ʻO ka Enigmatic Limbo World i ka DLC e hiki mai ana o Atomic Heart

E hoʻomaka i kahi huakaʻi kupaianaha ma ka honua Limbo enigmatic i ka DLC lua o Atomic Heart i manaʻo nui ʻia. Hōʻike ʻia i loko o kahi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi, hāʻawi ka DLC i kahi hiʻohiʻona hoihoi i nā mea kupanaha a me nā pōʻino e kali nei i nā mea pāʻani.

I loko o ka honua Limbo, kūʻē ka ʻoiaʻiʻo i nā kuʻuna maʻamau e like me ka hana ʻana ma lalo o kāna mau lula kūikawā. Hoʻopili ʻia nā mea a pau i loko o kēia aupuni pohihihi e kahi kaiaola kūʻokoʻa, e hōʻike ana i kahi ʻike surreal a immersive no nā mea pāʻani. E ʻike i nā ʻāina kupaianaha, e hālāwai me nā mea ʻē aʻe, a pana i nā palena o nā mea āu i manaʻo ai he hiki.

Ke kokoke mai nei ke kau hoʻoilo, ua kokoke mai ka lā hoʻokuʻu o DLC 2 no Atomic Heart. Hiki i nā mea pāʻani a me nā mea pāʻani ke nānā i mua i ka hoʻomaka ʻana i kēia huakaʻi hoʻohauʻoli hou i hoʻopiha ʻia me nā pāʻani hoʻohiwahiwa a me ka noʻonoʻo. Hoʻokomo ʻoe iā ʻoe iho i ka mea ʻike ʻole a hoʻomākaukau e hoʻopio ʻia e ka moʻolelo moʻolelo hou a me ka pāʻani o ka hoʻohui hou a Atomic Heart.

ʻO Atomic Heart, ke poʻo inoa kaulana i hoʻomohala ʻia e Mundfish, loaʻa ma nā kahua he nui. Hiki i nā mea pāʻani ma PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, a me Xbox Game Pass ke komo i loko o ka honua immersive o Atomic Heart a e ʻimi i kāna moʻolelo hoihoi, nā kiʻi kupanaha, a me nā mīkini pāʻani hou.

NPP:

Nīnau: He aha ka Atomic Heart?

A: ʻO Atomic Heart kahi pāʻani wikiō kaulana i hoʻomohala ʻia e Mundfish. Hāʻawi ia i nā mea pāʻani i kahi ʻike kūʻokoʻa a immersive i hoʻopiha ʻia me ka moʻolelo hoʻohiwahiwa a me nā mechanics gameplay hou.

Nīnau: I ka manawa hea e hoʻokuʻu ʻia ai ka DLC lua no Atomic Heart?

A: Ua hoʻonohonoho ʻia ka lā hoʻokuʻu no ka DLC lua o Atomic Heart no kēia hoʻoilo.

Nīnau: Aia ma nā kahua hea ka Atomic Heart?

A: Loaʻa ka Atomic Heart ma PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, a me Xbox Game Pass.