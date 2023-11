I ka pae hea ʻoe e hōʻike ai i nā hōʻailona o Covid?

Ke hoʻomau nei ka maʻi maʻi Covid-19 i ka miliona o ka poʻe ma ka honua holoʻokoʻa, ʻo ka hoʻomaopopo ʻana i nā pae i ʻike ʻia ai nā hōʻailona o ka maʻi maʻi he mea koʻikoʻi ia no ka ʻike mua ʻana a me ka hoʻopaʻa ʻana. ʻOiai hiki ke ʻokoʻa ka manawa incubation no Covid-19 mai kēlā me kēia kanaka, ma kahi o 5 a 7 mau lā no ka hōʻike ʻana o nā hōʻailona ma hope o ka ʻike ʻana i ka maʻi. Eia nō naʻe, he mea nui e hoʻomaopopo i hiki i kekahi poʻe ke noho asymptomatic i ka wā o ko lākou maʻi, e ʻoi aku ka paʻakikī o ka ʻike ʻana a me ka mālama ʻana i ka laha o ka maʻi.

Ka Papa 1: Nā hōʻailona asymptomatic a ʻoluʻolu paha

I ka wā mua o ka maʻi Covid-19, ʻike paha kekahi poʻe i nā hōʻailona ʻole, aʻo nā poʻe ʻē aʻe he mau hōʻailona maʻalahi wale nō i kuhi pinepine ʻia no ke anu maʻamau a i ʻole ka maʻi maʻi kau. Hiki i kēia mau hōʻailona haʻahaʻa ke komo i ke kuni haʻahaʻa, ka ʻū, ka ʻeha ʻāʻī, ka luhi, ke poʻo, ka ʻiʻo a i ʻole ke kino, a me ka pau ʻana o ka ʻono a i ʻole ka ʻala. He mea pono ke hoʻomaopopo ʻia ʻoiai i kēia manawa, hiki i ka poʻe ke hoʻouna ʻole i ka maʻi i nā poʻe ʻē aʻe, ʻo ia ke kumu e mālama ai i nā hana pale e like me ke kau ʻana i nā masks a me ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i ka hele ʻana i ka nohona.

Ka Papa 2: Nā hōʻailona kūpono

No kekahi poʻe, ke holomua nei nā hōʻailona o Covid-19 mai ka haʻahaʻa a i ka haʻahaʻa. Hōʻike ʻia kēia pae e ka piʻi ʻana o ke koʻikoʻi o nā hōʻailona, ​​ʻo ia hoʻi ka piʻi kiʻekiʻe o ke kuni, ka maʻi mau ʻana, ka pōkole o ka hanu, ka ʻeha o ka umauma, a me nā pilikia o ka ʻōpū e like me ka nausea, ka luaʻi, a i ʻole ka maʻi maʻi. Inā ʻike ʻoe i kekahi o kēia mau hōʻailona, ​​​​pono e ʻimi koke i ka lāʻau lapaʻau, no ka mea, hiki i kekahi poʻe ke hele i ka maʻi koʻikoʻi.

Papa 3: Nā hōʻailona koʻikoʻi

Ma kahi hapa liʻiliʻi o nā hihia, hiki i Covid-19 ke alakaʻi i ka maʻi koʻikoʻi. Hōʻike ʻia kēia pae e nā hōʻailona e like me ke kuni kiʻekiʻe, ka ʻū nui, ka paʻakikī o ka hanu ʻana, ke kaomi ʻana o ka umauma, ka huikau, nā lehelehe polū a i ʻole ka maka, a me ka ʻeha mau a i ʻole ke kaomi ʻana i ka ʻōpū. ʻO nā hōʻailona koʻikoʻi e koi pinepine i ka lāʻau lapaʻau a me ka halemai.

NPP:

Nīnau: Hiki iā ʻoe ke lele me ka hōʻike ʻole ʻana i nā hōʻailona?

A: ʻAe, hiki ke hoʻouna i ka maʻi i nā poʻe ʻē aʻe inā ʻaʻole ʻoe e hōʻike i kekahi hōʻailona. ʻO ia ke kumu he mea nui e hahai i nā hana pale e like me ke komo ʻana i nā masks a me ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i ka hele ʻana i ka nohona.

Nīnau: Pehea ka lōʻihi o ka ʻike ʻana o nā hōʻailona ma hope o ka ʻike ʻana?

A: Hōʻike pinepine ʻia nā hōʻailona o Covid-19 i loko o 5 a 7 mau lā ma hope o ka ʻike ʻana i ka maʻi. Eia nō naʻe, he mea nui e hoʻomaopopo i hiki i kekahi poʻe ke noho asymptomatic i ka wā o ko lākou maʻi.

Nīnau: He aha kaʻu e hana ai inā loaʻa iaʻu nā hōʻailona?

A: Inā ʻike ʻoe i nā hōʻailona e like me ke kuni, ka ʻū, a i ʻole ka pilikia o ka hanu ʻana, pono e ʻimi koke i ka lāʻau lapaʻau. E kelepona i kāu mea mālama ola a i ʻole nā ​​luna olakino kūloko no ke alakaʻi ʻana i ka hoʻāʻo a me nā hana hou aʻe e hana ai.

I ka hopena, ʻo ka hoʻomaopopo ʻana i nā pae i ʻike ʻia ai nā hōʻailona o Covid-19 he mea koʻikoʻi ia no ka ʻike mua ʻana a me ka hoʻopaʻa ʻana i ka maʻi. Ma ka ʻike ʻana i nā pae like ʻole a me nā hōʻailona pili, hiki i nā kānaka ke hana i nā hana kūpono e pale aku iā lākou iho a me nā poʻe ʻē aʻe mai ka laha ʻana o kēia maʻi lele.