulis lāua ʻo Punt i hoʻokahi a like, e hoʻoikaika hou ana i ka pilina ma waena o nā ʻāpana ʻelua.

ʻOiai e hāʻawi ana kēia haʻawina i nā ʻike koʻikoʻi i nā ala kalepa o ʻAigupita kahiko, ʻae ka poʻe noiʻi e pono ke hoʻohālikelike hou a me ka nānā ʻana no ka ʻike piha. ʻOiai ʻo kēia haʻawina e hōʻike ana i kekahi o nā noiʻi DNA kahiko ma luna o kahi primate kanaka ʻole, hiki i nā haʻawina e hiki mai ana ma nā ʻano ʻano ʻē aʻe ke hōʻike hou aku e pili ana i nā ʻano like ʻole o ka lawe ʻana mai o ʻAigupita kahiko a me ko lākou hopena i nā olaola kūloko.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia:

Nīnau: No ke aha i mummi ʻia ai nā baboons e ko ʻAigupita kahiko?

A: Ua hoʻomāmā ka poʻe ʻAigupita kahiko i nā pēpē i mau mōhai i nā akua, pili pū me Babi a me Thoth.

Nīnau: No hea mai nā babo ma ʻAigupita kahiko?

A: ʻAʻole i loaʻa maoli nā Baboons ma ʻAigupita. Hōʻike ka hōʻike ʻana o DNA ua kūʻai ʻia lākou mai ka ʻāina ʻo Eritrea i kēia manawa.

Nīnau: He aha ka manaʻo o kēia noiʻi e pili ana i ka Land of Punt?

A: Hōʻike ka haʻawina ʻo Adulis, kahi awa kālepa i ʻōlelo ʻia ma nā moʻolelo mōʻaukala, aia paha ma ka ʻāina like me ka Land of Punt.

Nīnau: Aia nā hoʻolālā no ka noiʻi hou ʻana i ke kālepa ʻAigupita kahiko?

A: Manaʻo ka hui noiʻi e hana i nā laʻana a me ka nānā ʻana no ka hōʻiliʻili ʻana i nā ʻikepili hou aʻe e pili ana i ke kumu o ka baboon a me nā ala kalepa. Hōʻike kēia haʻawina i kekahi o nā noiʻi mua e hoʻohana ana i ka nānā ʻana o DNA kahiko ma kahi primate kanaka ʻole.